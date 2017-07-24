В Белгороде члены профсоюза «Правда» соревновались в езде на картах

В субботу, 22 июля, на открытом треке АСК «Вираж» прошёл пятый этап профсоюзной спартакиады в рамках проекта «Правда Спорт». Члены профсоюза «Правда» соревновались в мастерстве езды на картах.
Одновременно на треке были 16 команд. В заездах участвовали как мужчины, так и девушки. Победа в общекомандном зачёте зависела от коллективных усилий каждого: при подведении итогов суммировались полученные каждым участником очки.
Некоторые из участников спартакиады «Правда Спорт» признались, что картинг оказался одним из самых сложных и напряжённых этапов спартакиады, но даже несмотря на это многие из них (и даже новички) показали хорошие результаты.
— Сам я водитель, но здесь мне мои навыки никак не помогли. Это совсем другое, больше похоже на живую компьютерную игру. Это мне и понравилось, — признался Александр Водолазский из команды «УК Добрыня», который впервые сел за руль карта.
В итоге лучший результат на пятом этапе спартакиады показала команда Voyage, которая в общекомандном зачёте прошла круг за 5 минут и 43 секунды. Этой же команде принадлежит лучший личный результат — 1 минута и 21 секунда.
Напомним, что раньше члены профсоюза «Правда» уже соревновались в боулинге, мини-футболе, волейболе и рыбалке. В профсоюзе отмечают, что главными задачами спартакиады являются пропаганда здорового образа жизни, популяризация массовых видов спорта, сохранение физического и духовного здоровья участников профсоюза, содействие дружбе и сотрудничеству между предприятиями и учреждениями, а также подготовка «правдивцев» к сдаче норм комплекса ГТО.
Председатель профсоюза Сергей Фуглаев отмечает, что в спартакиаде участвуют те, кто действительно хочет. Он подчёркивает, что участники сами выбирают дисциплины, в которых соревнуются.
Спартакиада в рамках проекта «Правда Спорт» продлится до ноября. Участников ждут ещё лёгкоатлетическая эстафета, пейнтбол, плавание и семейно-спортивные состязания «Мама, папа, я — спортивная семья». На каждом этапе команды получают баллы, которые позволят в ноябре определить победителей профсоюзной спартакиады.
На правах рекламы