В Орле активисты «Нового поколения» впервые провели бал под открытым небом

Мешающие уборке снега машины эвакуируют. По информации пресс-службы администрации Белгорода, в городе по ночам будут убирать снег, а мешающие этому машины будут эвакуировать. В ночь с воскресенья на понедельник, с 11 на 12 декабря, снег будут убирать на улицах Гагарина, Преображенской (на участке от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Сумской), правой стороне улицы Костюкова (от Губкина до Щорса) и на Народном бульваре. С 12 на 13 декабря — на улицах Железнякова, Пушкина, левой стороне Костюкова (от Губкина до Щорса) и Белгородского полка (от Гражданского проспекта до Октябрьской). График уборки может поменяться, так как он зависит от погоды. На сегодняшний день уже убрали снег на улице Мичурина, Садовой, Народном бульваре, Шершнёва, Королёва и Будённого.Снег будут убирать также во дворах многоквартирных домов. Об этом предупреждает управление государственного жилищного надзора Белгородской области. Конкретные даты уборки дворов будут вывешиваться на стендах объявлений подъездов.— Уважаемые белгородцы! Управление государственного жилищного надзора Белгородской области убедительно просит Вас оказывать содействие, убрав свой автомобиль при расчистке от снега придомовой территории или стоянки во время обильных снегопадов. Хотите чистый двор — пожалуйста, уберите машину, — сообщают представители управления. Спонсор разделаФотостудия «Точка» (Белгород, Чехова, 1 — прим. ред.) начала принимать заявки на новогодние фотосессии. В уютном пространстве несколько тематических зон, оформленных руками мастеров специально под Новый год-2017. объективами — умельцы-фотографы (почти волшебники, а может и не почти) — Василий Кучма и Григорий Гудзь. Стоимость — от 3 тысяч рублей. Фотографы обещают, что все, кто придёт на фотосессии до 15 декабря, получат фото ещё до Нового года. Желающих много, поэтому бронируйте заранее: + 7 (961) 175-00-30 или +7 (910) 366-67-07. Бывшего директора детского лагеря «Сокол» приговорили к году в колонии поселения за смерть ребёнка, упавшего в отстойник на территории рядом с лагерем. Свердловский районный суд признал бывшего директора детского лагеря «Сокол» виновным в халатности, из-за которой погиб ребёнок. В суде установили, что мальчик погиб потому, что отстойник не был закрыт или огорожен, а следить за ограждением септика входило в обязанности директора лагеря. Судья приговорил обвиняемую к году колонии с последующим запретом работать на управляющих должностях в органах исполнительной власти, государственных или муниципальных учреждениях в течение двух лет.Напомним, что 11 февраля 2016 года родители приехали на прогулку рядом с лагерем. Пока они занимались грудным малышом, их четырёхлетний сын залез на насыпь у задних ворот лагеря и, поскользнувшись, упал в открытый люк отстойника, который был заполнен водой почти на метр, и утонул. По предварительным данным, погибший мог покончить с собой. В понедельник, 6 марта, в следственном управлении СК РФ по Белгородской области рассказали о назначении доследственной проверки по факту гибели жителя многоэтажки на улице Шаландина в Белгороде. Ранее Belive.ru со ссылкой на очевидцев происшествия сообщил об обнаружении трупа мужчины во дворе дома. По данным издания, погибший мог покончить жизнь самоубийством. Автомобилист скрылся с места аварии, но его задержали благодаря сообщению из больницы. В среду, 29 июня, в Ракитном 29-летний водитель на «Ладе Гранта» врезался в здание магазина. Автомобилист скрылся с места аварии, но обратился в местную районную больницу. Врачи сообщили о раненном пациенте в полицию, и через несколько часов виновника аварии задержали. По данным ГИБДД, у мужчины не было водительских прав, а медицинское освидетельствование показало, что он сел за руль нетрезвым. Госдума в первом чтении приняла законопроект о декриминализации побоев. Если документ вступит в силу, в России отменят уголовную ответственность за насилие над родственниками. К уголовной ответственности за избиение родственников стали привлекать с 15 июля 2016 года. С того момента в регионе возбудили более 130 уголовных дел за домашнее насилие. Журналист «Фонаря» изучила решения местных мировых судов по таким делам и узнала, за какие преступления депутаты предлагают смягчить наказание. В свободном доступе на сайте rospravosudie.ru — около сотни решений мировых судов Белгородской области по делам о побоях в отношении родственников. Их может прочитать любой желающий. Мы ознакомились с почти сотней судебных решений, вынесенных с августа по декабрь 2016 года, после введения уголовной ответственности за избиение родственников. По итогам изучения этих документов можно заявить, что в Белгородской области до суда не дошло ни одного заявления по действительно пустяковой ссоре в семье, ни одного человека не приговорили к реальному тюремному сроку за насилие над родственниками, как минимум два десятка дел были прекращены после примирением сторон. В большинстве таких случаев мужья и сыновья извинились перед женами и матерями за избиение, те приняли извинения и забрали исковые заявления. Прежде чем предложить вам прочитать выдержки из некоторых поразивших