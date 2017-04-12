В Белгороде вынесли пригор мужчине, угнавшему такси после того, как таксист отказался с ним выпить

Октябрьский районный суд признал жителя Белгорода виновным в угрозе убийством, угоне такси и вождении автомобиля в пьяном состоянии без прав, которые у него раньше отобрали за аналогичное нарушение. Все эти преступления обвиняемый совершил в один день.
В феврале этого года пьяный мужчина сел
в такси и предложил водителю вместе выпить, на что тот ответил отказом. Тогда
осуждённый стал угрожать ему, достав нож. Водитель испугался и сбежал из
машины, после чего обвиняемый сел за руль и попытался угнать автомобиль. Он
успел проехать всего несколько улиц, когда его остановили полицейские.
Обвиняемый признал своему вину полностью. Его приговорили к одному году колонии-поселения и запретили в течение трёх лет водить машину.