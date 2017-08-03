За сто километров от цивилизации. Как живёт без мобильной связи приграничное белгородское село

Цивилизация кончается, когда в Краснояружском районе моя машина сворачивает в сторону российско-украинской границы. Аккуратная дорога сменяется неровной с множеством заплаток. Смартфон показал надпись «Нет связи» в тот момент, когда машина проехала знак села Староселье.
Староселье — село в Краснояружском районе, его окружают холмы и высокие деревья. Российско-украинская граница проходит в 200 метров от села, до соседнего украинского села Грабовское можно дойти пешком.
В Староселье есть дом культуры и медицинский пункт. В село по расписанию ходит автобус, тут нет магазина — машина с продуктами приезжает раз в три дня. Дорога хоть и узкая, но ровная, на домах висят спутниковые тарелки, на некоторых есть приёмники интернета.
Местные жители рассказали, что у них в селе пять проводных телефонов, хотя администрация Краснояружского района на сайте «Народная экспертиза» сообщала, что в Староселье их десять.
— По данным ПАО «Ростелеком» для подключения дополнительных телефонов, необходимо проложить многопарный кабель от села Теребрено до села Староселье, а также построить распределительные сети по селу, что требует значительных финансовых затрат.В настоящее время на территории Белгородской области внедряется федеральная программа «Устранение цифрового неравенства», которая предполагает доступный интернет практически во всех населённых пунктах области. Согласно этой программе в Краснояружском районе уже установлены и работают три точки коллективного доступа Wi-Fi в селе Сергиевка, посёлке Быценко и селе Колотиловка. На стадии проектирования село Демидовка. Поданы для рассмотрения остальные села Краснояружского района, в их числе и село Староселье, — сообщает районная администрация в ответе в «Чёрном списке».
Староселье не производит впечатление живого села. Дети изредка пробегают по улицам, две пожилые женщины сидят на лавочке перед домами. С ними у меня и завязался разговор.
«Одно старьё осталось»
Анна и Александра рассказали, что в селе «доживают своё». Когда я рассказал о том, что в Староселье администрация обещает провести интернет, Александра скептически отнеслась к этому.
— Я живу здесь с 1962 года. Тогда в селе было 42 двора, а сегодня их уже 11 осталось. Для кого они тут собираются интернет проводить, я не знаю.
Женщины рассказали, что в селе нет магазина уже десять лет. В среду и пятницу сюда приезжает машина, и местные жители покупают продукты и ждут следующего приезда. Они поделились, что раньше в Староселье уже была попытка открыть магазин. Местному жителю выделили комнату в доме культуры, где он пытался торговать, но товары селянина не пользовались спросом, магазин прибыли не приносил, и мужчина прекратил торговлю.
Несмотря на то, что по вызову «скорая помощь» приезжает быстро, местные жители больше рассчитывают на себя и, в случае чего, просят односельчан, у которых если личный транспорт, их отвезти.
— То есть, так вы друг друга выручаете? — уточняю я.
— Да какой-там! 500 рублей даём и помогают, — смеясь, отвечает Александра.
На мой вопрос, пользуются ли в селе современными технологиями, пенсионерки усмехнулись.
— Тут уже ничто современное не в ходу. Да и нечему ходить. Одно старьё осталось. И тех немного…
Анна хотела продать дом и уехать жить куда-нибудь в другое место, но никто не хочет здесь покупать недвижимость. Пенсионерка рассказала, что однажды тут купили участок за 1 миллион рублей. Только не для того, чтобы жить, а чтобы перевозить контрабанду, потому что этот участок находится в 50 метрах от границы.
— За ночь натаскают, а потом развозят, куда им нужно, — поделилась наблюдениями Анна.
Собеседницы рассказали, что вопрос с отсутствием связи пыталась решить Татьяна Лягуцская, депутат земского собрания Теребренского сельского поселения, куда входит и Староселье. Но этот вопрос по-прежнему актуален.
— В других местах даже несколько вышек поставили, а у нас ни одной. Даже там, где её поставили, связь плохая, но она там хотя бы есть. Вот, есть у нас телевизор цифровой и тарелки, а посмотреть мы его нормально не можем, так как экран весь в полосах разноцветных.
