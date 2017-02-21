В судах улучшат качество видеосвязи при проведении удалённых заседаний

Верблюжонок Батырхан будет жить вместе с осликом Василием. В новом белгородском зоопарке появился семимесячный верблюд Батырхан. Его привезли 14 октября из Пензы и поселили в открытый вольер вместе с осликом Василием. Раньше в этом вольере жил верблюд-долгожитель, но он умер летом. В зоопарке «Фонарю» пояснили, что причиной смерти животного стал гнойный перетонит, развивавшийся у верблюда за длительное время. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?133"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-122906022_567", -122906022, 567, '9Ls83RRTMiazZkb63FrNwxd90A', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Два полицейских за вознаграждение предложили предпринимателю своё покровительство в бизнесе. Суд вынес приговор оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Алексеевскому району и городу Алексеевка. Его признали виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело на второго участника преступления суд рассмотрит в ближайшее время. Следствие установило, что полицейский с напарником в марте 2016 года договорились с предпринимательницей, что будут ей покровительствовать и не позволят привлекать к ответственности за торговлю алкоголем даже в неположенное время. За четыре месяца женщина передала полицейским 60 тысяч рублей взятки. Один из обвиняемых начал сотрудничать со следователями, и уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Суд назначил ему три года колонии строгого режима, штраф в 600 тысяч рублей и запретил работать в полиции ещё в течение трёх лет. Белгородские аграрии чаще всего используют заёмные средства для покупки минеральных удобрений и средств защиты растений. Белгородский филиал Россельхозбанка начал выдавать кредиты местным аграриям для проведения сезонно-полевых работ. Кредитные продукты компании позволяют покрыть все необходимые затраты — на приобретение горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запасных частей для техники и оборудования. Специалисты банка отмечают, что такие кредитные продукты востребованы у белгородских аграриев. В 2015 году за ними чаще стали обращаться предприятия малого и среднего бизнеса. Наиболее активно кредитные средства на сезонно-полевые работы привлекают предприниматели в Чернянском, Ровеньском, Красногвардейском и Ивнянском районах. Чаще всего белгородские аграрии используют заёмные средства для приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений, на втором месте по востребованности — приобретение ГСМ и семян. Реже всего в качестве целей кредитования встречается закупка кормов.Россельхозбанк является одним из основных кредиторов весенне-полевых и уборочных работ в регионе. В 2015 году на эти цели было направлено 12 миллиардов рублей, что почти на 19 процентов больше, чем в 2014 году.— Скоро в регионе стартует посевная кампания. Заявки на новые кредиты от постоянных клиентов уже начали поступать. Потребности аграриев в заёмных средствах Белгородский филиал Россельхозбанка готов удовлетворить полностью, — отметила заместитель директора филиала Анастасия Трошина.На правах рекламы Сюзанна Закарян ушла из дома во вторник, 18 октября. УМВД по Старому Осколу сообщило о розыске 21-летней Сюзанны Закарян, которая ушла из дома во вторник, 18 октября, и до сих пор не вернулась.Рост пропавшей — 160 сантиметров, у неё среднее телосложение, карие глаза, волосы до плеч, у корней — тёмные, а концы — осветлённые.На Сюзанне была коричневая куртка с капюшоном, синие джинсы и чёрные сапоги. Сообщить о её местонахождении можно по телефонам +7 (4725) 24-54-05 и +7 (4725) 46-26-02. Победителям вручили призы от организаторов викторины — Белгородского филиала Россельхозбанка и Старооскольского комбината хлебопродуктов. В четверг, 18 марта, в главном офисе Белгородского филиала Россельхозбанка наградили победителей викторины «Какой вы кулинар?». Мария Мартынова, Алина Пустоутова, Инна Лабутина, Елена Малышева и Владимир Слюняев получили подарочные пакеты с сувенирами банка и мукой Старооскольского комбината хлебопродуктов. Водитель не справилась с управлением и выехала на встречку. В понедельник, 14 ноября, в Прохоровском районе недалеко от Звонницы столкнулись рейсовый автобус и Hyundai Solaris. По информации пресс-службы УГИБДД по Белгородской области, 50-летняя женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, по которой ехал «НефАЗ».