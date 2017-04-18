Белгородская область заняла 24 место по «индексу шаурмы»

Белгородская область заняла 24 место в «индексе шаурмы», который составила команда из пяти человек во главе с идеологом Рубеном Зарбабяном и продюсером Юлией Загитовой. Новый рейтинг по аналогии с «индексом биг-мака» оценивает благосостояние россиян, определяя сколько шаверм в день на свободные деньги они могут купить в разных регионах страны.
При расчёте индекса его создатели брали среднюю зарплату в регионе, отнимали от неё стоимость аренды однокомнатной квартиры площадью 28 квадратных метров и прожиточный минимум. Оставшуюся сумму делили на среднюю стоимость шаурмы в регионе и 30 дней. Данные о средней зарплате брали из Росстата, среднюю цену за квадратный метр в каждом регионе определяли, анализируя около двух тысяч объявлений об аренде однокомнатных квартир. Среднюю стоимость шаурмы в каждом регионе искали в группах в социальных сетях.
Так, шаверма в Белгородской области в среднем стоит 100 рублей. Средняя зарплата — 27,280 тысячи рублей. Аренда однокомнатной квартиры площадью 28 квадратных метров обойдётся белгородцу в 9,59 тысячи рублей. Минимальный прожиточный минимум по региону — 8,363 тысячи рублей. Получается, что у среднего белгородца в месяц остаётся 9,858 тысячи рублей. Если разделить эту сумму на цену шаурмы и 30 дней, то получим итоговый результат — 3,29. Это и есть «индекс шаурмы» Белгородской области, с которым регион занимает 24 место в общероссийском рейтинге. Для сравнения: у Курской области — 30 место, у Воронежской — 17 место, у Липецкой — 56 место, а у Ростовской — 73 место.
Лидером индекса стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где местный житель может купить почти 11 шаверм.
— Мы выявили список регионов, жители которых могут позволить себе больше всего единиц шаурмы в день. Это такие регионы, как Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Ненецкий АО, Тюменская область, Магаданская и только на седьмом месте Москва. У жителей Севастополя, Крыма, Новосибирской области, Республики Дагестан, Кемеровской области вообще нет свободных денег на шаурму. Что касается ценообразования, то самая дорогая шаурма в Сибири и на Дальнем Востоке. А самая доступная шаурма — в Центральной России, — пояснили составители рейтинга.