Делегация профсоюза «Правда» поучаствовала в форуме активных граждан «Сообщество», который организовала Общественная палата РФ. Он проходил в Ярославле, его участниками стали представители некоммерческих организаций, которые обсуждали возможные способы сотрудничества между обществом, бизнесом и властью. Для «Правды» это уже не первый форум, в котором участвовали представители профсоюза.
— Нашему профсоюзу, как молодой организации, почётно и полезно быть участниками такого мероприятия. Роль НКО в последнее время возрастает, и наш профсоюз, который ещё и выполняет функцию общественной организации, находит на таких форумах новых партнёров и новых друзей. Уверен, что этот форум будет всё более масштабным и значимым явлением в России, а гражданская активность для членов общества станет важной частью их жизни. Наш профсоюз будет уделять большое внимание этому форуму и помогать его развитию. Мы открыты для диалога с представителями различных НКО. В нашем активе много активистов из разных регионов, которые своей деятельностью доказывают, что гражданское общество — это не просто слова — это реальные дела, это реальные люди, которые работают на благо нашей прекрасной страны, — рассказал председатель межрегионального профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев .
Гендиректор оператора форума «Сообщество» Александр Свинин отметил, что сейчас бизнес уделяет большое внимание корпоративной социальной ответственности, у предпринимателей есть потенциал и желание финансово поддерживать социальные общественные проекты и форум «Сообщество» должен стать площадкой, на которой бизнесмены смогут найти те НКО, которые захотят поддержать, а некоммерческие организации соответственно смогут заручиться поддержкой бизнеса.
Одной из главных тем форума стала дискуссия о новом статусе «исполнителя общественно полезных услуг», который доступен некоммерческим организациям с этого года. Предполагается, что организации, с этим статусом получат государственную поддержку, в том числе финансирование из бюджета.
— Мы эти два дня говорили о том, что означает этот статус для некоммерческих организаций, как можно его получить, и что это даст тем, кто сможет войти в реестр, — рассказал заместитель председателя профсоюза «Правда» Денис Винокуров.
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