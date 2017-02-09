О чём журналистам рассказал губернатор Белгородской области. Коротко





Об участии в выборах

— Этот год выборный. Срок моих полномочий истекает в октябре 2017 года. Выборы губернатора состоятся в сентябре. В соответствии с действующим законодательством мне ничего не мешает баллотироваться на очередной срок выборов губернатора Белгородской области. В соответствии с законодательством я имею право и хочу сообщить, что я планирую этим правом воспользоваться. Слухи о моём уходе ничем не обоснованы. Это, скорее всего, чьи-то домыслы.

О преемниках

«Сегодня есть не менее 10-15 человек, которые могут достойно выполнять обязанности должностного лица нашей области. Время покажет».

Напомним, что год назад глава региона уже говорил, что знает более десяти человек, которые могли бы занять пост губернатора. Тогда же он отмечал, что примерно треть из них — женщины. Каких-то конкретных имён и фамилий он не стал называть ни тогда, ни сейчас (хотя как пример в этот раз привёл руководителя аппарата администрации Владимира Жданова и директора ГТРК «Белгород» Юрия Помельникова, которые находились ближе всего к нему во время пресс-конференции, и отметил, что если бы он назвал какие-то конкретные фамилии, то все на этих людей «набросились бы с вопросами»).

О претензиях ФАС

— Если кто-то создает эти фонды — фонд продвижения классической музыки у нас есть, собрались люди и собрали 10- 20 миллионов рублей и сказали: «Мы поддерживаем классическую музыку в нашем регионе». Мы должны запрещать? Нет, конечно. Другое дело, что они должны быть абсолютно прозрачными: кто куда перечислил и на какое мероприятие эти средства направлены.

Губернатор год назад на этот же вопрос отвечал примерно так же: «И это правильно, что ФАС обратила наше внимание на то, что собирать эти деньги можно, если добровольно — а они исключительно добровольные — но их не нужно администрировать, так как мы это делали — жёстко, обстоятельно, взвешенно и прозрачно. Нам указали на это и возбудили дело. Мы за это им благодарно».

Напомним, в ноябре 2016 года появилась информация о том, что несколько белгородских предприятий оштрафовали за нарушение закона «О защите конкуренции», но участники дела подали заявления в Арбитражный суд о признании решения ФАС недействительным.

О «протекционизме на алкогольном рынке»

В начале февраля стало известно, что ФАС начала в области проверку по выявлению фактов «регионального протекционизма на алкогольных рынках». В ведомстве предполагают, что белгородская ассоциация «Качество жизни», которая занимается добровольным сертифицированием алкоголя, может влиять на доступ производителей к местному рынку. Этот вопрос на пресс-конференции затронул и губернатор.

— Они все являются участниками этой ассоциации («Качество жизни» — прим. ред.), где чётко распределены правила и даже своя акцизная марка есть — не областная, их марка. Вся продукция, которая там реализуется, участвует там добровольно. Те, кто принял участие, понимают, что они реализуют только качественную продукцию, независимо произведена она нашими заводами или иногородними. Но они повесили акцизную марочку, которая является гарантией качества. Вы же видите, что на протяжении многих лет в Белгородской области нет отравлений и прочего. А были случаи, когда 600 человек отравились фальсифицированным алкоголем. Сегодня их не стало. Мы сохранили таким образом сотни, а то и тысячи жизней. Что здесь плохого? И это не мы запретили — они сами. Это как элемент гражданского общества. Надо же радоваться, что самоорганизация есть. Я буду очень рад, если такая самоорганизация появится в производстве и реализации молочных продуктов, и не только.

О разочаровании года

— Когда я с вами встречаюсь, я ловлю себя на мысли, что очень редко я с вами встречаюсь. Давайте встречаться чаще.

О личных примерах

— Я считаю, что все стараются подавать личный пример. Не вижу, например, у нас толстых чиновников. Все стараются быть стройными, подтянутыми. Это тоже очень правильно. Я вижу, как становятся стройными все наши работники здравоохранения. Резко бросают все курить, даже Жданов (руководитель аппарата администрации губернатора Владимир Жданов — прим. ред.) бросил.

О «Новой жизни»

— В этом году мы запускаем замечательный проект «Новая жизнь». Он рассчитан на молодую часть нашего населения и будет распространён по всем районам Белгородской области. Проект заключается в следующем: строится малогабаритное жильё площадью 30-35 квадратных метров для молодой семьи от 25 до 35 лет. Вступительный взнос — 400 тысяч рублей. Они могут внести его сами, или мы попросим поддержки у их работодателей, и затем в течение пяти лет примерно по 14 тысяч рублей ежемесячно они будут выплачивать. Никакой ипотеки. Мы нашли такой способ, чтоб обеспечить необходимую поддержку. Всего она обойдётся в 200 тысяч рублей. Примерно на 30процентов дешевле, чем покупать сегодня квартиру. По истечению пяти лет жильё перейдёт в собственность.

О соцсетях и личном

— Я хотел быть участником какой-то социальной сети, но мне не порекомендовали мои ближайшие помощники. Это же время... Это главный ресурс, его нужно использовать эффективно.... Как можно осваивать экономические вклады без цифровых технологий, без IT-технологий?! Я ищу информацию в «Телеграмме», ищу IT-информацию, то есть, хай-тековую всю информацию...

— Я интересуюсь всем, что положено по должности: актуальными новостями науки, техники. Мне нравятся «Поле чудес», «Что? Где? Когда?». Из новостных вещей хорошо подаются еженедельные новости на «Первом» канале большого друга Белгородской области Валерия Фадеева. Очень нравится формат «60 минут» на втором канале (телеканал «Россия 24» — прим. ред.). Актуальная, продуманная, объективная подача новостного контента.



Об исторических памятниках

На пресс-конференции Евгений Савченко заявил, что памятники архитектуры нужно сохранять. Напомним, недавно стало известно, что администрацию Старого Оскола оштрафовали на 350 тысяч рублей за снос дома дворянина Воейкова, построенного в начале XX века. Глава округа назвал это здание «не представляющим никакой исторической ценности».

— Я не очень посвящён в проблему сноса в Старом Осколе. Мы разберёмся. Решение суда есть, но должна была и прокуратура куда-то смотреть, и надзорные органы вмешиваться, даже если принимаются такие «скоропостижные», как вы сказали, решения. Их быть не должно, — заявил губернатор.

— Все в законодательстве прописано о памятниках местного, муниципального и федерального значений. Наша задача — просто соблюдать всё. Моя позиция: всё, что создаёт дух и душу народа должно быть сохранено... Если в данный момент нет денег на реставрацию, здания должны быть заморожены или отданы в аренду за один рубль инвесторам. Каждую историческую застройку мы должны сохранить... В революцию и войну много уничтожили, и мы не будем уподобляться тем революционерам и захватчикам, которые это делали. Это очень важно.

Расшифровка текста — Ирина Черникова и Анастасия Лопатина