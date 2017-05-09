День Победы-2017 в Белгороде. Онлайн-трансляция

Сейчас избирательная комиссия Белгородской области принимает документы от кандидатов в депутаты Государственной думы и рассматривает вопросы об открытии ими банковских счетов. Во вторник, 19 июля, облизбирком разрешил открыть банковские счета для финансирования избирательной компании четырём кандидатам по одномандатным округам: Андрею Скочу («Единая Россия»), Станиславу Панову (КПРФ), Наталье Чернышовой и Андрею Майсаку («Гражданская платформа»). Андрей Скоч, Станислав Панов и Андрей Майсак выдвинуты на выборы по Старооскольскому одномандатному округу, Наталья Чернышова — по Белгородскому. Кроме того, одобрение на открытие счёта получило также региональное представительство партии «Справедливая Россия». — Представлять интересы избирателей — граждан, которые живут на земле в своих домах и квартирах, — должен человек непосредственно ими избранный — депутат по одномандатному округу, потому что люди видят, кого они выбирают, люди понимают, на что они могут надеяться, они уже знают, что это за человек, как на него можно рассчитывать и чего от него можно ждать. Когда идёт голосование по партийным спискам, подобного отношения между депутатами и избирателями нет. Сегодня мы вернулись к смешанной системе, и у нас все кандидаты в депутаты — конкретные люди, которые будут выходить в разные аудитории, разговаривать с людьми и вызывать у них либо симпатии, либо антипатии. Это более честная, более логически выстроенная результативная цепочка, — рассказал о своём отношении к смешанной системе голосования руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч, который в этот же день, перед открытием счёта, подал документы в облизбирком на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Напомним, что выборы в Государственную думу VII созыва пройдут 18 сентября 2016 года. 225 депутатов изберут по партийным спискам (пропорциональная система), а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Предлагаем ответить на несколько вопросов теста и познакомиться с рецептами, которые для вас подготовили в компании «Приосколье». Компания «Приосколье» предлагает читателям познакомиться со своей продукцией и рецептами, которые помогут приготовить сытный завтрак или другой кулинарный сюрприз для ваших близких. Сначала ответьте на шесть вопросов нашего теста и узнайте, какая именно колбаса или ветчина от компании «Приосколье» вам больше всего подойдёт. Затем выберите этот вариант и прочтите рецепт блюда, которое можно приготовить из этой колбасы. Результаты теста «Классическая от Приосколье» Это нежнейшая варёная колбаса из мяса птицы. В её составе нет свиного шпика, поэтому она считается низкокалорийной и даже диетической. Благодаря своему составу она завоевала доверие взрослых, а её вкусовые особенности привлекают к ней также и детей. Колбаса «Классическая от Приосколье» хорошо сочетается с большинством популярных пищевых продуктов и может использоваться при приготовлении холодных закусок, салатов, некоторых видов пиццы, а также супов, отварных, тушёных и жареных блюд. Если вы захотите подать её гостям как самостоятельное блюдо — мы советуем сначала очистить колбасу от оболочки, нарезать и подавать с различными соусами, листовой зеленью и хлебобулочными изделиями. К слову, варёная колбаса превосходно сочетается с овощами, грибами, яйцом и кисломолочными продуктами. Сытный бутерброд. Ингредиенты Помидоры — 1 штука. Белый хлеб — 1 штука. Зелёный салат — 6 штук. Колбаса «Классическая от Приосколье» — 400 граммов. Подсолнечное масло — 1 столовая ложка. Огурцы — 1 штука. Приготовление Шаг 1. Отрезать от хлебa шесть кусков. Помидор порезать также на шесть частей, а огурец на 12 (обе стороны круга помидора и огурца должны быть обрезаны). От колбасы отрезать также шесть кусочков, толщиной примерно по 0,5 сантиметра. Шаг 2. Хлеб и колбасу поджарить на масле до румянца. Шаг 3. На хлеб положить салат, на салат — два огурца, сверху — колбасу, а на колбасу — помидор. Шаг 4. Можно вырезать фигурки и вставить длинные шпажки. «Традиционная со шпиком от Приосколье»Эту колбасу любят многие жители России. Помимо того, что её можно подавать к столу как самостоятельное блюдо, её также часто используют как ключевой ингредиент в закусках, салатах, сандвичах и бутербродах. Кроме того, этот сорт колбасы вводят в состав различных запеканок, пицц, рассольников и других блюд. «Традиционная со шпиком от Приосколье» используется при приготовлении многих холодных закусок, салатов, некоторых видов пиццы, супов и ряда отварных, тушёных и жареных блюд. Она превосходно сочетается с картофелем, капустой, бобовыми, огурцами, томатами, болгарским перцем, листовой зеленью, грибами, яйцом, хлебобулочными изделиями и кисломолочными продуктами. Заливной пирог с колбасой. ИнгредиентыДля начинки: Сливочное масло — 50 граммов. Лук репчатый — 1 штука. Колбаса «Традиционная со шпиком от Приосколье» — 400 граммов. Твёрдый сыр — 300 граммов. Для теста: Сметана, 15-процентная — 100 граммов. Майонез — 100 граммов. Яйцо куриное — 3 штуки. Мука. Разрыхлитель. Растительное масло — по вкусу. ПриготовлениеШаг 1. Сначала нужно приготовить начинку для пирога: сливочное