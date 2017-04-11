В Ровеньках двое мужчин погибли в ДТП

В Ровеньках в понедельник, 10 апреля, ночью возле дома № 29 по улице Степана Разина 34-летний водитель на «Ниве» не справился с управлением, съехал в кювет, а потом врезался в дерево. От полученных травм водитель умер на месте аварии. Двух пассажиров скорая увезла в Ровеньскую районную больницу, одного из них спасти не удалось.
Также за сутки дважды водители сбивали детей, которые оказывались на дороге. В Алексеевке днём водитель на Hyundai Solaris не успел затормозить, когда девятилетний мальчик неожиданно выбежал из-за стоящей машины. Ребёнка с травмами отвезли в районную больницу. Ещё один подросток в Чернянке неожиданно вышел на дорогу перед приближающимся автомобилем TOYOTA VITZ. 14-летнего мальчика доставили в Чернянскую больницу, где ему оказали помощь и отпустили домой.