Бизнес-тренер Александр Фридман научит белгородцев управлять эмоциями и правильно выстраивать отношения с подчинёнными

Адвокаты бывшего врача горбольницы № 2 просят переквалифицировать статьи, по которым вынесен обвинительный приговор. В понедельник, 25 апреля, РАПСИ сообщает, что Белгородской областной суд принял к рассмотрению жалобу защиты Или Зелендинова. Адвокаты бывшего врача горбольницы № 2 подали апелляцию, в которой просят переквалифицировать статьи, по которым внесен обвинительный приговор.— В частности, защита в своей жалобе попросила о переквалификации статей на «причинение смерти по неосторожности» и «нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий». Максимальное наказание, предусмотренное данными статьями, — два года лишения свободы, — сообщает издание. Рассмотрение апелляции по делу Зелендинова назначено на 18 мая. Напомним, 24 марта Октябрьский районный суд приговорил Зелендинова к девяти годам и двум месяцам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего, и причинение побоев из хулиганских побуждений. Суд также лишил его права работать врачом в течение трёх лет после освобождения из тюрьмы. Мужчина напился и стал приставать к ребёнку. По информации Следственного управления СК по Белгородской области, 65-летнего белгородца обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над ребёнком. В конце июля 2016 года 7-летняя девочка вместе с мамой была на даче. К ним приехал их знакомый, который напился и стал приставать к девочке. Он воспользовался её беспомощностью и совершил действия сексуального характера. О случившемся девочка рассказала родным только 11 августа. Тогда же мама написала заявление в полицию. Обвиняемого заключили под стражу. Сейчас проверяют его причастность к другим преступлениям. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Организаторы начали принимать заявки от участников. Организаторы фестиваля «Белая маска» в Белгороде объявили, что в этом году он всё-таки состоится. Его назначили на 4 июня.— Меня часто спрашивают будет ли «Маска» в этом году и я честно отвечала всем, что проводить её пока не планирую. Так вот, даже несмотря на мое отсутствие — «Белая маска–2016» будет! — написала в паблике фестиваля один из организаторов Татьяна Климачкова.Заявки от участников принимают на электронную почту otdelrkd31@yandex.ru. Желающих просят поторопиться, так как времени на подготовку осталось не очень много. Напомним, первую «Белую маску» в Белгороде провели осенью 2014 года. Вторая состоялась в мае 2015 года. В нём поучаствовали многие известные белгородские коллективы и артисты — органист Тимур Халиуллин, театры «Новая сцена», «Лик», «Интроверт», цирковая студия «Цирк на Крейде», джазовый коллектив «Биляр-бэнд» и барабанщики из коллектива DRUMANIA. По традиции, во время фестиваля проводят костюмированное шествие участников в центре города. В ведомстве сообщили, женщина благополучно родила мальчика. В областном департаменте здравоохранения рассказали о состоянии женщины, попавшей в родильный дом после линейки 1 сентября.— Будущей маме была своевременно вызвана скорая помощь, женщина в экстренном порядке госпитализирована в перинатальный центр ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница святителя Иоасафа», где и была родоразрешена, — сообщили в облздраве.Напомним, 1 сентября у мамы, которая привела ребёнка в первый класс, за несколько минут до школьной линейки начались схватки. Акцию «Новогоднее чудо» организовали вместе с Центром молодёжных инициатив. В Белгороде активисты Общероссийского народного фронта и актёры Центра молодёжных инициатив поздравили с Новым годом детей в Детской городской больнице. Для пациентов педиатрического отделения провели акцию «Новогоднее чудо». Фото пресс-службы ОНФ Бывшую продавщицу помогли задержать охранники и провизоры. По информации пресс-службы городского УМВД, 33-летняя женщина, ранее работавшая на рынке, разработала схему получения денег обманным путём. В одной из сетевых аптек она попросила показать ей товары, которые якобы хотела купить. При этом злоумышленница доставала то тысячные, то пятитысячные купюры. Провизор отвлеклась и, не получив денег за товар, дала женщине сдачу в размере около 6,5 тысяч рублей. Мошенница тут же скрылась.Продавец вызвала полицию, по её описанию был составлен фоторобот. Приметы предполагаемой преступницы были переданы всем нарядам и постам. В аптеках были проведены профилактические беседы.Через некоторое время женщина пришла в другую аптеку, где её опознали продавцы. Они вызвали охранников и полицейских. На допросе бывшая продавщица рассказала, что успешно пользовалась этой схемой на рынке, обманывая своих покупателей.Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Женщине может грозить до двух лет лишения свободы. Белгородцы, которые ездят в столицу, чтобы провести свободное время, часто спрашивают: а что интересного посмотреть в Москве? Мы уже делали общий обзор того, что можно увидеть в столице, а для совместного проекта с Tele2 «Дорогие москвичи» рассказывали про парки Москвы, измеряли скорость мобильного интернета и даже заглянули в кинотеатр в традициях начала XX века. Но сами понимаем, что про Белокаменную можно рассказывать ещё и ещё. Приближаются новогодние праздники, поэтому заключительную колонку проекта «Дорогие москвичи» мы решили посвятить Коломенскому, в котором в XVII веке располагалась резиденция царя Алексея Михайловича.