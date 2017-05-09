​В Белгороде определили победителей чемпионата России по силовому экстриму «Сила Победы»

Белгородцы придумали необычный способ измерения температуры и объяснили, почему нельзя смешивать отбеливающие средства. В Санкт-Петербурге закончился XIII Всероссийский турнир по химии среди школьников, на котором белгородцы заняли второе место. В соревновании участвовали ученики 8-11 классов из 23 городов России. Команды из Воронежа, Екатеринбурга, Омска, Москвы, Ижевска, Уфы, Челябинска, Казани и других городов представляли свои проекты, решали задачи и участвовали в научных дебатах. Ученики белгородского лицея №10 разработали способ измерения температуры с помощью аккумуляторной жидкости, фотографического фиксажа и секундомера. Помимо этого они доказали, что домохозяйкам не следует смешивать отбеливатели различных видов — это приводит к снижению эффективности за счёт протекающих между ними химических реакций. В конкурсе участвовали 420 человек из 52 регионов России. Студентка НИУ «БелГУ» Анна Васильева победила в номинации «Открытие года» в финальном третьем этапе всероссийского конкурса «Студент года». До этого она успешно прошла первые два этапа — заочный и региональный. По условиям конкурса, участница рассказала о себе, представила публичное выступление и поучаствовала в деловой игре. Всего на конкурс поступило 420 заявок из 52 регионов России.19-летняя Анна Васильева — студентка Института управления НИУ «БелГУ». Она состоит в вузовском студенческом научном обществе, студенческом совете БелГУ и в молодёжной организации «Новое поколение». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_118824217_7791", 118824217, 7791, 'fmxM5kDW1o73HEpKRLFrQwCTjQ', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Почему каша и мороженое должны привлечь гостей из других городов, что придумали организаторы «БелМелФеста» за восемь месяцев и кто будет петь в парке Победы — «Фонарь» рассказывает о некоторых планах властей на лето. — В Белгороде нет выдающихся зон отдыха, неустанно посещаемых туристами, но есть потенциал к развитию делового и событийного туризма. Туристические программы строятся так, чтобы туристы посетили самые интересные мероприятия на всех заявленных площадках, — считает начальник городского управления потребительского рынка Евгений Ершов.По его словам, в прошлом году фестивали увеличили приток туристов в Белгород на пять процентов и принесли прибыль организаторам городских праздников и владельцам гостиниц. Самыми значимыми для развития туризма чиновники считают так называемые «гастрономические» фестивали: «Фестиваль мороженого», фестиваль «Russia каша», а также «Небосвод Белогорья» и «Фестиваль туризма». Новый рекорд каши В 2015 году в парке Победы впервые провели «Фестиваль солдатской каши», на котором сварили рекордное количество каши, — 1945 килограммов или 7070 порций. Исходя из опыта проведения этого фестиваля, организаторы решили не останавливаться и сделать больше «гастрономических» фестивалей, которые привлекают туристов. Власти делают ставку на развитие туризма за счёт популяризации традиционных местных блюд. Одной из «фишек» прошлогоднего фестиваля стало участие духового оркестра, который тоже принимал участие в поедании каши. Цель на этот год — приготовить 31 вид каши из 15 видов круп. Организаторам предложили зафиксировать и этот рекорд. Некоторые площадки уже продуманы: детская «Машина каша», где можно будет приготовить овсяное печенье и посмотреть представление, площадка с ярмаркой, на которой будут продаваться сувениры, сцена для концертов, угощение кашей, мастер-классы. Кульминацией фестиваля должна стать установка памятника полевой кухне на площадке возле диорамы.Славяне, греки и варяги— Чем этот фестиваль (фестиваль славянской музыки «Гармония» — прим. ред.) отличается от множества других музыкальных фестивалей? Прежде всего, уровнем этого фестиваля, — рассказала начальник управления культуры мэрии Белгорода Людмила Грекова.Участниками фестиваля «Гармония» могут стать только победители и призёры областных и всероссийских конкурсов. Этот фестиваль проводится в десятый раз. С 2013 года он проходит при поддержке Министерства культуры, и на него приезжают около 500 детей со всей России и соседних стран. Открытие и закрытие фестиваля проходит в филармонии. Фестиваль фольклора «Из варяг в греки» собираются приурочить ко Дню города — с 4 по 5 августа. В нём планируют участвовать более 50 человек из Белгородской области и соседних регионов. — В первый день гости выступают на открытых площадках и представляют свою культуру, а во второй день проходит концерт — обычно в парке Победы, сопровождаемый выставками декоративно-прикладного творчества и ярмаркой, — пояснила Людмила Грекова.По словам организаторов, из-за политической ситуации в прошлом году люди боялись ехать в Белгород. В этом году они надеются на большее количество участников и планируют более насыщенную программу.