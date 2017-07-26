В Белгородской области бывшую сотрудницу банка подозревают в мошенничестве

Полиция задержала 35-летнюю жительницу Губкина, которую подозревают в мошенничестве. Полицейские считают, что сотрудница банка не стала переводить 160 тысяч рублей на накопительный счёт местной жительницы, а оставила их себе после ухода клиентки.
Не найдя деньги на своём счёте, 56-летняя жительница Губкина обратилась в полицию. Укравшую деньги женщину быстро нашли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции.
Теперь бывшую сотрудницу банка на шесть лет могут лишить свободы за мошенничество.