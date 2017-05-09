День Победы-2017 в Белгороде. Онлайн-трансляция
С праздником, дорогие читатели! Сегодня в течение дня мы будем рассказывать и показывать, что происходит на улицах Белгорода. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции.
Доброе утро, друзья! Сегодня в Белгороде будет происходить много интересного. Чтобы вы ничего не пропустили, мы подготовили небольшой обзор праздничных событий. Там есть и про ограничение движения, так что, надеемся, что вы сможете отлично провести день и эти временные неудобства не доставят вам неприятностей.
Депутат облдумы Александр Щеглов рассказывает о своём деде.
Пока мы тут фото отбираем для фоторепортажа, посмотрите ещё один клип на военную тему. Скоро будут фоточки.
— Я хочу, чтобы 9 Мая стал Днём тишины. Никаких парадов, шествий, салютов, концертов и автопробегов. Не надо разодетых под медсестёр баб. Не надо ржущих школьников, которых согнали (сами знаете кто). Не надо раздутых чиновников, позирующих у Вечного огня. Хватит цирка. Давайте прекратим плясать на костях!
Пройдя сегодня по Соборной площади и Гражданскому проспекту, я не увидела ни одного по-настоящему скорбящего человека. Всем было весело. Праздник же! Все фотографировались, позировали с портретами предков (возможно, у некоторых были фотографии незнакомых им людей). На диораме многие рванули к палаткам с шашлыком и прочей едой. Я пожалела, что вышла сегодня на улицу, в том числе и в интернет. Мне стало стыдно. И за себя тоже. Меж тем, в 2017 году мне впервые некому позвонить, некому сказать искреннее спасибо. Мой ветеран ушёл, — написала Екатерина Лобановская.
Обязательный атрибут всех народных гуляний — белгородский «блошиный рынок» (ну почти). Или как его обычно называют «выставка изделий декоративно-прикладного творчества». Желающих купить эти изделия более чем.
Если читали наш текст про «Бизнес на Победе», то вот небольшое продолжение. Даже во время праздничных гуляний люди ходят и предлагают купить флажки. По 100 рублей за штуку. «Продажа Победы — так это называется», — сказал на это один из казаков.
Если чуть устали от происходящего и хотите тишины, предлагаем посмотреть клип от белгородских студентов. Как раз отдохнёте.
А вот так шествие смотрелось с воздуха. Масштаб поражает.
#ЕРПобеда в Белгороде
Эти ребята ходят по парку и поют под баян песни военных лет.
— Я в Белгороде живу уже почти год, учусь в НИУ «БелГУ». На этот праздник пришли с друзьями, все мы из разных стран. Удивило, что повсюду оружие и военные машины, а вроде как праздник. Нам это непонятно. Но всё равно весело проводим время, — рассказал «Фонарю» 22-летний студент Альхассан Альбахари.
В пресс-службе УМВД по Белгородской области «Фонарю» рассказали, что всего в регионе за порядком 9 мая следят около 1,8 тысячи сотрудников УМВД, ещё 200 сотрудников частных охранных предприятий, 2,4 тысячи добровольцев и 800 казаков. В Белгороде утром на улицах охраняли порядок 300 человек, а вечером их будет около 750.
В областном центре 100 тысяч человек поучаствовали в празднике (70 тысяч из них — в шествии «Бессмертного полка»). В районах же участниками народных гуляний стали 50 тысяч человек.
Профсоюз «Правда» на шествии.
Небольшая подсказка: кашу можно получить и на «Родине» тоже.
А возле парка Победы люди стоят в очереди за полевой кашей.
— Что ещё делать? Здесь же люди стоят по собственной воле. Да, и это позволяет почувствовать себя в роли солдат, как они так стояли. Единственное что, неподалёку от раздачи каши спекулируют чаем. 30 рублей за стакан чая. Могли бы хотя бы в День Победы честнее быть! — рассказывает 65-летняя Раиса.
Пресс-служба УМВД по Белгородской области рассказала, что в «Бессмертном полку» в этом году поучаствовали 70 тысяч человек (в два раза больше, чем год назад).
УМВД по Белгородской области рядом с диорамой оформили свой стенд.
Вот этого уличного музыканта вы можете помнить. Это Иван Дузин, мы про него раньше писали. Он автостопом он ездил по России и посещал святые места, но десять лет назад во время одной такой поездки он попал в автокатастрофу и стал инвалидом.
А вот наша Наташа в полной боевой готовности, которая сегодня работает в «поле» вместе с Димой, Василием и Марией.
А вот так было сегодня в Старом Осколе.
Полная версия парада на Соборной площади и шествия уже доступна в паблике «Белгород — это интересно». Можете посмотреть и поискать себя, если участвовали, здесь (ну или ниже в ленте тоже есть).
Пока ещё неизвестно, сколько людей прошлись в строю «Бессмертного полка», но, по предварительным оценкам, их было больше, чем год назад.