Дни мелаОрганизаторы фестиваля рассказали, что готовились к нему восемь месяцев — сразу же после того, как провели фестиваль в первый раз. «БелМелФест» будет проходить 28 и 29 мая на трёх площадках: Сквер любви в парке Победы, киноцентр «Русич», лыжероллерная трасса «Олимпия» и её окрестности. На площадке киноцентра «Русич» организаторы нарисуют 155 полей для игры в «классики». Выступит команда SHUKHOV RACING TEAM на болиде, который сконструировали в БГТУ имени Шухова, свою программу покажут также участники школы танцев Danza. Отдельная часть программы на музейной площади будет посвящена Рио-де-Жанейро и предстоящим Олимпийским играм. Площадка трассы «Олимпия» должна стать одной из самых зрелищных: там с самого утра начнутся соревнования по автозвуку, мотокроссы, силовой экстрим и завершится всё меловой вечеринкой White rock party, куда пригласили группы из Белгорода и Петербурга.Во второй день, 29 мая, все мероприятия будут, в основном, посвящены Дню химика. На закрытии выступит джазовый оркестр белгородской филармонии. До фестиваля мэрии и горожанам нужно выбрать места для рисунка, который сделает итальянская художника Вера Бугатти. — На нашем фестивале можно будет вкусно поесть: будет предложена продукция кофеен, так как они будут соревноваться в конкурсе на лучший латте-арт. Также пройдёт конкурс на лучший белый десерт от каждой кофейни. Ведущими вечера будут ребята из команды ДАЛС, — рассказала начальник управления массовых коммуникаций городской администрации Светлана Губина. Арт-фестиваль — отдельное мероприятие, которое организаторы приурочили к «БелМелФесту». В этом году он состоится в третий раз.— В Белгороде проходит достаточно много выставок под открытым небом, там участвуют профессиональные авторы, но нет возможности предоставить площадку для большого количества желающих. И, главное, не было такой возможности устроить широкий мастер-класс. Организаторы постарались это учесть. В этом году фестиваль состоится 28 мая на Свято-Троицком бульваре, — рассказала директор выставочного зала «Родина» Наталья Гончаренко. Подозреваемый силой забрал у школьника 500 рублей. На ранее судимого жителя Прохоровского района завели уголовное дело за грабёж.Накануне Нового года мужчина встретил в магазине десятилетнего мальчика, у которого попросил десять рублей. Ребёнок отказал в просьбе. Тогда подозреваемый на улице догнал его и силой отобрал 500 рублей, которые затем потратил на алкоголь и сигареты.О произошедшем в дежурную часть ОМВД России по Прохоровскому району сообщила мать школьника.Теперь преступнику грозит до четырёх лет колонии. На регламент тендера пожаловалась компания из Уфы. Белгородское УФАС оштрафовало шебекинского чиновника на 30 тысяч рублей после жалобы компании из Уфы. ООО «Строинвест» пожаловалась на условия тендера по поиску подрядчика, который должен выполнить строительно-монтажные работы в посёлке Маслова Пристань.Заказчиком работ выступила администрация района, а конкурсом занимался комитет муниципальной собственности и земельных отношений. После проверки УФАС нашёл нарушения в завышенных требованиях к участникам тендера: у них должна быть лицензия от МЧС на строительство и обслуживание «средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», что запрещено законом. Помимо этого, подрядчик должен был сам получить разрешение на выполнение работ, хотя по закону этим должен заниматься заказчик или застройщик.— По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, руководитель Белгородского УФАС оштрафовал заместителя председателя комитета — начальника отдела муниципального заказа комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации Шебекинского района на 30 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе областного УФАС. На инновационной площадке компания на практике продемонстрировала различные технологические подходы к возделыванию гибридов кукурузы, а также последние селекционные достижения. В Белгородском районе открылся инновационный центр для фермеров DEKALB. Площадку организовала компания «Монсанто», которая является мировым лидером по разработке высокоурожайных гибридов кукурузы. Центр будет работать до 15 сентября в селе Варваровка Белгородского района на полях индивидуального предпринимателя Андрея Алексеевича Бедненко. инновационный центр — не первый опыт организации наглядных площадок, демонстрирующих лучшие агротехники и типовые ошибки возделывания кукурузы. Площадка в Белгороде создана по тому же принципу, что и другие инновационные центры компании, работающие в различных странах мира, в том числе в США и Италии. В этом сезоне, в рамках инновационного центра на белгородской земле, компания «Монсанто» представила результаты расширенной программы испытаний, дающих ответы на вопросы, постоянно возникающие перед сельхозпроизводителями: какую стратегию внесения удобрений выбрать, когда и на какую глубину сеять, с какой скоростью, как не ошибиться с применением гербицидов, что делать при неблагоприятных погодных условиях — пересеивать или дать культуре шанс? Генеральный директор ООО «Монсанто Рус» Роман Рут— Сельхозтоваропроизводители приезжают на эту площадку из разных уголков нашей страны, чтобы из п