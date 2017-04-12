В Белгороде запустили онлайн-флешмоб «Подними голову»

В среду, 12 апреля, региональное отделение Общероссийского народного фронта приглашает белгородцев поучаствовать во всероссийском «флешмобе» «Подними голову», который посвящён Дню космонавтики.
Концепцию акции продумали на всероссийском медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге: пользователям соцсетей предлагают сделать селфи с поднятой в небо головой и опубликовать фото у себя на страницах с хештегом #поднимиголову. «Флешмоб» стартовал в 9:07 — именно в то время, когда взлетел корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту.
— 12 апреля — день, когда всем нам стоит поднять голову и посмотреть в небо. Если бы такие люди, как Юрий Гагарин, Алексей Леонов, великий конструктор Сергей Королёв, их соратники, смотрели себе под ноги, космос так и остался бы для нас чужим. Данная акция привлечет внимание жителей страны к проблемам и успехам в освоении космоса. Присоединяйтесь к флешмобу и проинформируйте о нём своих читателей, — предложил на медиафоруме режиссёр Тимур Бекмамбетов.