В Орле активисты «Нового поколения» впервые провели бал под открытым небом

В субботу, 6 мая, в Орле на площадке рядом с Ленинским мостом активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча провели бал под открытым небом. По информации «Комсомольской правды», раньше в Орле таких балов не было.
— В прошлом году «Бал под открытым небом» победил в конкурсе социально значимых проектов стипендиальной программы Владимира Потанина. Это позволило нам запланировать проведение таких балов не только в Белгороде, но и в Орле и Старом Осколе. Мы должны помнить, какими усилиями в 1945 году досталась Победа, мы должны быть благодарны тем немногим ещё оставшимся в живых ветеранам, благодаря которым мы живём в свободной стране, — рассказывает победитель конкурса проектов стипендиальной программы Владимира Потанина, активист «Нового поколения» Анастасия Череп.
В Старом Осколе бал прошёл тоже 6 мая, а в Белгороде четвёртый городской бал начнётся в 19:00 в понедельник, 8 мая, на площадке Центра молодёжных инициатив. Его участниками станут около сотни пар. К ним смогут присоединиться и все желающие во внешнем круге танцующих. Для танцующих пар действует дресс-код: для девушек — военная форма или ситцевые платья, а для молодых людей — военная форма или белая рубашка и чёрные брюки.