В Белгороде члены профсоюза «Правда» соревновались в езде на картах

Двух участников движения «Реструкт» приговорили к тюремному заключению за незаконное лишение свободы и насилие. Суд в Старом Осколе вынес обвинительный приговор трём участникам движения «Реструкт». Двух мужчин приговорили к трём годам ограничения свободы. Ещё одного члена движения — к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Их обвиняли в незаконном лишении свободы и применении насилия, совершённом группой лиц.В следственном управлении СК РФ по Белгородской области рассказали, что старооскольцев осудили за преступление, совершённое в апреле 2014 года. Один из осуждённых, представившись несовершеннолетним мальчиком, назначил встречу мужчине, с которым познакомился в социальной сети. Будущую жертву пригласили в квартиру. Там осуждённые пытали свою жертву электрошокером, избивали и заставили на камеру признаться, что он педофил. Видеоролик был опубликован на странице «Реструкта» во «ВКонтакте». 22-летняя девушка после окончания вуза должна была получить жильё, но администрация района не предоставила его ей. В Корочанском районе прокурор через суд добился, чтобы 22 летней девушке-сироте предоставили муниципальное жильё. Местная жительница закончила вуз и по закону должна была получить жилую площадь от администрации района, но до сих пор её не получила. Прокурор района обратился в Корочанский районный суд, чтобы обязать местную администрацию выдать девушке жильё. Суд удовлетворил иск, а позже администрация района безуспешно пыталась обжаловать его в Белгородском областном суде. — Судебным решением иск прокурора был удовлетворён, на администрацию муниципального образования «Корочанский район» возложена обязанность предоставить сироте благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилья в трёхмесячный срок со дня вступления в силу решения суда, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. Девушка без водительских прав села руль в пьяном виде и врезалась в автомобиль и колонку на заправке. Фото пресс-службы УГИБДД по Белгородской области Белгородская полиция завела уголовное дело на 19-летнюю девушку, севшую за руль в пьяном виде. За нарушение правил дорожного движения ей грозит до четырёх лет лишения свободы. Ночью 26 сентября на улице Щорса она выехала на встречную полосу и врезалась сначала в бордюр, потом в стойку дорожного знака, а затем в припаркованный «Рено Логан» и в колонку автозаправочной станции. В аварии пострадала женщина — водитель «Рено». «БелПресса» сообщает, что автоинспекторы заметили девушку ещё на проспекте Богдана Хмельницкого, но остановить её удалось только на улице Щорса. Она пыталась сбежать от полиции, но её поймали и доставили в отдел. На данный момент известно, что «Лексус» принадлежит фирме отчима девушки. По данным ГИБДД, у девушки нет водительских прав. Мужчину обвиняют в преступлениях по четырём статьям Уголовного кодекса. Следственный комитет по Белгородской области передал в суд дело по обвинению 41-летнего жителя региона в убийстве 84-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Мужчину обвиняют в преступлениях по четырём статьям Уголовного кодекса: «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с разбоем»; «Разбой с применением насилия, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»; «Незаконное приобретение государственных наград»; «Уклонение от административного надзора».— По версии следствия, в феврале 2015 года обвиняемый проник в дом к 84-летнему жителю Корочанского района, напал на пенсионера и нанёс ему 13 ударов по голове тупым твердым предметом. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия. Затем обвиняемый украл из дома имущество, ордена и медали. Кроме того, в 2014 году он только освободился из тюрьмы и в отношении него был установлен административный надзор по выбранному месту жительства, которое он самовольно покинул, — рассказали в пресс-службе СК по Белгородской области.Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Редакция предлагает читателям вспомнить основные события недели с 18 по 24 января, публикации «Фонаря» и ответить на вопросы нашего теста. Мужчина порезал ножом деревянный крест с изображением Христа в Смоленском соборе. Свердловский районный суд назначил принудительное лечение мужчине, повредившему распятие в Смоленском соборе Белгорода. Инцидент произошёл в августе 2014 года. Белгородец в храме в присутствии прихожан изрезал хозяйственным ножом деревянный крест с изображением Христа. Во время расследования уголовного дела он рассказал, что сделать это ему велел некий голос.Во время судебного процесса выяснилось, что обвиняемый в хулиганстве с применением оружия с 2012 года употребляет наркотики. — Употребление курительных смесей привело к возникновению острого психического расстройства. По заключению судебных психиатров, это расстройство проходило в форме бредового психоза и сопровождалось неадекватным, не соответствующим ситуации поведением, безмотивными и автоматизированными агрессивными действиями, нарушением восприятия, слуховыми галлюцинациями, — сообщает Генпрокуратура России. Эксперты сделали заключение, что если мужчина продолжит употреблять наркотики, то может представлять опасность для окружающих. Опираясь на мнение экспертов, суд постановил назначить белгородцу принудительное наблюдение и лечение у психиатра. В регионе в этот день поженятся 54 пары. В среду, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Белгородской области поженятся 54 пары.