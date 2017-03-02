В Белгороде прошёл «Оперный бал»

В среду, 1 марта, в зале Белгородской филармонии прошёл оперный бал. Камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик открыл бал концертом для скрипки и виолончели Антонио Вивальди.
На концерте музыканты представили несколько мировых премьер. Сюиту для виолончели и камерного оркестра на темы мюзикла «Екатерина Великая», написанную Сергеем Дрезниным, Mezzo Music исполнил вместе с виолончелистом Бориславом Струлёвым.
Симфонический оркестр филармонии сыграл произведения Николы Паганини и Фила Ваксмана. Флейтист Денис Буряков, приехавший из Лос-Анджелеса на BelgorodMusicFest, исполнил на флейте скрипичную партию.
Второе отделение полностью посвятили опере. Солисты столичных театров Анна Аглатова и Сергей Семишкур поразили исполнением арий из известных опер — «Тоска», Сицилийская вечерня», «Страна улыбок», а Борислав Струлёв сыграл оперные партии на виолончели из произведений «Самсон и Далила», «Паяцы», «Турандот».
С особым вниманием белгородцы встретили исполнение Аглатовой и Струлёвым «Дуэта кошек» Россини. Женское сопрано и тягучие звуки виолончели, споря и играя, погрузили слушателя в невероятную атмосферу оперного театра.
Концерт завершился «Застольной» из оперы «Травиата», исполненной Аглатовой. Семишкуром и Струлёвым.
BelgorodMusicFest продлится до 4 марта. В четверг, 2 марта, фестиваль представит «Ночь в органном зале». 3 марта состоится кинопоказ «Шухов — последний герой Русского Ренессанса», а 4 марта фестиваль закроется концертом «Короли джаза».