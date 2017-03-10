​В Белгороде разыскивают двух пенсионеров

В Белгороде полицейские разыскивают двух пенсионеров: Виктора Андросова и Аллу Гредневу.
Виктору Антоновичу на вид 60 лет, у него среднее телосложение, седые короткие волосы, на лбе и темени есть залысина. Мужчина страдает психическим расстройством.
Алле Ивановне на вид 75-80 лет, у неё худощавое телосложение, тоже седые короткие волосы, карие глаза. У пенсионерки на правой лопатке есть большое родимое пятно и шрам на животе. На ней были надеты белые босоножки и чёрное платье с оранжевыми цветами. Женщина могла при себе иметь сумку молочного цвета, мобильный телефон «Нокиа». Она может не ориентироваться в пространстве.
Если вам известна какая-либо информация о пропавших, полицейские просят звонить по телефонам: +7 (910) 220-94-62, +7 (961) 171-02-10, +7 (4722) 22-85-31, +7 (4722) 32-17-24 или 02.