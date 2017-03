​​Мэрия Белгорода отказала организаторам антикоррупционного митинга

Предприниматель нарушил сроки поставки потому что ведомство слишком долго выбирало цвет мебели. Центр хозяйственного обеспечения и сервисного обслуживания УМВД по Белгородской области проиграл в суде региональному УФАС. Предметом спора было расторжение контракта подразделения УМВД и мебельной фирмы. Полицейские хотели расторгнуть договор, потому что, по их мнению, поставщик нарушил сроки доставки мебели. Компания пожаловалась в УФАС и антимонопольщики не нашли оснований для расторжения договора. ЦХ и СО УМВД обжаловал постановление антимонопольной службы в Арбитражный суд Белгородской области и выиграл его. Но в воронежском арбитражном суде установили, что поставщик не виноват в нарушении сроков поставки мебели.— 19-й арбитражный апелляционный суд Воронежа, в который обратилось белгородское УФАС, отменил решение Арбитражного суда Белгородской области и указал, что в рассматриваемом деле у поставщика не было возможности вовремя поставить мебель необходимого цвета из-за длительного согласования данной характеристики с заказчиком, — пояснили в пресс-службе регионального управления антимонопольной службы. Я завидую, когда вижу чиновника, садящегося в красивый и недешёвый автомобиль стоимостью от миллиона рублей и больше. Цену автомобиля легко узнать, вбив в любой поисковик его марку, а если умеешь пользоваться порталом «Госзакупки», то можно также узнать год выпуска и много других интересных подробностей.Так вот — я завидую. Иногда воображаю, как утром он (ну или она) выходит из подъезда многоэтажки или из двора частного дома и садится в этот чистенький, сверкающий снаружи и благоухающий внутри автомобиль. Садится на переднее сиденье рядом с шофёром или на заднее и едет на работу. Если совсем раннее утро, то мчится по полупустым улицам просыпающегося города. Если на работу к восьми, а тем более к девяти, то уже, скорее всего, продираясь по пробкам. Может, смотрит в окно на другие машины, маршрутки, троллейбусы, людей, стоящих на остановке, рекламные щиты. Думает о чём-то своём, подмечает интересные детали. Может быть, едет погружённый в мысли, не замечая окружающего мира, а, может, и вовсе изучает какие-нибудь важные документы.В течение дня по важным своим чиновничьим делам он тоже перемещается на личном автомобиле с водителем. Не беспокоясь о месте для парковки, необходимости заправиться, возможно, даже не нервничая из-за обстановки на дорогах и лишь иногда реагируя на неаккуратных водителей. Не нужно беспокоиться и о ремонте машины, техническом осмотре, наличии страховки. Разве что плохие дороги, очевидные и водителям, и пассажирам, может заметить. Ну и пробки. Пробки трогают всех — и водителей, и пассажиров. Не понадобится вызывать такси, злясь на невнимательных диспетчеров и излишне разговорчивых лихачей за рулём какой-нибудь несвежей машины.Не нужно стоять на остановке в ожидании нужного автобуса, потея в жару и замерзая зимой. Не придётся огорчаться, усталым не обнаружив ни единого свободного места в салоне. Продираться сквозь плотную толпу раздражённых некомфортной ездой людей к выходу тоже не нужно. Никто не нахамит, не затопчет начищенные туфли. Водитель не отругает за слишком крупную купюру, не прищемит дверью на выходе или входе. Старые неопрятные автобусы и троллейбусы не становятся частью дня. Новые и красивые маршрутки не раздражают ездой не по графику и слишком ранним уходом с маршрута.В сильные дожди, когда вся городская ливнёвка не способна впитать воду, не приходится волноваться. В сильный снегопад, когда вся коммунальная рать не успевает очищать дороги, не нужно думать, где бы объехать сугробы и вызванные ими пробки. Если водитель нагло не нарушает правила дорожного движения, можно не беспокоиться и из-за внезапного вмешательства автоинспекторов.Можно даже не учиться водить, не учить правила дорожного движения, не покупать машину, выкраивая деньги, впутываясь в кредиты. Не злиться на несовершенство отечественных авто и дороговизну иностранных. Не знать точно цену бензина и масел, а, может, и не обращать внимания на их регулярный рост и ни разу не замеченное удешевление, не искать запчасти и хороших мастеров в проверенных автосервисах.Я не знаю, от каких забот на самом деле избавляет чиновников персональный автомобиль с водителем. Но от каких-то точно избавляет. Наверное, есть какое-то простое и понятное объяснение тому, почему чиновники разных уровней, даже в не очень больших городах, получили право иметь персональный автомобиль с водителем, оплаченный гражданами, которым они служат. Я даже надеюсь, что есть какое-то очень убедительное, которое избавит меня не только от зависти, но и одной, возможно, очень наивной мысли. Мне кажется, если бы чиновники ездили на личных авто, общественном транспорте, велосипедах, ходили пешком, то, может быть, не было бы некоторых явлений, что огорчают, раздражают и даже иногда злят людей, которым они служат? Городской молодёжный театр организует читки в последние дни августа. По сообщению режиссера театра «Спичка» Оксаны Половинкиной, с 28 по 30 августа в Белгороде будут проходить читки пьес. Перед зрителями выступят три известных в городе человека. 