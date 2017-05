Ограничения связаны с заменой теплосетей на улице Чумичова. В Белгороде с вечера 19 августа и до 6:00 23 августа ограничат движение транспорта по улице Преображенской в районе перекрёстка с улицей Чумичова. Автомобилисты не смогут проехать по двум полосам, расположенным слева по ходу движения автомобилей. Ограничения связаны с заменой тепловых сетей, которую делают сотрудники филиала ПАО «Квадра» — «Белгородская генерация».Из-за неблагоприятной погоды затянулась реконструкция теплосетей на улице Чумичова. До 29 августа не будет горячей воды в поликликнике ФСБ на проспекте Славы, 48, в жилом доме № 52 на проспекте Славы, в детской стоматполиклинике на проспекте Славы, 58, в ЗАГСе на Попова, 14, в музучилище на Гражданском проспекте, 55, кафе «Очаково» на улице Попова, 18, в арт-клубе «Студия» на Гражданском проспекте, 59 и в ресторане «Донец» на проспекте Славы, 31.Пресс-служба «Квадры» просит с пониманием отнестись ко временным неудобствам, так как «ремонтные работы на тепловых сетях являются залогом надёжного теплоснабжения зимой». Начальник департамента ЖКХ Юрий Галдун рассказал, что жители региона нерегулярно платят взносы и, возможно, сроки ремонта домов придётся изменить. Начальник департамента ЖКХ Белгородской области Юрий Галдун заявил, что сроки выполнения капитального ремонта многоэтажек могут измениться. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщила «БелПресса». По словам чиновника, работы тормозит то, что не все жители области вовремя оплачивают взносы.— Сегодня размер взноса не соответствует необходимому, что не позволяет выполнить программу в том объёме, в котором она обозначена в постановлении правительства, — рассказал Юрий Галдун. В Белгороде взносы на капремонт не вносят 26,7 тысячи владельцев квартир. На 424 из них ведомство подало иски в суд. В областном центре на сегодняшний день за капремонт платят 87,9 процентов собственников. Одни из самых низких показателей собираемости платежей — в Прохоровском, Ровеньском, Валуйском и Красненском районах. Издание приводится данные, согласно которым до 2018 года в регионе должны отремонтировать 364 дома, на это запланировано потратить около 3,3 миллиарда. Депутаты профильного комитета предположили, что увеличение транспортного налога для всех категорий транспорта негативно отразится на большинстве белгородцев. На совместном заседании комитетов по бюджету, финансам и безопасности депутаты высказались, против повышения транспортного налога для автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. — Это совершенно непопулярный закон, который коснётся огромной категории граждан. Давайте поищем деньги в другом месте, — предложил Вадим Клет . Другие депутаты поддержали это мнение, сославшись на то, что увеличение налога для маломощных автомобилей негативно скажется на большинстве граждан. Для всех остальных категорий транспорта (для машин с мощностью двигателя больше 150 лошадиных сил, самолётов, катеров, яхт, вертолётов и пр.) депутаты предлагают всё-таки повысить транспортный налог с учётом высказанных раньше предложений. Депутаты профильного комитета предложили принять закон в первом чтении с учётом их рекомендаций. Законопроект рассмотрят на заседании областной думы 24 ноября. Чтобы послушать выступление пяти спикеров, достаточно просто зарегистрироваться во встрече форума во «ВКонтакте». В Белгороде, в студии дизайна «К34» в субботу, 22 апреля, пройдёт второй образовательный форум «Медион». Желающие смогут послушать выступления пяти спикеров, которые расскажут о журналистике, пиаре и рекламе. Пришедшие узнают об особенностях работы с аудиторией крупных брендов, создании интернет-СМИ с нуля, активности в Instagram, помогающей в обычной жизни, эффективном продвижении в соцсетях и телепередаче «Здесь была Даша», автор которой стал лучшим молодым репортёром страны по мнению жюри конкурса «Студенческий ТЭФИ». Организаторы «Медиона» — студенты факультета журналистики НИУ «БелГУ». Они хотят объединить единомышленников и дать стимул для развития начинающим медийщикам. Фото vk.com/educationalforum_medion — «Медион» — наше детище, наш старший сын. Мы хотим воспитать его хорошим форумом, достойным своих зрителей. В прошлом году над ним трудилась