нас судебных решений, напомним о дискуссии вокруг наказания за побои в семье. О законопроекте о декриминализации побоевАвторы законопроекта о декриминализации побоев — депутаты Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также члены Совета Федерации Галина Карелова и Зинаида Драгункина. Активная сторонница декриминализации побоев — сенатор Елена Мизулина не вошла в число авторов документа, но не раз публично высказывалась в пользу смягчения наказания за насилие в семье. Елена Мизулина, в частности, опасается, что существующая норма противоречит ценностям, принятым в российском обществе. — Мы, женщины, слабые создания, нам всё можно. Мы там не обижаемся, даже когда, видите, бьёт мужчина свою жену — такой обиды нет, как если обидеть, унизить мужчину. Мужчину унижать нельзя, — заявляла сенатор Мизулина. Депутат Госдумы Ольга Баталина считает, что необходимо уравнять в ответственности людей, допускающих насилие в отношении посторонних и тех, кто бьёт своих близких. — Под побоями в Уголовном кодексе подразумеваются случаи насильственных действий, которые не приводят к вреду здоровью. Речь идёт о ссадинах, синяках, царапинах, небольших гематомах, которые являются последствиями насильственных физических действий. Если же в ходе такого силового конфликта человеку наносится вред даже лёгкой тяжести, лёгкий вред здоровью, то это сразу квалифицируется по другой статье — статья 115 УК «Умышленное нанесение лёгкого вреда здоровью», поэтому законопроект, который был внесён группой депутатов и членов Совета Федерации, устраняет эту коллизию и полностью переводит весь состав уголовной статьи «Побои» в Кодекс об административных правонарушениях, — объясняла Баталина. В процессе обсуждения сначала введения уголовной ответственности за домашнее насилие, а затем и законопроекта о декриминализации, правозащитники постоянно заявляли, что уголовное наказание за побои в семье поможет защитить женщин, которые действительно хотят спастись от садистов у себя дома и при этом послужить своеобразной мерой профилактики домашнего насилия. — Это одно из немногих подобных преступлений, которые действительно нужно пресекать на ранних стадиях. Дело в том, что домашнее насилие — это серийное преступление, это то, что редко случается только один раз. Более того, оно раскручивается, проходит цикл эскалации: если насилие в доме началось, то оно будет нарастать, насильник теряет берега, жертва оказывается в изоляции, и на следующих этапах это могут быть уже серьёзные телесные повреждения, это может быть в конечном итоге убийство, — говорит доцент департамента социологии ВШЭ в Санкт-Петербурге Элла Понеях. В свою очередь, сторонники декриминализации упирают в том числе и на то, что люди, обвинённые в «шлепках» членов семьи, окажутся в тюрьме за несерьёзные преступления, а полиция и суды будут завалены «пустяковыми» заявлениями и исками. Ещё до того, как Госдума приняла законопроект о декриминализации побоев в отношении родственников в первом чтении, мы попросили белгородского детского омбудсмена Галину Пятых прокомментировать эту инициативу. По словам детского омбудсмена, факты насилия над несовершеннолетними в семьях у неё на особом контроле, а с пострадавшими детьми работают психологи. Галина Пятых, фото beldeti.ru — Насилие в семье в большинстве случаев носит латентный характер. Зачастую члены семьи, пострадавшие от рук домашнего тирана, либо вообще не обращаются в правоохранительные органы, либо отзывают своё заявление по истечении короткого срока. Однако любое насилие в семье наносит непоправимый вред психологическому состоянию ребёнка, поэтому, несмотря на то, что закон о декриминализации побоев был принят в 2016 году, позиция моя однозначна: любое насилие в отношении человека должно преследоваться по закону, более серьёзное наказание должны нести лица, которые наносят побои близким родственникам на глазах ребёнка. О белгородской практике рассмотрения дел о побоях в семьеВ позиции сторонников декриминализации побоев можно выделить два момента. Во-первых, создаётся впечатление, что их задача, прежде всего, защитить тех, кто бьёт, а не того, кого бьют, уберечь полицию, суды и пенитенциарные учреждения от дополнительной работы. Во-вторых, они как будто бы не знают, что «побои в отношении близких лиц» — это далеко не всегда безобидные шлепки в воспитательных целях. Одна только небольшая подборка преступлений, совершённых в Белгородской области, свидетельствует об обратном. Все, приведённые цитаты из решений мировых судов, — результат рассмотрения уголовных дел по статье 116 «Побои», возбуждённых после 15 июля 2016 года. Алексеевка, август 2016 года. Муж избил жену и ударил головой об стол — Находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в ходе ссоры с женой, испытывая к ней чувство неприязни, умышленно, с целью причинения физической боли и телесных повреждений, нанёс удар металлическим ведром по левой руке последней, а затем, удерживая её в области ключицы и шеи, нанёс множественные удары рукой по различным частям тела, ударил её головой об стол. «В судебном заседании установлено, что подсудимый загладил причинённый преступлением вред путём принесения извинений, заявительница про