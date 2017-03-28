В Госдуме оценили работу депутатов по коэффициенту полезности

Работу депутатов Госдумы оценили по коэффициенту полезности депутатов. Рейтинг составляется в первый раз и официально называется «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», его разработкой занимались политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев. Итоги рейтинга опубликовали на пресс-конференции информационного агентства ТАСС.
Общая оценка всех депутатов нынешней Государственной Думы складывалась из четырёх индексов: народного голосования (интернет-голосование на сайте deputat.club), медийности (упоминания в СМИ), активности в самой Госудме (законотворчество, выступления в парламенте) и экспертной оценки работы в регионах (около 420 экспертов оценивали работу депутата с жителями, властями и местными элитами).
— Из рейтинга были исключены спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех четырех думских фракций: Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), так как «их оценки значительно опережали всех», — пишет ТАСС.
Всего в рейтинг попало 443 депутата. От Белгородской области в рейтинге участвовало четыре человека: часть из них находится в первой половине списка, другая — попала в конец рейтинга. Так, самую удачную позицию занимает Андрей Скоч, которого с 23,4 балла поставили на 126 место рейтинга. Следующий за ним идёт Сергей Боженов, который набрал 20,33 балла и находится на 189 месте. Два остальных белгородских депутата — Александр Старовойтов и Валерий Скруг — занимают 424 и 426 места с 9,1 и 9,04 балла соответственно.
Первое место в рейтинге заняла Ирина Яровая, которая набрала больше всего баллов в индексе медийной активности и народном голосовании, получив 63,13 балла.
— В целом большинство в топ-50 совокупного рейтинга активности депутатов составляют представители «Единой России» (52 процента), за ними следуют справороссы (20 процентов), парламентарии от ЛДПР (14 процентов) и от КПРФ (12 процентов). Седьмой созыв Государственной думы прошёл период становления, почти все из 449 депутатов включились в работу. К такому выводу приходят авторы рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», — сообщает ТАСС.