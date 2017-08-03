За сто километров от цивилизации. Как живёт без мобильной связи приграничное белгородское село

Алексей Хмыров объяснил, почему к человеку ластятся лисы и можно ли съесть 14 тысяч баранов. — Ситуация в стране продолжает оставаться нестабильной, регистрируются случаи африканской чумы свиней. В нашем регионе в этом году таких случаев не было, — заявил начальник управления ветеринарии Белгородской области Алексей Хмыров.О ситуации с бешенством— У нас неблагополучная ситуация с заболеванием бешенством. В текущем году уже 97 таких случаев, и это вызывает опасения, ведь вирус переносят все теплокровные животные. Очень опасны в этом плане бродячие животные. Их кормление создаёт условия для размножения животных и для возможного распространения заболевания. Я хотел бы призвать население не подкармливать животных. Хотя понимаю, что многие не поймут меня.«Наш регион устойчиво неблагополучен по бешенству. Это некий постоянный процесс, начинающийся в дикой природе. По области есть только два района, где не зафиксировано случаев бешенства — это Краснояружский и Борисовский районы. Наиболее часто заболевание обнаруживается у собак, кошек, лис. Был случай, когда заболела енотовидная собака. Также заражённым оказывался крупный рогатый скот. Хочу предупредить людей, что надо обращать внимание на неадекватное поведение животных: например, дикая лиса начинает ластиться, играть. Или вот в посёлке Майском был случай, когда собака начала кидаться на хозяев, позднее при вскрытии было обнаружено бешенство. При изменении поведения животных следует немедленно обращаться к нашим специалистам. И нужно ещё помнить, что даже если заражённое животное не укусило вас, его слюна может попасть в ранки на коже, а это опасно. Тут же необходимо применять комплексные меры, которые предотвратят развитие болезни. Потому что сама болезнь неизлечима».— Зафиксирован и один случай сибирской язвы. Это произошло 26 мая 2015 года. Животное пало, экспертиза показала наличие заболевания.Об идентификации животных«У нас введена система идентификации животных. Сейчас, например, из 57 тысяч голов крупного рогатого скота мы забирковали 50 тысяч животных. Эта операция позволяет вести учёт, отслеживать рождение и смерть каждой особи. Бирковать животное нужно через 15 суток после рождения».О молоке— На рынки ежедневно поступает большое количество молока из местных хозяйств. Зимой примерно 7 тонн в сутки, летом — 3–4 тонны в сутки. И весь этот процесс полностью нами контролируется. Но если вы решили купить сырое молоко, рекомендую его прокипятить. Так мы продлеваем сроки его хранения.О бездомных животных«В 2015 году произошли изменения в законодательстве, согласно которым за бездомных животных отвечает муниципалитет. У нас проводятся мероприятия по распределению бродячих животных среди населения. Но госветслужба, к сожалению, не ведёт статистики этих животных. Я хотел бы вспомнить пример развитых европейских стран. Там сначала одновременно провели два этапа. Первое — отловили всех бездомных животных и уничтожили. Второе — провели идентификацию всех домашних животных. А уже после этого ввели жёсткие санкции против хозяев, животные которых оказываются на улице. А если так произошло, питомца ловили, проводили мероприятия, обрабатывали, устанавливали личность хозяев и возвращали им, выставив счёт. Я не призываю к этому, я констатирую факт. И также напоминаю, что прокуратурой запрещён отстрел бездомных животных, разрешён только отлов».— У нас активно растёт население, в области каждый год сдаётся более 1 миллиона квадратных метров. Я предлагаю организовать некую пиар-акцию «Построил дом — забери животное». Нужно менять отношение к бездомным животным у населения. И такой процесс нужно возглавить, привлекать волонтёров для работы».«Есть люди, которые находятся в зоне риска по бешенству. Это ветврачи, коммунальщики, работающие с бродячими животными. Представители этих профессий проходят обязательную вакцинацию».О центре для испытания ветпрепаратов— В регионе планируется создать единый центр для испытания ветпрепаратов. Сейчас в области около 20 предприятий, которые изготовляют пищевые добавки и ветпрепараты. В рамках импортозамещения это очень выгодно, ведь многие препараты являются аналогами зарубежных, но стоят в разы дешевле. Но они самостоятельно пытаются решать вопросы с предварительными испытаниями на лабораторных животных, с последующими промышленными испытаниями. Все эти этапы от создания до испытаний занимают от года до трёх лет. А такой центр позволит упорядочить процесс и сделать его прозрачным. Пока не решено, в каком окончательном формате он будет существовать. В БелГУ есть лаборатория для подобных исследований. Белгородский аграрный университет может провести исследования на курах-бройлерах и на курах-несушках. Есть хорошо оснащённая лаборатория и в нашем ведомстве. Но все эти центры разрознены. И сейчас с ними идут консультации по поводу объединения в единый центр.