большая команда, и он оправдал все наши ожидания. Сейчас перед нами стоит сложная задача: провести форум на ступень выше, учесть все ошибки и не подвести наш факультет. Планы на будущее: расширяться, достигать новых высот и позвать Познера к нам в гости, — рассказывает главный организатор Валерия Дзахмышева. Спикерами форума станут основатель и главный редактор сетевого издания Fonar.tv Андрей Маслов, PR-директор московского агентства ArrowMedia Юлия Воронкина, руководитель сообщества «Белгород — это интересно» Сергей Хахалев, автор программы «Здесь была Даша» Дарья Анискина и instagtam-блогер Анна Якименко. Чтобы поучаствовать в форуме, достаточно зарегистрироваться в комментариях встречи во «ВКонтакте». Затем, пока 15-летний парень удерживал девушку, двое обвиняемых её насиловали. Следственным отделом по городу Старому Осколу перед судом возбуждено ходатайство о заключении молодых людей под стражу. Выясняются обстоятельства совершённого преступления. FONAR.TV Cтатьи, новости, колонки, комментарии о событиях Белгородской области Новая услуга «Плюс мессенджеры» стоит два рубля в сутки и позволяет не платить за общение в чате. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил новую услугу «Плюс мессенджеры». Опция позволяет абонентам компании пользоваться мессенджером WhatsApp без оплаты интернет-трафика. Неограниченно можно пользоваться как приложением, так и интернет-версией мессенджера. Например, это можно делать на новом, фирменном смартфоне оператора Tele2 Maxi. — Услуга «Плюс мессенджеры» включает нетарифицируемый обмен сообщениями, передачу фото- и видеоконтента. Трафик голосовых и видеовызовов через WhatsApp оплачивается пользователем в соответствии с действующим тарифным планом и скидками. Ранее Tele2 обнулила передачу данных в приложении WhatsApp на «тяжелых» пакетных тарифах. Таким образом, новая опция ориентирована на пользователей тарифов, которые не включают бесплатный трафик в мессенджере, — пояснили в пресс-службе Tele2. Активировать опцию можно в личном кабинете «Мой Tele2» или с помощью команды *155*521#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*520#. Абонентская плата за пользование сервисом — 2 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании. На правах рекламы За день в областном центре произошло две аварии, в которых пострадали пешеходы. В среду, 17 февраля, около 13:30 в Белгороде на улице Преображенской автомобилист на ВАЗ-111740 сбил 47-летнюю женщину. По данным ГИБДД, пострадавшая проводила дорожные работы, не установив предупреждающих знаков. Женщину госпитализировали с травмами.В этот же день около семи часов вечера 29-летняя автомобилистка на «Шевроле Круз» на улице Щорса сбила 35-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы. Обвиняемому грозит до одного года исправительных работ. В Губкине отправили в мировой суд уголовное дело на местного жителя, который публично оскорбил полицейского во время исполнения им служебных обязанностей. В апреле обвиняемого в пьяном состоянии доставили в отдел МВД по Губкину. В комнате задержанных 34-летний мужчина открыто при посторонних нецензурно высказался о полицейском, унижая его честь и достоинство. Губкинский городской прокурор вынес обвинительное заключение. Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года. Темой второго перформанса станет лэнд-арт. В Центре инновационного творчества Fab Lab Belgorod: METAMORPHOSIS с 10 по 12 июня будет проходить выставка-перформанс «Ночь дизайна». — В Москве и Санкт-Петербурге я видел подобные вещи, а в Белгороде наблюдать подобное мне не приходилось. Очень приятно, что наши молодые таланты начинают самовыражаться в новой форме, в новых видах творчества, — оценил первый перформанс METAMORPHOSIS главный архитектор Белгородской области Виталий Перцев. Всё это будет объединено общей темой второго перформанса — лэнд-арт (направление в искусстве, которое возникло в США в конце 1960-х годов; его основная идея заключается в том, чтобы создаваемое художником произведение было неразрывно связано с природным ландшафтом — прим. ред.) Выставочная площадь займёт около 7 тысяч квадратных метров. Начало перформансов — в 22:00. Вход свободный. Центр инновационного творчества находится на улице Костюкова, 46, комплекс БГТУ имени Шухова. В полиции молодые люди признались, что