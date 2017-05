День Победы в Белгороде и Старом Осколе. Как это будет

Белгородский филиал Россельхозбанка предлагает пенсионерам присоединиться к продвижению банковских услуг. Региональное отделение Союза пенсионеров России и Белгородский филиал Россельхозбанка подписали договор о сотрудничестве и договорились о том, что в банке будут проходить уроки по повышению финансовой грамотности для пенсионеров.На встрече сотрудников банка с активом регионального отделения Союза пенсионеров России председатель организации Лидия Белая рассказала, что пенсионеры часто нуждаются в консультациях по вопросам кредитования, поэтому представители Россельхозбанка подробно охарактеризовали существующие банковские услуги и предложения, которые действуют для пенсионеров. К слову, на сегодняшний день в Россельхозбанке установлено максимально возможное возрастное ограничение для получения пенсионного кредита — 75 лет до момента возврата кредита. Всего в 2015 году банк выдал белгородским пенсионерам более 3,5 тысячи кредитов на общую сумму около 600 миллионов рублей, а за первые два месяца 2016 года представители старшего поколения оформили 590 кредитов на сумму 87 миллионов рублей. Чаще всего пенсионеры берут кредиты на лечение, зубопротезирование, ремонт дома и оплату обучения внуков. Директор Белгородского филиала Россельхозбанка Алексей Киселёв предложил членам Союза пенсионеров присоединиться к уполномоченным представителям банка и получать вознаграждение за продвижение банковских продуктов.Партнёрский проект Суд назначил ей 240 часов обязательных работ. В Яковлевском районе суд признал виновной 18-летнюю девушку, которая вызвала полицейских вместо такси. Белгородка вместе с подругой поздно вечером возвращалась из села. Денег на такси у девушек не было и одна из них решила позвонить в полицию, чтобы сообщить о преступлении в отношении себя. Так якобы пострадавшая надеялась на полицейской машине доехать до отделения в Строителе. — Девушка сообщила, что неизвестные лица на автомобиле вырвали у нее сумку из рук, в которой находились деньги и документы. Для убедительности своих доводов она примяла снег, чтобы сотрудникам полиции показать, где она упала на снег от рывка за сумку неизвестных лиц. Будучи доставленной в отдел полиции она собственноручно написала заявление о совершенном преступлении, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. За это суд назначил подсудимой 240 часов обязательных работ. Мужчина говорит, что будет продолжать сбор подписей, «пока не отменят плату за проезд большегрузов по федеральным трассам». В пятницу, 27 ноября, белгородец Константин Бессарабенко вышел на улицу с одиночным пикетом против системы «Платон».— Я обычный неравнодушный гражданин. Собираю подписи против введения платы для дальнобойщиков, потому что если из-за новых поборов они повысят цены, пострадаем мы все. Я буду стоять, пока не замёрзну, пока мы не победим, — рассказал пикетчик «Фонарю». Ростуризм рекомендует туристам посетить белгородский фестиваль в 2016 году. Ростуризм включил белгородский фестиваль мела «БелМелФест» в Национальный событийный календарь, в котором собраны самые интересные и значимые российские события, рекомендуемые туристам для посещения в 2016 году. Фото Владимира КорневаВторой международный фестиваль мела запланирован на 28–29 мая 2016 года. Во вторник, 19 июля, в Белгороде в бизнес-пространстве «Контакт» проведут отборочный тур чемпионата России по чтению вслух. На состязание уже зарегистрировались около 20 человек. Участники могут зарегистрироваться на сайте biblioring.ru или на месте перед началом состязания. Победитель получит в подарок книги и сможет представлять Белгородскую область на полуфинале в Ростове-на-Дону. Участие в отборочном туре чемпионата бесплатное. Начало в 19:00. Напомним, что неделю назад Роспотребнадзор разрешил купаться на восьми пляжах в Белгородской области, в том числе на обоих берегах центрального пляжа и на Белгородском водохранилище. Место отдыха на реке Везёлке возле улицы Левобережной так и не получило разрешения. О возможном возобновлении купания на белгородских пляжах сообщат после проведения повторных исследований воды. Если вы хотите несколько раз в месяц получать рассылку с самыми интересными публикациями на «Фонаре» на электронную почту, просто оставьте свой e-mail вот здесь. УМВД по Белгородской области обращается к белгородцам, которые знают, где может быть Юлия Трапезникова и два её ребёнка, связаться с полицией. Сотрудники ОМВД по Яковлевскому району ищут без вести пропавшую 27-летнюю Юлию Трапезникову. Она с двумя малолетними детьми жила в селе Алексеевка. Женщина ушла вместе с ними из дома, и о её местонахождении ничего неизвестно.