Фото пресс-службы УГИБДД по Белгородской областиДвое пассажиров иномарки — 48-летний мужчина и 74-летняя женщина — погибли на месте аварии, водителя Hyundai Solaris с травмами доставили в Прохоровскую районную больницу. Пассажиры автобуса не пострадали. — Госавтоинспекция региона призывает к неукоснительному соблюдению требований ПДД и обращает внимание автомобилистов на изменение погодных условий, — обращается к водителям пресс-служба ведомства. P.S. Видео с аварией удалили из сообщества vk.com/autobelgorod. По информации автора видео, об этом попросил родственник одного из погибших. Потом видео снова появилось в сообществе. В прокуратуру с жалобой на действия чиновника обратился индивидуальный предприниматель. По сообщению прокуратуры Белгородской области, индивидуальный предприниматель из Шебекина обратился в межрайонную прокуратуру с жалобой на действия должностных лиц по факту проведения проверки принадлежащей ему закусочной в селе Новая Таволжанка.Установлено, что в апреле 2015 года в районную администрацию обратилась жительница села с сообщением о фактах нарушения общественного порядка возле закусочной.В мае 2015 года начальником отдела развития потребительского рынка и защиты прав потребителей комитета экономического развития районной администрации была инициирована проверка кафе. Были проверены вывеска заведения, ценники на товары, состояние холодильника, ассортимент, подсобное помещение, уборочный инвентарь. Между тем, обращение в администрацию не содержало доводов, которые могли бы послужить основанием для внеплановой выездной проверки, поскольку в нём не ставился вопрос о нарушении прав потребителей при осуществлении деятельности.Таким образом, были нарушены требования ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Кроме того, проверочные мероприятия были незаконными, поскольку они могут проводиться исключительно по приказу руководителя органа государственного контроля или на основании требования прокурора. В связи с выявленными нарушениями виновный привлечён к административной ответственности и выплате штрафа в размере 3 тысяч рублей. За два месяца предприятие задолжало 41,4 миллиона рублей. В Яковлевском руднике рабочим выплатили долги по зарплате. Об этом интернет-изданию «БелПресса» сообщили в департаменте экономического развития области. За сентябрь и октябрь предприятие задолжало своим 1 332 работникам 41,4 миллиона рублей. Напомним, что рудник находится в долговом кризисе и сейчас проблемы предприятия пытаются решить на областном уровне. Полностью вывести предприятие из кризиса планируют к февралю следующего года. Сотрудницу госучреждения признали виновной в присвоении более миллиона рублей. Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор Октябрьского районного суда директору бюджетной организации, осуждённой за мошенничество с использованием служебного положения. Директор филиала Федерального казённого учреждения «Налог-сервис» ФНС России с октября 2012 года по март 2014 года приняла в штат несколько человек, которые на самом деле не работали в организации. Женщина оформила банковские карты, получала на них зарплату и забирала деньги себе. Также мошенница «устроила» на работу дочь одной из своих сотрудниц и передала карту её матери, которая тоже получала зарплату за фиктивную сотрудницу. Кроме того, чиновница получала деньги за поддельный договор на транспортное обслуживание техники, которая была на балансе учреждения. В результате всех этих действий женщина присвоила более миллиона рублей. На суде преступница рассказывала, что тратила деньги на нужды учреждения. Но суд признал эти объяснения несостоятельными. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна возместить ущерб, нанесённый государству — 1 217 874 рублей. Пост Владимира Зотова заняла его бывший первый заместитель Лариса Ковалёва. В ГК «Агро-Белогорье» создали совет директоров, который возглавил Владимир Зотов, ушедший с поста генерального директора. Новым генеральным директором стала его бывший первый заместитель Лариса Ковалёва. В совет директоров вошли, помимо Зотова и Ковалёвой, ещё семь руководящих сотрудников компании — заместители гендиректора Анна Белкина, Николай Разуваев, Владимир Фальков и Владимир Баранников, руководитель МПЗ «Агро-Белогорье» Наталья Королькова, директор торгового дома «Агро-Белогорье» Олеся Дмитрова и директор по организационно-правовому и научному развитию ООО «ГК Агро–Белогорье» Виктория Скрипко.— Новая структура позволит руководителю сосредоточиться на стратегических вопросах развития агрохолдинга, — заявили в пресс-службе компании. Кадровые перестановки связывают с явкой и процентом голосов, набранных «Единой Россией». В администрации Белгородского района сообщили о кадровых перестановках, последовавших за выборами в Государственную Думу. Известно, что свои посты покинули главы Майского, Пушкарского и Разуменского сельского поселений. Источник «Фонаря» в администрации Белгородского района заявил, что увольнения сельских глав могут быть связаны с явкой на выборы на их участках и процентом голосов, отданных за «Единую Россию». При этом известно, что глава Майского сельского поселения ушёл со своего поста по состоянию здоровья.По данным белгородского Облизбиркома, явка в Белгородском районе превысила 52 процента. В Майском сельском поселении три избирательных участка — №№ 267 — 273. В среднем явка на этих участках — от 46 до 58 процентов. За «Единую Россию на этих участках проголос