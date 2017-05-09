День Победы в Белгороде и Старом Осколе. Как это будет

Куда пойти в Белгороде
Во вторник, 9 мая, в Белгороде основные праздничные события будут происходить на трех основных площадках: на Соборной площади, в парке Победы и парке культуры и отдыха имени Ленина.
Об ограничении движения
Из-за празднования Дня победы в городе частично ограничат движение. 8 мая с 23:00 нельзя будет поставить автомобиль:
- по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы;
- по улице Попова от проспекта Славы до улицы Харьковской;
- по улице Харьковской от улицы Попова до улицы Супруновской;
- по улице Победы от Театрального проезда до улицы Николая Чумичова;
- по Свято-Троицкому бульвару от Театрального проезда до проспекта Богдана Хмельницкого;
- по улице Князя Трубецкого от проспекта Славы до улицы Победы;
- по Гражданскому проспекту от улицы Белгородского полка до улицы Попова;
- по улице Николая Чумичова от проспекта Славы до улицы Победы.
С 7:00 и до конца празднования по этим маршрутам нельзя будет проехать. С 7:00 до 11:30 нельзя будет проехать также по следующим улицам:
- по Гражданскому проспекту от улицы Белгородского полка до улицы Николая Чумичова;
- по улице Николая Чумичова от проспекта Славы до улицы Победы;
- по улице Князя Трубецкого от проспекта Славы до улицы Победы.
С 21:45 до окончания фейерверка нельзя будет проехать по проспекту Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова.
С 22:00 до 23:00 нельзя будет проехать по следующим улицам:
- по проспекту Славы от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Николая Чумичова;
- по улице Преображенской от улицы Николая Чумичова до проспекта Богдана Хмельницкого;
- по улице Попова от Белгородского проспекта до проспекта Славы.
Но общественный транспорт по этим улицам в указанное время будет ходить.
Что посмотреть на Соборной площади
Праздник на Соборной площади начнётся в девять часов с возложения цветов и венков к Вечному огню. После чего, здесь же, с 10:00 до 10:35 пройдёт торжественный марш белгородского гарнизона, а с 10:45 — шествие «Бессмертного полка». К нему может присоединиться каждый желающий. Для этого достаточно сделать транспорант с фотографией родственника и прийти вместе с ним к Поклонному кресту в честь Кирилла и Мефодия. Сбор здесь начнётся в девять часов, в 10:30 колонна начнёт движение к Соборной площади, опоздавшие могут к ней присоединиться и во время движения тоже.
Организаторы отмечают, что нет никаких обязательных требований к оформлению фотографий и штендера.
— Если же от вашего героя не осталось никаких данных, можно прийти с табличкой, где будут указаны только имя и фамилия, — советуют в управлении молодёжной политики Белгородской области.
С 11:30 до 12:30 на площади можно будет послушать выступления коллективов Белгородской филармонии. В 19:00 начнётся гала-концерт под названием «Салют Победы», а в 22:00 — праздничный фейерверк.
Что посмотреть в парке Победы
В парке Победы с самого утра начнутся массовые гуляния с солдатской кашей и выставкой бронетанковой техники. Здесь также можно будет купить изделия декоративно-прикладного искусства и народных ремёсел.
В 11:30 на спортивной площадке парка начнётся чемпионат по силовому экстриму «Сила победы». В программе соревнований — выступления именитых спортсменов Белгородчины, фото и автограф-сессия с чемпионами Европы по кикбоксингу, проведение старинной русской народной забавы «Стенка на стенку».
Что посмотреть на белгородском Арбате
С 12-и часов на белгородском Арбате откроются книжные выставки. Здесь можно будет поучаствовать в интерактивных играх по истории Великой Отечественной войны, а краеведы смогут посоревноваться в тематической викторине «Улицы Победы».
Что посмотреть в Центральном парке Белгорода
В 12 часов дня в парке культуры и отдыха имени Ленина начнётся детский хоровой фестиваль «Тебе поём, наша Победа!», а вечером, в 18:00, здесь продолжат выступать победители открытого городского конкурса вокального искусства и вокально-хореографических постановок «Навстречу Победе», а также до 21:30 продлится концерт с участием других творческих коллективов города.
Что посмотреть на праздниках в микрорайонах
С семи часов вечера концерты пройдут во всех микрорайонах Белгорода.
Что посмотреть в кинотеатрах
В 11:20 в кинотеатре «Победа» желающие смогут бесплатно посмотреть фильм «Время первых».
Бесплатный киномарафон из трёх короткометражек пройдёт в кинотеатре «ГриннФильм» (12+). Здесь в 15 часов можно будет посмотреть серию фильмов «Сталинград. Победа, изменившая мир». Всего будет три фильма примерно по 30 минут каждый.
Вообще же на площадке перед ТРЦ «МегаГРИНН» праздничная программа стартует в 15 часов. Здесь обещают угостить солдатской кашей, а в 16 часов начнётся развлекательная программа и выступление кавер-группы Heartbeat Brass Band.
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Что посмотреть в Старом Осколе
В Старом Осколе празднование 9 Мая начнётся в 9 часов с традиционного митинга у Атаманского леса. В 10:30 жителей города ожидает торжественный парад на площади Победы, в котором поучаствуют воинские части из Грайворона и Валуек.
В 12 часов начнётся шествие «Бессмертного полка». Здесь оно стартует в необычном месте: от памятника «Начало войны» в микрорайоне «Макаренко» учащиеся отсчитали 1 418 шагов — по числу дней войны — и проложили путь до площади Победы.
В 16:00 на площади Победы пройдёт праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам». А в 19:00 начнётся ещё один концерт на площади дворца культуры«Комсомолец».
В 22:00 жителей города ожидает праздничный фейерверк на площади предприятия «Стойленская Нива».
Об ограничении движения
Здесь также на время празднований ограничат движение транспорта. С 8 и до 23 часов — по улице 25-го съезда КПСС от пересечения с улицей Шухова до пересечения с проспектом Алексея Угарова.
С 14:00 до 15:30 — по улице Шухова от пересечения с Молодёжным проспектом до поворота на улицу 8 Марта.
С 10-и до 15 часов — по улице Володарского от пересечения с улицей Демократической до пересечения с улицей Ленина; по улице Ленина от площади перед МАУ «Центр молодёжных инициатив» (Ленина, 20 — прим. ред.) до пересечения с улицей Октябрьской.
С 14:00 до 16:30 часов — по улице Октябрьской от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Прядченко; по улице Прядченко от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с Молодёжным проспектом; по Молодёжному проспекту от пересечения с улицей Прядченко до пересечения с улицей Шухова; по улице Шухова от пересечения с Молодёжным проспектом до пересечения с улицей 25-го съезда КПСС.
С 15:00 до 23:00 — на пересечении улицы Щепкина и бульвара Дружбы от въезда на территорию пиццерии «Айсберг» до жилого дома № 24 микрорайона «Лебединец».