На вид молодой маме — 25 лет, её рост — 160–165 сантиметров, у неё среднее телосложение и тёмные волосы. На ней было надето серое платье.УМВД по Белгородской области просит всех, кто знает, где может быть Юлия с детьми, позвонить по телефонам +7 (47244) 5-71-73, 8-920-580-79-89 или 02. Автомобиль белгородцев построен на агрегатах Toyota Land Cruser 80. Команда АСК «Вираж» поучаствует в ралли-марафоне «Шёлковый путь», маршрут которого впервые пройдёт от Москвы до Пекина по территориям трёх стран. В 2010–2013 годах «Шёлковый путь» проходил только по территории России, в 2014 и 2015 годах ралли вообще не проводилось. В этом году участникам предстоит проехать больше 10 тысяч километров по пересечённой местности в России, бескрайним степям Казахстана, пескам и дюнам Китая. Cтарт марафона состоится 8 июля на Красной площади, а 24 июля участники доберутся до финиша в Пекине. — Команда АСК «Вираж» поедет на ралли-марафон на автомобиле, построенном на агрегатах Toyota Land Cruser 80. Эта машина — улучшенная копия уже существующей. Таких автомобилей в России всего три. Грузовой зачёт пройдёт уже проверенный боевой MAN. В задачи последнего входит не только дойти до финиша, но и прийти на помощь экипажу Toyota LC, — пояснили в пресс-службе «Виража». Фото Ольги АрчибасовойВсего на «Шёлковый путь» заявились 2 тысячи человек из России, Китая, Казахстана, Испании, Италии, Чехии, Индии и других стран мира. В категории «автомобили» — 99 участников, в грузовом зачёте — 23 и около 190 машин сопровождения. Россию будут представлять 15 экипажей. «Белводоканал» проводит ремонтные работы. Во вторник, 30 июня, в Белгороде с 9:00 до 17:00 будет отключена холодная вода в домах по адресам: улица Чехова, 26, 28, 32, переулок 2-й Мичуринский, 2, 4, переулок 1-й Мичуринский, улица Садовая, 30, 9 и в переулке Павлова.В «Белводоканале» отключение объяснили ремонтными работами по замене запорной арматуры. Погибла мать и её 10-летний сын, возбуждено уголовное дело. В Старом Осколе в жилом доме на переулке Северский в одной из квартир произошёл взрыв бытового газа. В результате частичного разрушения дома и последующего возгорания пострадала семья из четырёх человек. Приехавшие на место полицейские нашли в квартире тело 33-летней женщины. Её 10-летний сын позже скончался в больнице, там же сейчас находятся 34-летний муж и 6-летняя дочь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится проверка. В регионе в этот день поженятся 54 пары. В среду, 8 июля, в День семьи, любви и верности в Белгородской области поженятся 54 пары.— На обрядах будут присутствовать священнослужители, которые вручат новобрачным иконки с образом святых чудотворцев, благоверных и преподобных Муромских князей Петра и Февронии, — рассказали в областном управлении ЗАГС.Cегодня молодожёнам и всем, кто посетит ЗАГСы, будут вручать букеты ромашек. В Белгороде за чемпионство на «БелОблСмехе» и поездку на музыкальный фестиваль «КиВиН» поборолись пять команд: «Сборная мешков под глазами», «Сборная БелГАУ», школьники из команды «Кипяток», сборная БГТУ «Голова» и команда БУКЭП «Улица молодёжи». Правда, украсть победу попыталась шестая команда — жюри. В финале, в отличие от других игр, было четыре конкурса: приветствие, разминка с вопросами от жюри и из зала, капитанский конкурс и домашнее задание. Жюри в СочиВ начале игры всех зрителей ждал сюрприз: ведущий Андрей Шубный объявил, что первыми выступит команда жюри. Недолго думая, они решили и приз себе присвоить, быстро разъяснив остальным участникам, почему в Сочи должны поехать именно судьи финала. — Ваня, в Сочи хочешь?— Хочу.— Кого с собой возьмёшь?— Жену.— Как жену зовут?— Седа.— Ты бы ещё деда взял! Кто там? Копер? Что вы в Сочи не видели? Да ничего вы не видели! И нечего начинать.