Профсоюз «Правда» пригласил белгородцев на «Зимние забавы»

В субботу, 4 февраля, в Белгородском районе в оздоровительном комплексе «Альпика» межрегиональный межотраслевой профсоюз «Правда» провёл день активного отдыха для членов профсоюза, их семей и друзей. На «Зимних забавах» можно было бесплатно покататься на тюбах и лыжах под руководством опытного инструктора, поучаствовать в конкурсах, попеть песни, потанцевать, отведать полевой каши и чая. Праздник получился масштабным и собрал около 500 человек, в том числе и воспитанников Центра развития «Южный» — юных друзей профсоюза.
— Мы стараемся мониторить интересы членов нашего профсоюза. Для этого проводим опросы в социальных сетях и на их основе формируем досуг профсоюза. Могу сказать одно: у нас в запасе масса идей, которые мы планируем реализовать, — рассказал председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев.
Для отдыхающих организовали весёлые зимние конкурсы: забивание гвоздей молотом, метание валенка, эстафеты с клюшкой, мётлами и «ватрушками». Взрослые вспомнили песни о зиме, а юные «правдивцы» танцевали вместе с аниматорами и водили хороводы. Самых активных награждали сладкими подарками от профсоюза.
— Мы катались очень много на санках. В «хоккей» поиграли, шоколадку выиграли. Очень хорошая атмосфера. Здесь празднично, весело, а самое главное то, что мы не просто сидим дома, а развлекаемся и веселимся на свежем воздухе, — поделился впечатлениями один из участников праздника.
Постоянно работали четыре интерактивных игровых зоны. На первой — нужно было кинуть как можно дальше и точнее валенок.
— На моём этапе участникам часто мешал ветер. Валенок летел как бумеранг — это было тяжелейшее состязание. Боролись, снимая перчатки, куртки. Было просто море эмоций, — рассказала об этапе судья конкурса.
На второй и третьей локации участники мерились силами. Для этого нужно было за один удар забить молотом гвоздь и поднять пудовую гирю.
— Мой этап проходил в насыщенной и напряжённой борьбе. С молотом справились все, но только один человек забил гвоздь за один удар, — подвёл итоги состязанию волонтёр «Правды».
Праздник вышел запоминающимся и тёплым. Взрослые и дети с удовольствием участвовали в танцевальных флешмобах, катались с горы, пели русские народные песни под баян, участвовали в конкурсах и спортивных состязаниях, ели вкусную кашу и душевно общались друг с другом.
— Такие праздники объединяют. Здесь очень весело. Здесь все настроены по-доброму. Погода радует. Все «Зимние забавы» на снегу, всё соответствует, поэтому очень здорово. Больше всего нам понравилось катание на тюбах, каша и развлекательная программа. Но самое главное — это то, что не только взрослым понравилось мероприятие, но и все дети в полном в восторге! — рассказала о своих впечатлениях одна из участниц профсоюза.
В «Правде» поясняют, что постоянно предлагают для членов профсоюза различные виды досуга: поездки в аквапарк, походы в филармонию, кукольный театр и различные музеи, мастер-классы, соревнования и многое другое.
— Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» уделяет большое внимание массовому спорту, активному семейному отдыху своих участников, а также здоровому образу жизни. И не случайно, ведь здоровье работника ценится превыше всего, — рассказали в пресс-службе профсоюза.
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