28 августа пьесу Анатолия Дьяченко «Бельведер» гостям представит музыкант Гуша Катушкин. 29 августа читать трогательную пьесу Ульриха Хуба «У ковчега в восемь» будет директор областного государственного архива Павел Субботин. 30 августа с пьесой Эдварда Олби «Американская история» зрителей познакомит основатель кофейни «Калипсо» Никита Редкокашин. Читки будут проходить в коворкинг-центре On the Mountain на улице Костюкова, 36г. Белгородский клуб в сезоне 2016–2017 решил «сделать ставку на отечественных волейболистов и собственных воспитанников». В новом сезоне за волейбольный клуб «Белогорье» сыграют диагональный Максим Жигалов и доигровщик Ян Ерещенко. Об этом сообщает пресс-служба «Белогорья» на сайте клуба. Помимо этого, немецкий диагональный Георг Грозер, отданный на сезон 2015–2016 в аренду южнокорейскому клубу, теперь сыграет в Китае. Контракт с «Белогорьем» «расторгнут по взаимной договорённости».Максим Жигалов минувший сезон тоже провёл в аренде, но в кемеровском «Кузбассе», а Ян Ерещенко выступал за сургутскую «Газпром-Югру». «Кузбасс» в итоге занял восьмое место (из 14) в чемпионате России, а «Газпром-Югра» — пятое.В конце апреля руководство белгородского клуба объявило, что команду покидают связующие Сергей Антипкин и Константин Лесик, либеро Роман Брагин, доигровщики Дмитрий Красиков и Марко Ивович из Сербии, а также центральный блокирующий Роман Ханипов. Доигровщик Александр Косарев, завершивший карьеру игрока, стал старшим тренером «Белогорья», сменив на этом посту Вадима Хамутцких. Несмотря на то, что в «Белогорье» ранее говорили о том, что найдут двух легионеров на замену сербу и немцу, сейчас всё же решили «сделать ставку на отечественных волейболистов и собственных воспитанников». В клубе заявляют, что комплектование команды ещё не завершено.В сезоне 2015–2016 белгородский клуб стал бронзовым призёром чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, уступив казанскому «Зениту» и московскому «Динамо». «Львы» также пробились в «Финал шести» Лиги чемпионов ЕКВ, но потерпели поражение от итальянского «Трентино». Из-за наледи во дворе водитель грузовика с мусором врезался в припаркованный автомобиль. В Старом Осколе управляющую компанию ООО «ЖЭУ» признали виновной в нарушении нескольких пунктов правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Старооскольского городского округа. Сотрудники компании вовремя не убрали снег и наледь в нескольких дворах, и из-за этого водитель грузовика с мусором врезался в припаркованный во дворе автомобиль. — Основной задачей уборки территории городского округа в осенне-зимний период является уборка и вывоз снега, льда, мусора, грязи и посыпка противогололёдными материалами улиц, тротуаров, площадей, придомовых и других территорий. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотнённым снегом, следует убирать в кратчайшие сроки, — поясняют в пресс-службе Старооскольского городского суда. В суде рассказали, что 16 января «ЖЭУ» не почистило от снега дворовый проезд возле домов 11,12 и придомовую территорию возле домов 11 и 18 микрорайона Лесной от снега, наледи и льда, и дорога обледенела. Водитель грузовика, который приехал убирать мусор, не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в другой автомобиль. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?141"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-10828329_1478990", -10828329, 1478990, 'uhEyQcB9XVgxcfTt0ZQssU2XDg')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());За нарушение правил благоустройства суд оштрафовал предприятие на 80 тысяч рублей. В воскресенье, 18 сентября, в России пройдут выборы в Государственную думу. В Белгородской области вечером после голосования молодых людей и девушек зовут на концерты российских звёзд. Пришедших на участки ждут бонусы: скидки, билеты на концерты и возможность поучаствовать в конкурсах. «Фонарь» объясняет, где будут проходить основные мероприятия, как получить скидку на кофе и кто за всё это заплатит. Основные праздники и акции будут проходить в Белгороде и Старом Осколе. В обоих случаях организацией мероприятий занимаются местные управления молодёжной политики. В Белгороде 18 августа пройдёт концерт с участием сразу трёх групп: российской поп-группы «Винтаж», группы «Интонация» и кавер-группы Moroz Band. Шоу начнётся в 20:10. В пресс-службе управления молодёжной политики Белгорода рассказывают, что впускать на выступления будут по пригласительным купонам, которые можно будет получить на участках для голосования. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?129"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-42868230_2796", -42868230, 2796, '1Tz0Z3wMPU9hyO6Uk0U4bv1mPhY', {wi