масло растопить на сковородке и обжарить в нём нарезанный средним кубиком лук. Шаг 2. Пока обжаривается лук, колбасу «Традиционная со шпиком от Приосколье» нарезаем мелким кубиком. Когда лук станет прозрачным, добавляем к нему колбасу и сыр, натёртый на крупной терке. Начинку для пирога необходимо оставить томиться на пять минут. Шаг 3. В отдельную миску выкладываем сметану, майонез, яйца и тщательно перемешиваем ингредиенты в однородную массу. Муку и разрыхлитель порционно вводим в жидкую смесь. Следим, чтобы тесто для пирога не было слишком жидким — его консистенция должна быть похожа на густую сметану. Шаг 4. Солим тесто и выкладываем половину его в форму для выпекания, предварительно смазав её растительным маслом. Сверху кладём начинку и заливаем оставшимся тестом. Посыпаем сыром и отправляем на 30 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. «Старорусская»Это полукопченая колбаса из мяса птицы, обладающая насыщенным и ярким вкусом. Она любима покупателями не только за качество, но и за приемлемую цену. Полукопчёная колбаса чаще всего используется как один из ингредиентов для приготовления холодных закусок, салатов, реже — некоторых видов пиццы и ряда жареных, вареных и тушёных блюд. «Старорусскую» колбасу можно подавать как отдельное блюдо, предварительно очистив её от оболочки и разрезав на тонкие дольки. Как дополнение можно использовать соусы, хлебобулочные изделия и листовую зелень. Колбаса хорошо сочетается с большинством овощей (картофель, капуста, бобовые, листовая зелень, томаты), хлебобулочными изделиями и многими видами напитков. Салат из овощей и яиц. Ингредиенты (на 4 порции) Яйцо куриное — 3 штуки. Помидоры — 1 штука. Плавленный сыр — 0,5 штуки. Огурцы — 1 штука. Сладкий перец — 1 штука. Морковь — 1 штука. Репчатый лук — 1 штука. Колбаса «Старорусская» — 150 граммов. ПриготовлениеШаг 1. Мелко нарезаем варёные яйца, плавленый сырок, огурец, помидор, колбасу, болгарский перец, морковь, лук, зелень. Шаг 2. Заправляем всё майонезом, хорошо перемешиваем и украшаем зеленью. «Фирменная с рубленым мясом»Это полукопчёная колбаса, состоящая из филе цыплёнка, бескостного окорочка и специй. Несмотря на то, что «Приосколье» начало выпускаться её совсем недавно, она уже успела найти своего преданного и верного покупателя. «Фирменная с рубленым мясом» чаще всего используется как один из ингредиентов для приготовления холодных закусок, салатов, реже некоторых видов пиццы, жареных, варёных и тушёных блюд. Как самостоятельное блюдо, полукопчёную колбасу подают, предварительно очистив от оболочки и разрезав на тонкие дольки, добавляя к ней соусы, хлебобулочные изделия и зелень. «Фирменная с рубленым мясом» хорошо сочетается с большинством овощей, хлебобулочными изделиями и напитками. «Ёж». Ингредиенты Маслины — 2 штуки Сыр голландский — 120 граммов Майонез — 8 столовых ложки Колбаса «Фирменная с рубленым мясом» — 200 граммов Огурцы маринованные — 4 штуки Горошек зелёный консервированный — 4 столовых ложки Картофель варёный — 4 штуки. Морковь варёная — 2 штуки. Капуста белокочанная — 1 кочан. Перец чёрный горошком — 2 штуки. ПриготовлениеШаг 1. Капусту разрезаем на две части. Одну часть выкладываем на блюдо, вторую — разбираем на листья, из которых отбираем шесть самых крупных. Остальные — нужно порубить. Шаг 2. Картофель и половину моркови нарезаем соломкой, это же делаем с 2/3 колбасы и огурцами. Шаг 3. Сворачиваем капустные листья в рожки, наполняем их зелёным горошком, овощной соломкой, нарезанными огурцами и колбасой и поливаем майонезом. Выкладываем приготовленные рожки вокруг половины капустного кочана. Шаг 4. Оставшуюся часть моркови, сыр и колбасу нарезаем кубиками и попеременно накалываем на шпажки. Приготовленные «иголки ежа» втыкаем в половину капустного кочана. Из маслины делаем «носик», из горошин перца — «глаза». Ветчина «Мраморная от Приосколье» Неповторимый аромат и особый вкус ветчины «Мраморной от Приосколье» позволяет ей быть любимицей взрослых и детей. Чаще всего её употребляют в пищу в «свежем» виде. Кроме того, этот продукт идеально подходит для приготовления праздничных салатов, первых и вторых блюд. Ветчина хорошо сочетается с большинством пищевых продуктов: с овощами (картофель, капуста, морковь, бобовые), грибами, кисломолочными продуктами, хлебобулочными и макаронными изделиями, листовой зеленью и напитками. Кордон блю. Ингредиенты (на 4 порции) Куриная грудка — 4 штуки. Сыр — 100 граммов. Ветчина «Мраморная от Приосколье» — 200 граммов. Пшеничная мука — 100 граммов. Панировочные сухари — 50 граммов. Яйцо куриное — 1 штука. Оливковое масло — 4 столовых ложки. Приготовление Шаг 1. Сначала чуть отбиваем куриное филе, чтобы в толщину оно составляло около 0,5 сантиметра. Затем на каждый кусок выкладываем пр одному ломтику ветчины и более крупному куску сыра, перчим и солим. Края нужно слепить с помощью деревянных шпажек. Шаг 2. Панируем шницель: в одну тарелку насыпаем муку, в другую — взбитое яйцо, в третью — панировочные сухари. Обваливаем его сначала в муке, затем в яйце, потом в сухарях и жарим на оливковом или сливочном масле с двух сторон. Делаем это на медленном огне и под крышкой, чтобы толстая котлета успела прожариться, а сыр распл
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вторник, 9 мая

