В Старом Осколе за крупную взятку осудили двух полицейских из управления по борьбе с коррупцией

В Старом Осколе суд признал виновными двух оперуполномоченных управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Белгородской области в получении и вымогательстве крупной взятки.
У обвиняемых на руках были итоги доследственной проверки в отношении предпринимателя, которого подозревали в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Полицейские предложили директору фирмы заплатить им 400 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела. В феврале 2016 года, когда мужчина передал обвиняемым 300 тысяч рублей, их задержали.
Суд приговорил первого обвиняемого к восьми годам колонии строгого режима, штрафу в 4 миллиона рублей и запретил работать в органах МВД в течение двух лет после выхода из тюрьмы. Второй фигурант дела также получил аналогичный штраф и ограничение на работу в органах власти в течение двух лет после освобождения, но чуть меньший срок — 7,5 лет колонии.