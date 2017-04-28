В Белгородской области депутаты раскритиковали годовой отчёт бизнес-омбудсмена

На заседании облдумы бизнес-омбудсмен Андрей Минаев отчитался о работе в 2016 году. Он отметил, что из 102 полученных обращений больше половины составили устные и письменные обращения предпринимателей Белгорода и Белгородского района, массовых нарушений не было, а большинство жалоб носили индивидуальный характер.
— Статистика обращений, конечно, удручающая. Но это вина не только уполномоченного, очень низкая активность и со стороны предпринимательской среды, особенно микробизнеса. Они достаточно окрепли, и они привыкли решать свои вопросы сами. Поэтому наша общая задача — оказывать помощь предпринимательскому сообществу. Если мы считаем целесообразным все эти проблемы решать, — высказал мнение депутат, директор Белгородского филиала Россельхозбанка Алексей Киселёв.
Говоря о проблемных вопросах для предпринимателей, Андрей Минаев пожаловался на рост кадастровой стоимости земли, сложности перехода на онлайн-кассы и проблемы с квалифицированными кадрами в производстве.
— Из-за изменений федерального законодательства в последнее время появились риски дестабилизации торговой деятельности в связи с введением онлайн-касс. К 1 июля большая часть предпринимателей, скорее всего, не успеет сделать это в установленный законодательством срок, — цитирует Андрея Минаева сайт областной думы.
По информации «БелПрессы», сейчас только 18 процентов белгородских предпринимателей выполнили требование законодательства. Депутат Алексей Киселёв обратил внимание на ещё один момент, почему возникают проблемы с переходом на онлайн-кассы.
— В сельской местности, где работают наши клиенты, во многих районах ещё недостаточно устойчивая связь, чтобы подключать онлайн-кассы. И там проблемы будут объективные не из‑за того, что предприниматель саботирует или отказывается, а из‑за того, что там нет интернета, — приводит слова Алексея Киселёва портал «БелПресса».
Депутат Николай Незнамов предложил омбудсмену в следующий раз перед переоценкой кадастровой стоимости земли заранее собирать экспертов и вносить предложения, пока законопроект обсуждается, а не когда он уже принят. Кроме этого, депутаты порекомендовали Андрею Минаеву искать новые формы работы с предпринимателями и изменить подход к подготовке годового отчёта. Ещё более резко оценил выступление омбудмена председатель облдумы Василий Потрясаев, который заявил, что «доклад никуда не годится».
— Вот, вы сейчас говорите о проблемах по земле, а вы возьмите эту проблему, аккумулируйте её, создадим, если вы будете настаивать, соответствующую комиссию. Разберёмся с этими направлениями, по которым, вы считаете, неправильно принята кадастровая оценка. Это работа омбудсмена. Возьмите этот вопрос по земле и ведите его, чтобы предпринимательская общественность сказала вам за это спасибо, — посоветовал уполномоченному Василий Потрясаев.
Облдума поручила белгородскому бизнес-омбудсмену проработать вопросы введения онлайн-касс и высоких налогов на землю из-за необоснованной кадастровой оценки и представить по ним отчёт на первой депутатской сессии после летних каникул.
Справка «Фонаря»
С 15 июля 2016 года 54-ФЗ «О применении кассовой техники» начал действовать в новой редакции. Предприниматели с 1 февраля 2017 года должны использовать онлайн-кассы: по желанию покупателя продавец должен отправлять ему чек в электронном виде, в фискальном чеке продавец обязательно должен указать ставку НДС и товарные позиции, а в работе можно использовать только новые модели контрольно-кассовой техники с функцией передачи данных в налоговую черед оператора фискальных данных.