Москва — очень необычный город. Она совсем не похожа на европейские столицы, где есть исторический центр, переходящий постепенно в относительно новые кварталы. Она не похожа на другие российские города, где есть главная площадь, за ней — спальные районы, а дальше, уже на окраине, промзона. В Москве всё перемешано: когда-то окраина стала чуть ли не центром. Этот мегаполис постоянно расширялся, присоединяя новые деревни и посёлки, поэтому за промзоной могут следовать спальные кварталы или бизнес-центры, а среди современных жилых многоэтажек затеряны десятки на момент строительства загородных усадьб и царских резиденций. Одна из них — Коломенское.Загадочный дух далёкой царской РоссииМожет быть, вы более осведомлены, а я мало что знаю о жизни в России царской. Всё-таки императорская и ближе к нам по времени, и что ли понятнее во многом — например, в желании ориентироваться на европейские страны и жить «как они» — одеваться, строить, воспитывать детей, чуть ли не думать так же и тому подобное. Если говорить об атмосфере этого этапа в истории нашей страны, то, мне кажется, надо ехать в Санкт-Петербург (я уже писала о своём посещении этого великолепного города). Москва, по моим ощущениям, позволяет шагнуть дальше в прошлое и перенестись в том числе во времена русских царей: узнать об их жизни, быте, семейных устоях венценосных особ. Посещение музея в Коломенском не прошло для меня без открытий. Например, удивило, что царицы были не просто скромными и сдержанными, а чуть ли не затворницами! Они практически не показывались на людях, молились дома и редко виделись со своими мужьями. Никаких фаворитов и прочего разгула, из развлечений — рукоделие. Во время экскурсии воображение рисовало образ смиренной женщины, которая, приняв свою судьбу, жила по строгим правилам, и главным её предназначением было рождение наследника.Оказаться дома у русских правителей сейчас очень просто даже без принадлежности к высшим сословиям и без больших затрат. Вход на территорию музея-заповедника бесплатный, а за 350 рублей (это стоимость комплексного билета на посещение мужских и женских хором) можно заглянуть во Дворец Алексея Михайловича. В своё время его называли «восьмым чудом света» или «игрушкой, вынутой из ларца». К сожалению, он не сохранился и был воссоздан уже в нашем веке, но, к счастью, по историческим чертежам, в реальном размере и с максимальной детализацией (по крайней мере, так уверяют работники музея). В реконструированные интерьеры органично включены аутентичные предметы быта и коллекции с экспонатами эпохи русских царей. во все объекты и на выставки можно купить в кассах или онлайн. Разницы немного, потому что кассиры не очень приветливые и общаются как-то неохотно, нам ничего толком не пояснили. Если времени немного, а Дворец вам интереснее, чем храм, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, то имеет смысл выйти на станции метро Каширская и оттуда зайти на территорию усадьбы. А вот старинная Церковь Вознесения Господня ближе к станции метро Коломенское — это противоположный край одноимённой царской резиденции. Мы же прошли около двух километров от одной точки до другой пешком.Гуляя по Коломенскому Коломенское — такое место, где очень хорошо и летом, и зимой. Снег и белый цвет гармонично связаны с образом Руси, что усиливает впечатления. Серые деревья не отвлекают пестротой и не мешают сосредоточиться на новых чувствах, которые появляются, когда стоишь перед храмом XVI века, построенном на холме и возвышающимся над Москвой (она где-то внизу и будто очень далеко), а вокруг всё наполнено колокольным звоном…«Город в городе» — такой образ для Коломенского не подходит, а вот «мир в мире» ближе к реальности. Москва — это особый мир. И Коломенское — тоже особый мир уже в современной столице. Это место с давней и интересной историей (с ней можно подробнее познакомиться на сайте музея-заповедника). Это место с сильной энергетикой — чувствуется какая-то особенная мощь времени. По ощущениям, когда заходишь на территорию, будто на тебя выливают ушат с холодной водой, настолько там по-другому в сравнении с окружающим Коломенское шумным городом. Моё настроение и ожидания совсем не соответствовали увиденному, но оттого прогулка стала даже интереснее. Я чувствовала себя первооткрывателем, вдруг наткнувшимся на нечто удивительное, что всегда было рядом, но до сих пор оставалось незамеченным, неизученным — и в городе, где живу сейчас, и в истории своей страны, и внутри себя, конечно, внутри своего восприятия мира... Дальше предлагаю посмотреть наше видео.Вдохновились рассказом Юлии и захотели погулять на предстоящих новогодних праздниках в Коломенском? Смело берите с собой в поездку SIM-карту Tele2 — сможете в режиме онлайн делиться с друзьями впечатлениями в социальных сетях, по телефону или даже через Periscope. В течение трёх недель специалисты агентства TelecomDaily проводили исследование качества услуг голосовой связи и передачи данных в сотовых сетях четырёх операторов, ра