День Победы-2017 в Белгороде. Онлайн-трансляция

С праздником, дорогие читатели! Сегодня в течение дня мы будем рассказывать и показывать, что происходит на улицах Белгорода. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции.

Онлайн ведут: Андрей Маслов , Дмитрий Голуцкий , Василий Суслов , Мария Лаврив , Наталья Анисимова
#День Победы #Белгород

Доброе утро, друзья! Сегодня в Белгороде будет происходить много интересного. Чтобы вы ничего не пропустили, мы подготовили небольшой обзор праздничных событий. Там есть и про ограничение движения, так что, надеемся, что вы сможете отлично провести день и эти временные неудобства не доставят вам неприятностей.

(Бессмертный полк. Фото)

Собрали фотографии с шествия «Бессмертного полка». Наш фоторепортаж.


Депутат облдумы Александр Щеглов рассказывает о своём деде.


Пока мы тут фото отбираем для фоторепортажа, посмотрите ещё один клип на военную тему. Скоро будут фоточки.

(мнения белгородцев)

— Я хочу, чтобы 9 Мая стал Днём тишины. Никаких парадов, шествий, салютов, концертов и автопробегов. Не надо разодетых под медсестёр баб. Не надо ржущих школьников, которых согнали (сами знаете кто). Не надо раздутых чиновников, позирующих у Вечного огня. Хватит цирка. Давайте прекратим плясать на костях!

Пройдя сегодня по Соборной площади и Гражданскому проспекту, я не увидела ни одного по-настоящему скорбящего человека. Всем было весело. Праздник же! Все фотографировались, позировали с портретами предков (возможно, у некоторых были фотографии незнакомых им людей). На диораме многие рванули к палаткам с шашлыком и прочей едой. Я пожалела, что вышла сегодня на улицу, в том числе и в интернет. Мне стало стыдно. И за себя тоже. Меж тем, в 2017 году мне впервые некому позвонить, некому сказать искреннее спасибо. Мой ветеран ушёл, — написала Екатерина Лобановская.

(Про ярмарку)

Обязательный атрибут всех народных гуляний — белгородский «блошиный рынок» (ну почти). Или как его обычно называют «выставка изделий декоративно-прикладного творчества». Желающих купить эти изделия более чем.


