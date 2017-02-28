В Белгороде открылся фестиваль BelgorodMusicFest-2017

В субботу, 25 февраля, в Белгороде открылся VI Международный фестиваль BelgorodMusicFest.
«Вот и закончился антракт длиною в год» — прозвучало со сцены. И через несколько минут симфонический оркестр под руководством Дмитрия Филатова стал играть Memorial современного композитора Майкла Наймана. На сцене появились контратенор Владимир Магомадов и арт-директор фестиваля Борислав Струлёв с виолончелью.
В память о Валерии Халилове и 64 артистах ансамбля Александрова, которые погибли в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года, Борислав Струлёв, симфонический оркестр и камерный хор исполнили «Небесную колыбельную». Её написал митрополит белгородский и старооскольский Иоанн, который тоже пришёл на открытие фестиваля.
Что такое «классика на грани» показали камерный оркестр Mezzo Music и сам Борислав, исполнив третью часть произведения А. Пярта — Pro et Contra. Затем органист филармонии Тимур Халиуллин продолжил удивлять зал, сыграв на настоящей пишущей машинке одну из музыкальных шуток Лероя Андерсона.
Закончилось первое отделение попурри Р. Львовича на темы Геннадия Гладкова из мультфильма «Бременские музыканты».
В антракте прошло торжественное открытие выставки фотохудожника Кирилла Симакова. Борислав Струлёв перерезал красную ленточку и пообещал оставить кусочек себе на память.
Второе отделение полностью отдали Нино Катамадзе и группе INSIGHT. Нового звучания удалось добиться при помощи камерного оркестра Mezzo music, духовой группы симфонического оркестра и дирижёра Дмитрия Филатова.
Джазовая певица устроила в зале настоящее шоу. Нино отказывалась петь, пока зал не соглашался ей подпевать. Она выходила в зал, чтобы потанцевать с маленьким мальчиком, потом возвращалась на сцену, чтобы повторить танец с Дмитрием Филатовым, а через несколько минут уже играла на фортепиано с Сергеем Заваруевым.
Певица буквально рождалась и умирала на сцене, при этом она шутила, что филармонии придётся дать ей в аренду немного земли в зале, если она упадёт, поднимаясь на сцену.
Сама Нино называет свои произведения не песнями, а танцами потому, что пластику её тела, работу с залом, экспрессивность эмоций во время выступления, можно только увидеть.
Завершилось открытие фестиваля композициями «Сулико» и «Песня почтальона».