Об ограничении поголовья в личных хозяйствах«Сейчас на федеральном уровне появилось предложение по поводу ограничения поголовья скота в личных подворьях. Я считаю, что это предложение возникло не на пустом месте. По закону личное подсобное хозяйство обеспечивает продуктами себя, но у нас были случаи, когда в личном хозяйстве содержалось до 14 тысяч овец. Если взять нормы потребления мяса: 90 килограммов в год на человека. В этом случае, даже если удвоить норму, не получится съесть такое количество овец. Это уже крупнотоннажное производство. И это неуправляемый процесс, ведь хозяева зачастую скрывают таких животных, не регистрируют и не дают проводить профилактические мероприятия. Введение ограничения поголовья — длительный процесс. Может быть, даже на это уйдёт не одно десятилетие. Пока же при обнаружении большого количества животных в подворье мы рекомендуем провести профилактические мероприятия, а для реализации излишков производства у собственников должен быть ряд документов». В интернет-магазине можно купить продукты и товары первой необходимости. Заключённые нескольких белгородских исправительных учреждений теперь смогут купить продукты и товары первой необходимости в специализированном интернет-магазине. — В исправительных колониях и колонии-поселении осуждённый с разрешения администрации учреждения во внутреннем магазине учреждения может выбрать по прайс-листу продукты питания и товары первой необходимости на номинал товарной карты, оформленной на его имя родственниками или близкими, — сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области. Пока такой возможностью могут воспользоваться отбывающие наказание в исправительных колониях № 4 и № 9 в Алексеевке и Валуйках соответственно, чернянской колонии-поселения № 8 и Новооскольской воспитательной колонии. В дальнейшем купить товары в интернет-магазине смогут осуждённые и других исправительных учреждений и следственных изоляторов региона. В пятницу, 14 апреля, на железнодорожном вокзале Белгорода торжественно запустили рельсовый поезд, который будет ходить по маршруту «Белгород — Нежеголь». На открытии устроили митинг и пригласили чиновников, которые нахваливали новый проект. Там же были и дачники, для которых и пустили «автобус». Корреспондент «Фонаря» послушал, что говорили чиновники и поговорил с дачниками, которые всё равно не довольны. Первый рельсовый автобус запустили в сентябре 2016 года по маршруту «Белгород — Готня — Хотмыжск». Тогда говорили, что рельсовые автобусы помогут сэкономить деньги на эксплуатации транспорта и уменьшить издержки перевозок по коротким маршрутам на путях с отсутствием электросетей. Новый «автобус» за 155 миллионов рублей будет курсировать из Белгорода до станции «Нежеголь» Шебекинского района. Он будет отправляться от железнодорожного вокзала по вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням в 7:00, а возвращаться в 14:25. В будущем чиновники обещают поменять расписание, если это понадобится пассажирам. Рельсовый автобус состоит из трёх пассажирских вагонов и вмещает больше 200 человек. Цена билета — 68 рублей. На открытие нового маршрута устроили митинг, на который пригласили высокопоставленных чиновников. Перед дачниками выступал заместитель губернатора, начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев, начальник Юго-Восточной железной дороги Анатолий Володько, начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД» Владимир Лещишин. — Сегодня мы подписали соглашение о взаимодействии между Белгородской областью и РЖД. Это уже не первый раз, это традиционное трёхлетнее соглашение, и очень знаменательно, что оно совпало с запуском нового рельсового автобуса. Раньше не было на этом направлении такого подвижного комфортного состава. Он обеспечен вентиляцией, кондиционированием. Это современный, комфортный поезд. Это [событие] состоялось по инициативе губернатора, и спасибо сотрудникам железной дороги и Анатолию Ивановичу, что они нашли возможность и выделили нам этот подвижной состав, — обратился к присутствующим Евгений Глаголев. ***Один из пассажиров, у которого в Нежеголи есть дача, рассказывает, что в других направлениях ходит достаточное количество поездов, чтобы люди могли уезжать и приезжать на дачу в удобное им время, а у них иная ситуация. — Мы как изгои, на зиму нам поезд вообще отменяют. Прошлый и позапрошлый год отменяли, что будет в этом году, — я не знаю. У нас там домики, мы там выращиваем овощи. Нам надо ездить, что-то привозить, что-то отвозить, смотреть, не выбили ли окна. В этом году нас никто не спросил: поезд по договору должны пустить с 15 апреля по 31 октября. Мы уже всё посадили там, а вы 15 апреля только пускаете поезд, — жалуется пожилой мужчина. Его поддержали и другие дачники: «В шесть часов из дома выходим и в 17 уже приезжаем, три часа я на даче работаю. Разве это нормально? Весь день в пути, ради трёх часов. Хотя бы час добавили или утром или попозже вечером. Бежишь, спотыкаешься... Наплачешься, не дача, а слёзы. С удовольствием раньше ездили, когда четыре поезда туда и четыре обратно ходили, а сейчас один раз, даже полить нормально не успеваем».Пока пенсионеры солидарны в своём недовольстве расписанием.«Один раз [ходит] и возвращается в два часа дня в самую жару, [мы едем] как в консервной банке. Мы едем, умираем, тряпками мокрыми завязываемся, некоторые даже в обморок падают. Сделайте [так, чтобы] в четыре-пять обратно, а не в два часа дня».**
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За сто километров от цивилизации. Как живёт без мобильной связи приграничное белгородское село