— На обрядах будут присутствовать священнослужители, которые вручат новобрачным иконки с образом святых чудотворцев, благоверных и преподобных Муромских князей Петра и Февронии, — рассказали в областном управлении ЗАГС.Cегодня молодожёнам и всем, кто посетит ЗАГСы, будут вручать букеты ромашек. Два сотрудника районного ОМВД должны заплатить 18 тысяч рублей штрафа. Октябрьский районный суд Белгорода и Белгородский областной суд подтвердили законность привлечения начальника и его заместителя отдела Министерства внутренних дел по Яковлевскому району к административной ответственности и оставили им в силе штрафы 3 тысячи и 15 тысяч рублей. Напомним, что Белгородское УФАС нашло нарушения, которые допустили руководители районного ОМВД при проведении закупок. Обвиняемые утверждали документацию об электронных аукционах и размещали извещения о проведении закупок у единственного поставщика с нарушением требований законодательства о контрактной системе. Евгений Савченко, как и в прошлые годы, голосует на избирательном участке в посёлке Дубовое. В воскресенье, 13 сентября, в единый день голосования губернатор Белгородской области тоже отдал свой голос за кандидатов в облдуму. Евгений Савченко, как и в прошлые годы, пришёл голосовать на участок № 253 в посёлке Дубовое Белгородского района.Опустив заполненный бюллетень в урну, глава региона пообщался с прессой. — Я считаю, что перед законодательным собранием нашей области стоят очень большие задачи — обеспечить стабильность, поступательное движение по пути социального, экономического прогресса, по построению солидарного общества нашего региона. Я очень благодарен тем, кто уже проголосовал, и тем, кто вообще принимает участие в выборах, — рассказал губернатор. «Фонарь» следит за ходом выборов в Белгородской области. Все подробности смотрите в нашей онлайн-трансляции. Авария произошла на железнодорожном переезде в Валуйском районе. В пятницу, 12 февраля, около пяти часов вечера в Валуйском районе на железнодорожном переезде в районе станции «Насоново» столкнулись ВАЗ-2112 и электричка. В ГИБДД по Белгородской области рассказали, что водитель легкового автомобиля погиб. Сейчас выясняются точные причины и обстоятельства аварии. В ГУ МЧС по Белгородской области сообщили, что железнодорожное полотно не повреждено, движение поездов на этом участке пути не задерживалось и не изменилось. Пассажиры электрички не пострадали, она отправилась в пункт назначения. Очевидцы аварии рассказали корреспонденту «Фонаря», что погибший местный житель пытался проехать перед приближающейся электричкой. — На переезде есть все сигнальные устройства, они работают. Сработали и в этот раз. Парень, наверное, хотел «проскочить». Удар по машине был не сильный — капот не очень сильно помялся. Водитель, наверное, ударился головой и поэтому скончался на месте.На месте ДТП работают полиция и следователи. По результатам проверки будет назван предполагаемый виновник аварии и принято решение о возбуждении уголовного дела. Прокуратура нашла нарушения в контрактах с газовиками и энергетиками. В Белгородской области прокуратура оштрафовала шесть директоров сельских школ и детских садов в Ровеньском районе. Во время проверки сотрудники ведомства нашли нарушение в муниципальных контрактах на оплату электроэнергии и газоснабжения учреждений. Оштрафованные руководители не разместили на официальном сайте закупок информацию об исполнении контрактов.В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что каждый из директоров должен выплатить по 15 тысяч рублей. Пять человек, среди которых и сотрудники администрации Ровеньского района, привлекли к дисциплинарной ответственности. Котёнок появился на свет в первый день гастролей в нашем городе. Во вторник, 12 июля, стало известно, что в Белгороде у тигрицы из шоу Карины и Артура Багдасаровых родился детёныш. В цирке рассказали, что его родила 15-летняя тигрица, и это не первый её малыш.— Котёнок родился в первый день, когда мы только приехали в Белгород. Мама отказалась от детёныша. Иногда, когда у нас котят не кормят кошки, их выращивают люди — тигрёнок ест смесь из молока, яиц и фарша, — рассказали дрессировщики. Напомним, артисты Московского цирка Никулина на Цветном Бульваре приехали в Белгород с программой «Планета 13» 2 июля. Гастроли в центре досуга «Космос» продлятся до 7 августа. Несколько дней назад дрессировщик Артур Багдасаров устроил купание тигров в присутствии зрителей. Известный менеджер расскажет, как подготовить себя для работы с клиентом и почему возражения — это прекрасно. В четверг, 20 октября, в Белгороде пройдёт мастер-класс для тех, кто занимается продажами. Автор бизнес-бестселлера «45 татуировок менеджера» Максим Батырев проведёт мастер-класс, на котором разберёт все