— В прошлом году колонна «Бессмертного полка» уместилась между администрацией города и Поклонным крестом. Тогда в шествии участвовало 35 тысяч человек. В этом году колонна сильно вылезла вперёд и практически упёрлась в площадь. Но точного количества человек мы ещё не посчитали. Организацией шествия занимается 200 волонтёров, — рассказали «Фонарю» сотрудники Центра молодёжных инициатив, организаторы шествия.
Люди с портретами Сталина замыкали колонну.
Кстати, тут можно бесплатно взять водичку. Хоть и не очень жарко, но всё равно приятно. Девочка оценила.
Сегодня в белгородском строю были даже харьковчане.
— Я работаю в 31-ой школе. Все наши коллеги должны быть здесь по распоряжению руководства школы, но мы с сыном решили прийти отдельно, — рассказывает Наталья Сутупова, которая пришла вместе с 14-летним Антоном.
В строю прошли многие, а это, видно сразу, что настоящий боец.
— Почти 30 тысяч дней без войны. Сорок с лишним миллионов жизней. Получается, что каждый мирный день — это полторы тысячи смертей. В бою, от ранений, голода и болезней. Всё это ради мирного неба над нашими головами. Чтобы мы могли учиться, работать и жить. Встречаться с друзьями, сидеть на берегу пруда, наблюдать за исключительно мирной праздношатающейся публикой. Ради мира, встреч, смеха и любви человеков, — пишет белгородский блогер Александр Злобин..
Всю публикацию с фотографиями неба можно посмотреть здесь.
Немного отвлечёмся от происходящего. На предпраздничной неделе много было событий, приуроченных к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Например, активисты «Нового поколения» провели три бала под открытым небом — в Орле, Старом Осколе и Белгороде. В областном центре бал пришлось начинать практически под дождём, но для самых стойких участников и зрителей это не стало помехой.
Вот как белгородцы организовали бал в Орле. Там такое событие прошло в первый раз.
9 мая 2017 г.
Знаете, зачем нужны регулировщики в форме на шествии? У нас есть ответ.
— Мы здесь и для антуража и для регулирования потока. Понятно, что тут направлять можно только в одно направление — вперёд. Но когда полк пойдёт, мы будем его направлять. Я здесь от института, который занимался организацией шествия, — рассказывает регулировщица Алёна, студентка БГИИК.
Свежая пресса тоже есть.
Первые лица тоже в колонне «Бессмертного полка».
— Я уже второй год прихожу на «Бессмертный полк», чтобы почтить память своего отца, он служил на Украине, погиб во время обороны Севастополя. Хожу одна, так как детям некогда, они работают, а мужа уже шесть лет нет в живых, — рассказывает 81-летняя Мария Охрименко.
— В этот день в магазине вообще никого нет. Только после обеда, когда «Бессмертный полк» проходит, начинают заходить люди. Продаж в этот день нет. Я не пошёл [на шествие] потому, что работаю, а те, кто выходной, здесь стоят в полку. После того, как он пройдёт, начальство пойдёт венок возлагать на железнодорожный вокзал, — рассказывает консультант в магазине «Технопарк», напротив которого собирался «Бессмертный полк».
Можно смотреть за происходящим и в прямом эфире тоже. «Мир Белогорья» и «Белгород — это интересно» запустили трансляцию.
Кстати, если вдруг не знаете, как правильно носить георгиевскую ленточку, почитайте, что об этом говорит директор ЦМИ Константин Курганский.
— Очень важно носить символ нашей Великой Победы правильно — на груди. Ни в коем случае нельзя повязывать её на голову, пояс или сумку. Часто я вижу, как она «красуется» на кузове автомобиля. Понятно, что кто-то так хочет выразить патриотизм, но это не самый лучший способ. Любовь к Родине, вера в Отечество, благодарность нашим дедам и прадедам идёт от сердца, где и должна быть чёрно-оранжевая лента, — считает Константин Курганский.
Мы уже пришли к Поклонному кресту и ждём вместе с участниками шествия «Бессмертного полка». Люди подтягиваются.
Дорогие белгородцы! Ещё раз поздравляем вас с Днём Победы! Надеемся, что вы осознаёте его значимость и важность, и вами движут искренние чувства благодарности знакомым и незнакомым ветеранам, которые 72 года назад смогли победить в Великой Отечественной войне.
Верим, что именно эти искренние чувства вас приведут сегодня на шествие «Бессмертного полка», а не что-то другое (кстати, почитайте, как прониклась в прошлом году шествием Гульнара Тагирова или посмотрите, как это было в 2016 году, в нашем фоторепортаже).
Вспомните тех, кто не дожил до этого дня, поблагодарите тех, кто сегодня ещё может рассказать о том, как это было. Уделите им время, запомните то, что они скажут. Их остаётся всё меньше и меньше. Каждый их рассказ – это большая ценность. Или хотя бы почитайте сегодня истории некоторых участников Великой Отечественной войны. С праздником!