Если читали наш текст про «Бизнес на Победе», то вот небольшое продолжение. Даже во время праздничных гуляний люди ходят и предлагают купить флажки. По 100 рублей за штуку. «Продажа Победы — так это называется», — сказал на это один из казаков.


Если чуть устали от происходящего и хотите тишины, предлагаем посмотреть клип от белгородских студентов. Как раз отдохнёте.

А вот так шествие смотрелось с воздуха. Масштаб поражает.


#ЕРПобеда в Белгороде

Эти ребята ходят по парку и поют под баян песни военных лет.


(мнения белгородцев)
— Я в Белгороде живу уже почти год, учусь в НИУ «БелГУ». На этот праздник пришли с друзьями, все мы из разных стран. Удивило, что повсюду оружие и военные машины, а вроде как праздник. Нам это непонятно. Но всё равно весело проводим время, — рассказал «Фонарю» 22-летний студент Альхассан Альбахари.
(День Победы в цифрах)

В пресс-службе УМВД по Белгородской области «Фонарю» рассказали, что всего в регионе за порядком 9 мая следят около 1,8 тысячи сотрудников УМВД, ещё 200 сотрудников частных охранных предприятий, 2,4 тысячи добровольцев и 800 казаков. В Белгороде утром на улицах охраняли порядок 300 человек, а вечером их будет около 750.

В областном центре 100 тысяч человек поучаствовали в празднике (70 тысяч из них — в шествии «Бессмертного полка»). В районах же участниками народных гуляний стали 50 тысяч человек.

Профсоюз «Правда» на шествии.

Кстати, «правдивцы» поздравили ветерана с 90-летием, помогли воспитанникам социально-реабилитационного центра провести праздничный концерт, организовали акцию «Помоги ветерану», кинопоказ ремейка легендарного кинофильма «А зори здесь тихие…» и экскурсию на Прохоровку. Выложились перед праздником по полной.

Небольшая подсказка: кашу можно получить и на «Родине» тоже.

(мнения белгородцев)

А возле парка Победы люди стоят в очереди за полевой кашей.

— Что ещё делать? Здесь же люди стоят по собственной воле. Да, и это позволяет почувствовать себя в роли солдат, как они так стояли. Единственное что, неподалёку от раздачи каши спекулируют чаем. 30 рублей за стакан чая. Могли бы хотя бы в День Победы честнее быть! — рассказывает 65-летняя Раиса.

(70 000 в шествии)

Пресс-служба УМВД по Белгородской области рассказала, что в «Бессмертном полку» в этом году поучаствовали 70 тысяч человек (в два раза больше, чем год назад).

(Сколько людей на празднике?)

УМВД по Белгородской области рядом с диорамой оформили свой стенд.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сейчас в Белгороде в гуляниях участвуют около 70 тысяч человек.

Вот этого уличного музыканта вы можете помнить. Это Иван Дузин, мы про него раньше писали. Он автостопом он ездил по России и посещал святые места, но десять лет назад во время одной такой поездки он попал в автокатастрофу и стал инвалидом.


А вот наша Наташа в полной боевой готовности, которая сегодня работает в «поле» вместе с Димой, Василием и Марией.

А вот так было сегодня в Старом Осколе.


(Видеоверсия шествия)

Полная версия парада на Соборной площади и шествия уже доступна в паблике «Белгород — это интересно». Можете посмотреть и поискать себя, если участвовали, здесь (ну или ниже в ленте тоже есть).

(Сколько людей поучаствовали в шествии?)

Пока ещё неизвестно, сколько людей прошлись в строю «Бессмертного полка», но, по предварительным оценкам, их было больше, чем год назад.

— В прошлом году колонна «Бессмертного полка» уместилась между администрацией города и Поклонным крестом. Тогда в шествии участвовало 35 тысяч человек. В этом году колонна сильно вылезла вперёд и практически упёрлась в площадь. Но точного количества человек мы ещё не посчитали. Организацией шествия занимается 200 волонтёров, — рассказали «Фонарю» сотрудники Центра молодёжных инициатив, организаторы шествия.

Люди с портретами Сталина замыкали колонну.

Кстати, тут можно бесплатно взять водичку. Хоть и не очень жарко, но всё равно приятно. Девочка оценила.


Сегодня в белгородском строю были даже харьковчане.


(С Днём Победы!)
(мнения белгородцев)

— Я работаю в 31-ой школе. Все наши коллеги должны быть здесь по распоряжению руководства школы, но мы с сыном решили прийти отдельно, — рассказывает Наталья Сутупова, которая пришла вместе с 14-летним Антоном.

В строю прошли многие, а это, видно сразу, что настоящий боец.

