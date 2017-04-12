​В Белгородской области молодым семьям предлагают выбрать место для строительства льготного жилья

В Белгородской области молодым семьям предлагают заполнить анкету, чтобы определить город или район, где для них на второй стадии реализации проекта «Новая жизнь» построят льготное жильё. Среди предлагаемых вариантов: Старый Оскол, Губкин, Строитель, Шебекино, Валуйки, Алексеевка, Белгородский район. Можно также предложить и другой населённый пункт. Таким образом власти хотят растиражировать на регион проект «Новая жизнь», участники которого могут приобрести квартиры в новых микрорайонах на льготных условиях.
— Проект заключается в следующем: строится малогабаритное жильё площадью 30–35 квадратных метров для молодой семьи от 25 до 35 лет. Вступительный взнос — 400 тысяч рублей. Они могут внести его сами, или мы попросим поддержки у их работодателей, и затем в течение пяти лет примерно по 14 тысяч рублей ежемесячно они будут выплачивать. Никакой ипотеки. Мы нашли такой способ, чтоб обеспечить необходимую поддержку. Всего она обойдётся в 200 тысяч рублей. Примерно на 30 процентов дешевле, чем покупать сегодня квартиру. По истечению пяти лет жильё перейдёт в собственность, — презентовал во время ежегодной пресс-конференции проект губернатор Евгений Савченко.
Недавно «Новую жизнь» запустили в Белгороде. В юго-западной части города на улице Каштановой хотят построить несколько домов с квартирами-студиями для молодых специалистов. Чтобы поучаствовать в проекте, семьи должны были подходить по ряду критериев и подать заявку. Первый этап проекта закончился после того, как инициаторы проекта набрали необходимое количество претендентов на льготное жильё. Теперь чиновники из регионального департамента строительства и транспорта хотят узнать мнение белгородцев, чтобы понять, в каком городе и районе можно продолжить проект.