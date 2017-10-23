В Белгороде пройдёт бизнес-практикум «Как управлять финансами компании»

1 ноября в Белгороде пройдёт практикум для руководителей компаний и специалистов по финансам «Как управлять финансами компании». Перед предпринимателями выступит практикующий финансовый директор с 15-летним опытом Денис Мушинский.

По словам организаторов, предпринимателям на практикуме покажут готовые финансовые инструменты, которые потребуют только временных вложений и увеличат прибыль от бизнеса. Бизнесменам расскажут, как составить и проанализировать финансовую отчётность и показатели, покажут как планировать финансовый результат и научат работать с оборотным капиталом.



Практикум будет проходить в конференц-зале гостиничного комплекса «Аврора» по адресу улица Преображенская 86А с 10-00 до 18-00. Участие в практикуме стоит 8 тысяч рублей за стандартный пакет и 10 тысяч рублей за пакет с консультацией Дениса Мушинского и обедом. Все участники практикума по окончанию получат сертификат и раздаточный материал от автора.







Заявки на участие принимаются по телефону: 7 (4722) 373-678

Справка «Фонаря»

Денис Мушинский — практикующий финансовый директор, консультант, аудитор с опытом работы в сфере финансов предприятий 15 лет и член «Бюро спикеров Игоря МАННА». Автор семи статей и член экспертного совета журнала «Финансовый Директор». Специалист, получивший диплом ACCA DipIFR Rus по международной финансовой отчетности и сертификат СIMA Rus «Управление эффективностью бизнеса»