На диораме концерт. Туда и пришли участники шествия. Губернатор, члены правительства, депутаты облдумы тоже туда пришли.


(мнения белгородцев)
— Почти 30 тысяч дней без войны. Сорок с лишним миллионов жизней. Получается, что каждый мирный день — это полторы тысячи смертей. В бою, от ранений, голода и болезней. Всё это ради мирного неба над нашими головами. Чтобы мы могли учиться, работать и жить. Встречаться с друзьями, сидеть на берегу пруда, наблюдать за исключительно мирной праздношатающейся публикой. Ради мира, встреч, смеха и любви человеков, — пишет белгородский блогер Александр Злобин..

Всю публикацию с фотографиями неба можно посмотреть здесь.

Немного отвлечёмся от происходящего. На предпраздничной неделе много было событий, приуроченных к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Например, активисты «Нового поколения» провели три бала под открытым небом — в Орле, Старом Осколе и Белгороде. В областном центре бал пришлось начинать практически под дождём, но для самых стойких участников и зрителей это не стало помехой.

Вот как белгородцы организовали бал в Орле. Там такое событие прошло в первый раз.



(мнения белгородцев)

Знаете, зачем нужны регулировщики в форме на шествии? У нас есть ответ.

— Мы здесь и для антуража и для регулирования потока. Понятно, что тут направлять можно только в одно направление — вперёд. Но когда полк пойдёт, мы будем его направлять. Я здесь от института, который занимался организацией шествия, — рассказывает регулировщица Алёна, студентка БГИИК.

Свежая пресса тоже есть.

Первые лица тоже в колонне «Бессмертного полка».


(мнения белгородцев)
— Я уже второй год прихожу на «Бессмертный полк», чтобы почтить память своего отца, он служил на Украине, погиб во время обороны Севастополя. Хожу одна, так как детям некогда, они работают, а мужа уже шесть лет нет в живых, — рассказывает 81-летняя Мария Охрименко.

«Бессмертный полк» дошёл до Соборной площади.

(мнения белгородцев)

— В этот день в магазине вообще никого нет. Только после обеда, когда «Бессмертный полк» проходит, начинают заходить люди. Продаж в этот день нет. Я не пошёл [на шествие] потому, что работаю, а те, кто выходной, здесь стоят в полку. После того, как он пройдёт, начальство пойдёт венок возлагать на железнодорожный вокзал, — рассказывает консультант в магазине «Технопарк», напротив которого собирался «Бессмертный полк».

Можно смотреть за происходящим и в прямом эфире тоже. «Мир Белогорья» и «Белгород — это интересно» запустили трансляцию.


(Бессмертный полк)

Погода в этом году, конечно, не очень. Но для участников шествия это не помеха.

(Про георгиевскую ленточку)

Кстати, если вдруг не знаете, как правильно носить георгиевскую ленточку, почитайте, что об этом говорит директор ЦМИ Константин Курганский.

— Очень важно носить символ нашей Великой Победы правильно — на груди. Ни в коем случае нельзя повязывать её на голову, пояс или сумку. Часто я вижу, как она «красуется» на кузове автомобиля. Понятно, что кто-то так хочет выразить патриотизм, но это не самый лучший способ. Любовь к Родине, вера в Отечество, благодарность нашим дедам и прадедам идёт от сердца, где и должна быть чёрно-оранжевая лента, — считает Константин Курганский.

Пока здесь так: танцы, песни, построение. Уже начинаем выдвигаться к Соборной площади.


Мы уже пришли к Поклонному кресту и ждём вместе с участниками шествия «Бессмертного полка». Люди подтягиваются.


(С Днём Победы!)

Дорогие белгородцы! Ещё раз поздравляем вас с Днём Победы! Надеемся, что вы осознаёте его значимость и важность, и вами движут искренние чувства благодарности знакомым и незнакомым ветеранам, которые 72 года назад смогли победить в Великой Отечественной войне.

Верим, что именно эти искренние чувства вас приведут сегодня на шествие «Бессмертного полка», а не что-то другое (кстати, почитайте, как прониклась в прошлом году шествием Гульнара Тагирова или посмотрите, как это было в 2016 году, в нашем фоторепортаже).

Вспомните тех, кто не дожил до этого дня, поблагодарите тех, кто сегодня ещё может рассказать о том, как это было. Уделите им время, запомните то, что они скажут. Их остаётся всё меньше и меньше. Каждый их рассказ – это большая ценность. Или хотя бы почитайте сегодня истории некоторых участников Великой Отечественной войны. С праздником!

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