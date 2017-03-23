​В белгородских школах начали размещать стенды с картами городских дорог

В белгородском лицее №32 межрегиональный профсоюз «Правда» вместе с региональным управлением ГИБДД провёл акцию по профилактике детского травматизма на дорогах, поддержав федеральный соцпроект «Сложности перехода». Главная идея проекта — напомнить или даже научить водителей и пешеходов правилам взаимного поведения на дорогах.
Теперь школьники 32-го лицея могут познакомиться с картой ближайших к школе дорог со всеми светофорами и переходами. Кроме того, на стенде объяснили значения знаков дорожного движения. Организаторы акции провели для школьников начальных классов эстафету, а потом раздали светоотражающие значки с памяткой правил перехода улиц.
— Школьные учителя, которые в том числе рассказывают о правилах поведения на дороге нашим детям, должны делать это наглядно. Не на пальцах же им показывать? Это и есть наша идея — сделать стенд, чтобы учитель не просто сказал: «Вот дорога, ведите себя аккуратно», а наглядно показал, где какие переходы и светофоры на ближайших дорогах, — рассказывает Елена Чеченева, старший инспектор по особым поручениям группы пропаганды отдела ОАР и ПБДД УГИБДД Белгородской области, полковник полиции.
Сейчас стенды установлены в 11 школах Белгорода, но до конца года такие карты появятся во всех учебных заведениях областного центра.
— Сам иногда дорогу перебегал, обманывать не буду. Но опять же, я прислушивался к родителям и учителям в школе. Сейчас наша программа направлена на профилактику ДТП с участием детей. Мы всеми силами пытаемся донести до детей всю серьёзность последствий. При этом мы часто видим, что родитель ведёт ребёнка за руку и сам нарушает правила дорожного движения. Поэтому взрослые должны следить не только за своими детьми, но ещё и за собой, — считает Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда».
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