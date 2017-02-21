В судах улучшат качество видеосвязи при проведении удалённых заседаний

ГАС «Правосудие» задействует сетевую инфраструктуру компании «Ростелеком», в том числе и спутниковые каналы связи, чтобы улучшить качество видеоконтента, который передаётся во время удалённых судебных заседаний в почти 4 тысячах российских судов, а также судах Армении, Казахстана, Таджикистана и Республики Молдовы.
— В этом году произошло существенное увеличение объёмов предоставляемых нами сервисов. Так, например, наряду с услугами передачи данных будут оказаны услуги доступа в интернет общей ёмкостью более 17 гигабит в секунду, а суммарная ёмкость сети передачи данных возрастёт более чем в полтора раза. Это объясняется необходимостью передачи по каналам связи тяжёлого видеоконтента в режиме реального времени во время сеансов видеоконференцсвязи. Они позволяют проводить судебные заседания в режиме удалённого присутствия участников, что сокращает время судебных заседаний и расходы бюджетных средств на транспортировку участников процесса, — рассказал Михаил Изотов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Ростелеком».
На предоставление доступа в интернет для ГАС «Правосудие», организацию услуг передачи данных и предоставление каналов связи информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» потратит чуть больше 900 миллионов рублей.