Я решил поговорить об этой ситуации с самой Татьяной Лягуцская. Пенсионерки сказали, что она раньше руководила местным медицинским пунктом и может быть там.
«Они хотят позвонить, но не могут этого сделать»
Одноэтажный медицинский домик с голубой крышей находится через дорогу от дома культуры. В нём я и встретился с Татьяной Лягуцской, которая была настроена дружелюбно и сразу согласилась поговорить о проблеме с мобильной связью в Староселье.
Татьяна Лягуцская рассказала, что недавно в десяти километрах от Староселья поставили вышку, но до них сигнал не доходит. Для того, чтобы позвонить родственникам, им нужно выходить за территорию села и ловить сигнал. Татьяна тоже сказала, что в селе пять стационарных телефонов, в том числе таксофон напротив дома культуры, где можно бесплатно вызвать все службы неотложной помощи. В медпункт Татьяна провела телефон за свои деньги, потому что на тот момент ей нужна была связь по работе.
У каждого жителя деревни есть две SIM-карты: одна — российского оператора, а другая — украинского. На территории Староселья хорошо ловится сигнал украинского оператора и через него местные жители связываются между собой, а если они выезжают куда-то за пределы села, то они в телефоне меняют SIM-карту.
— Хотелось бы в любой момент позвонить родственникам. Мне звонят мои и всегда говорят, что не могут связаться со мной. А мне неприятно, потому что им кажется, что я специально не хочу с ними разговаривать, а на самом деле потому, что связь плохая, — жалуется Татьяна Лягуцская.
Впервые проблема со связью появилась десять лет назад, и с тех пор жители села постоянно пишут обращения и регулярно поднимают этот вопрос на собраниях с главой администрации Краснояружского района Валерием Бурбой, но пока это ни к чему не привело. На недавнее письмо Татьяны в администрацию района пришёл ответ, что сейчас у них нет возможности наладить мобильную связь на территории села. Депутат предполагает, что возможно, в этом не заинтересованы сами мобильные операторы.
— Я думаю, что это чисто финансовые проблемы. Может, сами вышки работают не на полную мощность. С другой стороны, возможно, сами компании не считают целесообразным на 200 человек проводить мобильную связь, — рассуждает Татьяна.
Добавим, что в ответе администрации района также сообщалось, что в районе стремятся обеспечить всех жителей гибридным — проводным и беспроводным – доступом к интернету. С 2017 года появилась возможность установить широкополосный доступ в интернет с помощью беспроводного доступа, правда, сроки этого в ответе не указаны. К слову, в конце июля стало известно, что «Ростелеком» в Белгородской области для жителей 164 сёл предоставит бесплатный Wi-Fi доступ к интернету. Пока не известно, входит ли в этот список Староселье.
— Везде говорят о том, что обязательно позвоните родителям, не откладывайте это, иначе однажды будет поздно. В Староселье 70 процентов населения — это старики. Им всем хочется в любом момент позвонить своим детям и наоборот. Они не могут этого сделать, — продолжает Татьяна Лягуцская.
Женщина рассказала, что в селе также большие проблемы с водой. Воду из-под крана они используют для технических целей, потому что пить её невозможно из-за высокого содержания железа. Питьевую воду селяне достают из колодцев, которые недавно почистили. Но местные жители всё равно ждут, когда построят очистные сооружения.
— Возможно, по сравнению с другими проблемами, нашу со связью не считают по-настоящему важной. Но для нас это проблема номер один. Нам бы хотелось жить чуточку лучше, более цивилизованно, — завершает свой рассказ Татьяна.
Во всём виноваты глушилки
После разговора с жителями Староселья я поехал в Красную Яругу, чтобы взять комментарий у сотрудников районной администрации. Там мне сказали, что знают о проблеме в Староселье, но добавили, что я должен был сам всё прекрасно понимать, так как это пограничная зона с глушилками связи. Напоследок в администрации поинтересовались, что я делал в Староселье без допуска, и записали мои фамилию, имя, отчество, телефон, а также телефон главного редактора.
Когда я вышел из здания и достал телефон, чтобы построить обратный маршрут в Белгород, я не смог этого сделать, потому что смартфон даже в районном центре не поймал мобильный интернет…