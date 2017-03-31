Бизнес-тренер Александр Фридман научит белгородцев управлять эмоциями и правильно выстраивать отношения с подчинёнными

Во вторник, 4 апреля, бизнес-тренер Александр Фридман расскажет белгородцам о том, как лидеру управлять эмоциями и какое влияние они оказывают на других, а на следующий день — как регулировать отношения с подчинёнными.
На первом семинаре участники познакомятся с технологиями развития «эмоциональной эластичности», научатся избавляться от стресса и смогут попробовать некоторые «инструменты» управления эмоциями. На втором — узнают, как выстраивать отношения с подчинёнными, измерять «градус» отношений и выбирать наиболее продуктивные форматы взаимоотношений с работниками.
Подробнее о семинарах Александра Фридмана можно узнать на сайте. Стоимость билета — от 13 тысяч рублей. Зарегистрироваться на семинары можно по телефону +7 (4722) 373-678 или отправить заявку по почте: info@rimedo.ru
Справка «Фонаря»
Александр Фридман — управляющий партнёр консалтинговой компании AmadeusGroup (Рига, Латвия), бизнес-тренер и консультант. В профессии 24 года. Автор лонгселлера «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчинённых», книги «Вы или Хаос: профессиональное планирование для регулярного менеджмента», 15-и учебных видеосеминаров и 12-и аудиосеминаров.
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