​​Мэрия Белгорода отказала организаторам антикоррупционного митинга

В пятницу, 17 марта, организаторы
антикоррупционного митинга в Белгороде
получили ответ на свое уведомление. В
документе за подписью заместителя мэра
по внутренней и кадровой политике Ольги
Медведевой было сказано, что мэрия не
может согласовать проведение мероприятия
потому что обе заявленные организаторами
площадки 26 марта будут заняты. В своем
уведомлении организаторы митинга
просили одну из двух площадок —
традиционное место проведения белгородских
митингов у «Ракушки» в парке Победы
или площадку в Центральном парке. Какие
именно мероприятия в этот день будут
проходить в обоих белгородских парках
в мэрии не уточнили.
Организаторы митинга «В поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России» собираются продолжить попытки согласовать мероприятие. В частности, планируют написать новое обращение в мэрию и предложить другое место.
Сторонники Алексея Навального подали заявки на проведение митингов 26 марта в 54 городах России. Соседний Воронеж стал первым городом в России, согласовавшим антикоррупционный митинг.