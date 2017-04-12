​В Белгородской области молодым семьям предлагают выбрать место для строительства льготного жилья

В областном центре работают 126 пивных магазина, большинство из которых находятся в жилых домах. В мэрии Белгорода поддерживают идею областного департамента экономического развития об ограничении продажи алкоголя. Власти беспокоит увеличение объёмов продажи пива. Сейчас в городе работают 126 пивных магазина, большинство из которых — почти 70 процентов — находятся на первых этажах жилых домов Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на начальника управления потребительского рынка Белгорода Евгения Ершова. Многие пивные магазины открылись ещё в 2008 году, но за последние пару лет их количество увеличилось на десять процентов.— В настоящее время мы прорабатываем возможность ограничения работы предприятий по реализации спиртной продукции, в том числе и предприятий общественного питания, находящихся на первых этажа жилых домов, до 22:00, дабы не доставлять хлопот жильцам. В то же время мы прорабатываем варианты, при которых не пострадают и добросовестные предприниматели, — заявил Ершов.По словам чиновника, некоторые пивные магазины пытаются замаскироваться под заведения общепита, чтобы продавать алкоголь после десяти часов вечера. — Но у предприятия общественного питания, согласно нормам, должны быть два туалета — для клиентов и персонала. Возможность помыть руки, система вентиляций и вытяжек, а также квалифицированные повара. Налить пива в бокал недостаточно, — пояснил Ершов.Напомним, департамент экономического развития Белгородской области собирается предложить облдуме законопроект, в котором предлагается запретить продажу спиртного в магазинах на несколько дней в году. А в Международный день трезвости 11 сентября в регионе хотят запретить торговать алкоголем в кафе и ресторанах. Порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. Главное управление МЧС по Белгородской области сообщает об ухудшении погодных условий в Белгородской области. В четверг, 7 июля, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможны дожди, местами грозы и град. Температура воздуха будет держаться в пределах 11–16 градусов выше нуля, а днём — достигать 20–25 градусов. Днём порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.— В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области — +7 (4722) 39-99-99, — напоминают белгородцам в ведомстве. Авария на железнодорожном переезде произошла сегодня вечером. Вечером в четверг, 18 июня, около 17:30 в Курской области на железнодорожном переезде возле деревни Ольшанки столкнулись электричка «Белгород — Курск» и фура. В курском УМВД сообщили, что в результате аварии с пути сошли три вагона электропоезда. По данным пресс-центра РЖД, пострадало шесть человек: четыре пассажира и локомотивная бригада.— Одна из пассажирок госпитализирована в областную больницу в тяжёлом состоянии. Личность этой женщины сейчас устанавливается, сама пассажирка — без сознания, известно лишь, что она ехала из Белгорода, — рассказала «Российской газете» начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Курской области Лилия Каменева.В ведомстве также сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которым предстоит устранить все последствия ДТП. По уточнённым данным, авария на железнодорожном переезде произошла из-за того, что водитель фуры Volvo поехал на запрещающий свет семафора.— Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. За медицинской помощью обратились пять человек. Всех пассажиров, в том числе и обратившиеся за медпомощью, отправили в пункты назначения на автобусах. Одна из пассажирок остаётся в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Авария, по информации РЖД, может вызвать задержки поездов. «Белогорье» в трёх сетах обыграло нижневартовский клуб в 16-м туре чемпионата России по волейболу. В субботу, 20 февраля, в домашнем матче волейбольный клуб «Белогорье» переиграл нижневартовскую «Югру-Самотлор». Матч 16-го тура национального чемпионата завершился победой хозяев площадки со счётом 3:0 (31:29, 25:19, 25:18).Команда с предпоследнего 13-го места турнирной таблицы — «Югра-Самотлор» — оказала заметное сопротивление «львам» в первой партии. Плохой приём и постоянные ошибки в атаке у «Белогорья» приводят первыми к сетболу гостей, но партию «львы» в итоге «вытягивают» со счетом 31:29.Лидируя в начале второй партии 5:1, к первому техническому тайм-ауту «Белогорье» приходит с минимальным преимуществом (8:7), позволив «Югре» набрать четыре очка подряд. Ко второму официальному перерыву белгородцы по-прежнему впереди на одно очко (16:15). Ситуация меняется в концовке сета, который подопечные Вадима Хамутцких выигрывают со счётом — 25:19.В третьей победной партии лидерство «Белогорья» стало более явным. Имея к первому техническому перерыву на три очка больше, чем у своего соперника, «львы» ко второму уходят в отрыв, забив пять мячей подряд — 16:8. Как результат — 25:18 в третьей партии и 3:0 во встрече.