«Бессмертный полк-2017» в Белгороде

В Белгороде прошла акция «Бессмертный полк-2017». По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, в шествии поучаствовали около 70 тысяч человек. Это в два раза больше, чем было год назад.
— В прошлом году колонна «Бессмертного полка» уместилась между администрацией города и Поклонным крестом. Тогда в шествии участвовало 35 тысяч человек. В этом году колонна сильно вылезла вперёд и практически упёрлась в площадь, — рассказали «Фонарю» сотрудники Центра молодёжных инициатив, организаторы шествия.