​В Белгороде определили победителей чемпионата России по силовому экстриму «Сила Победы»

В Белгороде во вторник, 9 мая, прошёл чемпионат России по силовому экстриму «Сила Победы». Его участниками стали восемь атлетов из Москвы, Воронежа, Железногорска, Белгорода и Саратова. Им пришлось посоревноваться в нескольких этапах, чтобы побороться за медали и главный приз соревнований — эксклюзивный кубок победителя. В итоге лучшим стал москвич Сергей Белоусов.
— Эти соревнования проводятся для популяризации здорового образа жизни, спорта. Мы хотим ещё раз показать в этот знаменательный день насколько силён наш народ! — рассказал Андрей Коваленко, директор клуба атлетического многоборья «Эра», который был организатором чемпионата.