На сайте «Народная экспертиза» в начале июня появилось обращение от жителей села Староселье, в котором они жаловались на полное отсутствие мобильной связи. Корреспондент «Фонаря» съездил к ним и выяснил, как живут люди, у которых основное средство связи с миром — уличный таксофон.

Цивилизация кончается, когда в Краснояружском районе моя машина сворачивает в сторону российско-украинской границы. Аккуратная дорога сменяется неровной с множеством заплаток. Смартфон показал надпись «Нет связи» в тот момент, когда машина проехала знак села Староселье.

Улица Гончаровка в селе Староселье

Староселье — село в Краснояружском районе, его окружают холмы и высокие деревья. Российско-украинская граница проходит в 200 метров от села, до соседнего украинского села Грабовское можно дойти пешком.

В Староселье есть дом культуры и медицинский пункт. В село по расписанию ходит автобус, тут нет магазина — машина с продуктами приезжает раз в три дня. Дорога хоть и узкая, но ровная, на домах висят спутниковые тарелки, на некоторых есть приёмники интернета.

Спутниковая тарелка на одном из домов в Староселье

Местные жители рассказали, что у них в селе пять проводных телефонов, хотя администрация Краснояружского района на сайте «Народная экспертиза» сообщала, что в Староселье их десять.

— По данным ПАО «Ростелеком» для подключения дополнительных телефонов, необходимо проложить многопарный кабель от села Теребрено до села Староселье, а также построить распределительные сети по селу, что требует значительных финансовых затрат.В настоящее время на территории Белгородской области внедряется федеральная программа «Устранение цифрового неравенства», которая предполагает доступный интернет практически во всех населённых пунктах области. Согласно этой программе в Краснояружском районе уже установлены и работают три точки коллективного доступа Wi-Fi в селе Сергиевка, посёлке Быценко и селе Колотиловка. На стадии проектирования село Демидовка. Поданы для рассмотрения остальные села Краснояружского района, в их числе и село Староселье, — сообщает районная администрация в ответе в «Чёрном списке».

Староселье не производит впечатление живого села. Дети изредка пробегают по улицам, две пожилые женщины сидят на лавочке перед домами. С ними у меня и завязался разговор.

«Одно старьё осталось»

Анна и Александра рассказали, что в селе «доживают своё». Когда я рассказал о том, что в Староселье администрация обещает провести интернет, Александра скептически отнеслась к этому.

— Я живу здесь с 1962 года. Тогда в селе было 42 двора, а сегодня их уже 11 осталось. Для кого они тут собираются интернет проводить, я не знаю.

Женщины рассказали, что в селе нет магазина уже десять лет. В среду и пятницу сюда приезжает машина, и местные жители покупают продукты и ждут следующего приезда. Они поделились, что раньше в Староселье уже была попытка открыть магазин. Местному жителю выделили комнату в доме культуры, где он пытался торговать, но товары селянина не пользовались спросом, магазин прибыли не приносил, и мужчина прекратил торговлю.

Несмотря на то, что по вызову «скорая помощь» приезжает быстро, местные жители больше рассчитывают на себя и, в случае чего, просят односельчан, у которых если личный транспорт, их отвезти.

— То есть, так вы друг друга выручаете? — уточняю я.

— Да какой-там! 500 рублей даём и помогают, — смеясь, отвечает Александра.

На мой вопрос, пользуются ли в селе современными технологиями, пенсионерки усмехнулись.

— Тут уже ничто современное не в ходу. Да и нечему ходить. Одно старьё осталось. И тех немного…

Анна хотела продать дом и уехать жить куда-нибудь в другое место, но никто не хочет здесь покупать недвижимость. Пенсионерка рассказала, что однажды тут купили участок за 1 миллион рублей. Только не для того, чтобы жить, а чтобы перевозить контрабанду, потому что этот участок находится в 50 метрах от границы.

— За ночь натаскают, а потом развозят, куда им нужно, — поделилась наблюдениями Анна.

Таксофон, по которому можно бесплатно вызвать экстренные службы

Собеседницы рассказали, что вопрос с отсутствием связи пыталась решить Татьяна Лягуцская, депутат земского собрания Теребренского сельского поселения, куда входит и Староселье. Но этот вопрос по-прежнему актуален.