«Белогорье» зарабатывает очередные три очка, теперь в активе белгородцев всего 33 очка после 16 туров. У лидера чемпионата — казанского «Зенита» — 45. Следующий матч «Белогорье» проведёт на выезде: 24 февраля «львы» сыграют с краснодарским «Динамо». После похищения младенца из отделения патологии обнаружились недостатки в системе охраны медицинского учреждения. Прокуратура Белгорода завершила проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности медицинских учреждений в областном перинатальном центре, которую назначили после похищения младенца. Во время проверки выяснилось, что в день похищения ребёнка на посту в отделении интенсивной терапии не было медсестры, которая должна была там дежурить. Прокуратура пришла к выводу, что старшая медсестра плохо организовала работу персонала. Нашли нарушения и в работе заместителя главного врача по акушерско-гинекологической и педиатрической помощи. Нарушением посчитали и то, что во дворе перинатального центра ворота открыты с семи утра до семи вечера, и зайти туда может кто-угодно. — Для устранения нарушений прокуратура Белгорода внесла представление главному врачу больницы, в котором также поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения, — рассказали в пресс-службе ведомства. Областная прокуратура заявила, что будет контролировать устранение всех обнаруженных нарушений. Напомним, 10 марта стало известно о похищении младенца из отделения патологии новорождённых. Около девяти вечера того же дня ребёнка и похитительницу обнаружили в Курской области. Ребёнка вернули в больницу, а на студентку медколледжа, которая его похитила, завели уголовно дело. Сейчас женщина находится под стражей на время следствия. Областной департамент здравоохранения провёл свою проверку, после которой уволили заведующую отделением патологии для новорождённых и недоношенных детей. Белгородским журналистам рассказали, каким искусством должен обладать медиаспециалист, что делать чиновникам, игнорирующим запросы СМИ, почему нельзя размещать рекламу на первой полосе и задавать вопросы в стиле MacСoffее. В Крыму завершилась последняя смена всероссийского образовательного форума «Таврида». В числе 400 молодых журналистов региональных и местных СМИ оказались пятеро белгородцев: Оксана Придворева («БелПресса»), Кристина Салгалова («Комсомольская правда»), Илья Лочканов (BELIVE.RU), Оксана Артёмова (ИА «Бел.Ру») и главный редактор «Фонаря».Журналистов учили писать тексты для интернета, снимать репортажи и делать качественные снимки, продвигать материалы в соцсетях, создавать инфографику и коммерциализировать СМИ. #ФорумТаврида. @yuramustdie: "Если вы просмотрите все сезоны Симпсонов, то ваш мозг, так или иначе, мутирует!" pic.twitter.com/Rrb5qZbsEL— Форум Таврида-2015 (@tavridaforum) 1 сентября 2015 Советник гендиректора RT (Russia Today) Тина Бережная рассказала участникам о компетенциях, которыми должен обладать современный журналист: делать материал для любого вида СМИ, уметь говорить, снимать и монтировать видео, работать в кадре, писать и продвигать тексты для социальных сетей, профессионально общаться с читателями в соцсетях, работать с данными и заниматься самопиаром. Леонид Левин: "Чиновникам, игнорирующим запросы СМИ, нечего делать в госаппарате". #ФорумТаврида #ОНФ pic.twitter.com/xaLnRGjQKM— Форум Таврида-2015 (@tavridaforum) 28 августа 2015Депутат Госдумы Леонид Левин высказал мнение, что сегодня журналистику можно разделить на три вида: журналистику «крика», «фрика» и «чего изволите». Первая даёт только установки, представляет одно мнение и по факту есть ничто иное, как пропаганда, а не журналистика. Вторая — нацелена только на эпатаж, громкие заголовки и привлечение внимания аудитории. Журналистика «чего изволите» представлена изданиями, которые просто переписывают пресс-релизы и публикуют их у себя, не пытаясь сформировать собственное мнение о произошедшем. Это так называемая «сонная журналистика». О.Тимофеева говорит о давлении на редакции рег.СМИ с помощью бюджетного финансирования, котор. приводит к искажению информации #форумтаврида— Людмила Россенко (@LRossenko) 28 августа 2015Своим видением современного читателя поделился основатель LiveInternet Герман Клименко: «Люди не идут читать полные статьи, они быстро выбирают из множества новостных заголовков самое главное и, когда открывают новость, им уже известны многие детали. Искусство написания заголовка сейчас можно приравнять к самому СМИ».Интересовал участников дискуссий, конечно же, и процесс работы редакции над ошибками. Свою позицию по этому вопросу высказал главный редактор ТАСС Максим Филимонов.— Если мы не правы, мы всегда информацию правим. Это одно из стандартных требований к журналистам: если ты «налажал», имей смелость исправить то, в чём ты «налажал».Главред ТАССа рассказал и о самой главной, по его мнению, проблеме, с которой редакции приходится сталкиваться, когда молодой журналист устраивается на работу.«У многих молодых людей, приходящих сегодня в журналистику, пониженный уровень любопытства. Нельзя стать хорошим журналистом, если ты не любопытен и не подвергаешь всё сомнению. Ты никому не должен верить. Если ты не веришь, значит, ты проверяешь, если ты проверяешь, значит, ты даё