В Белгородской области врач заплатит 700 тысяч рублей штрафа за пособничество в передаче взятки

В законную силу вступил приговор Октябрьского районного суда Белгорода, который признал виновным врача-онколога Шебекинской районной больницы в предложении посредничества при передаче взятки.
В декабре 2015 года к обвиняемому обратился пациент, который хотел получить группу инвалидности. Врач пообещал посодействовать ему в этом и предложил передать ответственным за оформление соответствующей документации 250 тысяч рублей взятки. Первую часть суммы осуждённый получил у себя в кабинете, а вторую — в Белгороде.
Врач признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Суд учёл смягчающие обстоятельства — положительную характеристику обвиняемого, его имущественное положение — и обязал его выплатить 700 тысяч рублей штрафа, а также запретил работать по профессии в государственных медицинских учреждениях в течение двух ближайших лет. Такое ограничение не относится к частным медицинским организациям. По мнению судьи, запретить работать обвиняемому по профессии нельзя было потому, что это привело бы к серьёзным последствиям как для самого виновного, так и для его семьи, в которой двое детей.