— В других местах даже несколько вышек поставили, а у нас ни одной. Даже там, где её поставили, связь плохая, но она там хотя бы есть. Вот, есть у нас телевизор цифровой и тарелки, а посмотреть мы его нормально не можем, так как экран весь в полосах разноцветных.

Я решил поговорить об этой ситуации с самой Татьяной Лягуцская. Пенсионерки сказали, что она раньше руководила местным медицинским пунктом и может быть там.

«Они хотят позвонить, но не могут этого сделать»

Одноэтажный медицинский домик с голубой крышей находится через дорогу от дома культуры. В нём я и встретился с Татьяной Лягуцской, которая была настроена дружелюбно и сразу согласилась поговорить о проблеме с мобильной связью в Староселье.

Медицинский пункт (слева) и дом культуры (справа) Староселья

Татьяна Лягуцская рассказала, что недавно в десяти километрах от Староселья поставили вышку, но до них сигнал не доходит. Для того, чтобы позвонить родственникам, им нужно выходить за территорию села и ловить сигнал. Татьяна тоже сказала, что в селе пять стационарных телефонов, в том числе таксофон напротив дома культуры, где можно бесплатно вызвать все службы неотложной помощи. В медпункт Татьяна провела телефон за свои деньги, потому что на тот момент ей нужна была связь по работе.

У каждого жителя деревни есть две SIM-карты: одна — российского оператора, а другая — украинского. На территории Староселья хорошо ловится сигнал украинского оператора и через него местные жители связываются между собой, а если они выезжают куда-то за пределы села, то они в телефоне меняют SIM-карту.

— Хотелось бы в любой момент позвонить родственникам. Мне звонят мои и всегда говорят, что не могут связаться со мной. А мне неприятно, потому что им кажется, что я специально не хочу с ними разговаривать, а на самом деле потому, что связь плохая, — жалуется Татьяна Лягуцская.

Впервые проблема со связью появилась десять лет назад, и с тех пор жители села постоянно пишут обращения и регулярно поднимают этот вопрос на собраниях с главой администрации Краснояружского района Валерием Бурбой, но пока это ни к чему не привело. На недавнее письмо Татьяны в администрацию района пришёл ответ, что сейчас у них нет возможности наладить мобильную связь на территории села. Депутат предполагает, что возможно, в этом не заинтересованы сами мобильные операторы.

— Я думаю, что это чисто финансовые проблемы. Может, сами вышки работают не на полную мощность. С другой стороны, возможно, сами компании не считают целесообразным на 200 человек проводить мобильную связь, — рассуждает Татьяна.

Улица Подлесье в Староселье

Добавим, что в ответе администрации района также сообщалось, что в районе стремятся обеспечить всех жителей гибридным — проводным и беспроводным – доступом к интернету. С 2017 года появилась возможность установить широкополосный доступ в интернет с помощью беспроводного доступа, правда, сроки этого в ответе не указаны. К слову, в конце июля стало известно, что «Ростелеком» в Белгородской области для жителей 164 сёл предоставит бесплатный Wi-Fi доступ к интернету. Пока не известно, входит ли в этот список Староселье.

— Везде говорят о том, что обязательно позвоните родителям, не откладывайте это, иначе однажды будет поздно. В Староселье 70 процентов населения — это старики. Им всем хочется в любом момент позвонить своим детям и наоборот. Они не могут этого сделать, — продолжает Татьяна Лягуцская.

Женщина рассказала, что в селе также большие проблемы с водой. Воду из-под крана они используют для технических целей, потому что пить её невозможно из-за высокого содержания железа. Питьевую воду селяне достают из колодцев, которые недавно почистили. Но местные жители всё равно ждут, когда построят очистные сооружения.

Колодцы, из которых местные жители берут питьевую воду

— Возможно, по сравнению с другими проблемами, нашу со связью не считают по-настоящему важной. Но для нас это проблема номер один. Нам бы хотелось жить чуточку лучше, более цивилизованно, — завершает свой рассказ Татьяна.

Во всём виноваты глушилки

После разговора с жителями Староселья я поехал в Красную Яругу, чтобы взять комментарий у сотрудников районной администрации. Там мне сказали, что знают о проблеме в Староселье, но добавили, что я должен был сам всё прекрасно понимать, так как это пограничная зона с глушилками связи. Напоследок в администрации поинтересовались, что я делал в Староселье без допуска, и записали мои фамилию, имя, отчество, телефон, а также телефон главного редактора.

Когда я вышел из здания и достал телефон, чтобы построить обратный маршрут в Белгород, я не смог этого сделать, потому что смартфон даже в районном центре не поймал мобильный интернет…

Текст и фото: Василий Суслов

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#мобильные операторы #Ростелеком #Краснояружский район #телефон
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