​В Белгородской области назвали самые аварийные участки дорог

Благодаря деньгам, собранным во время своеобразного благотворительного марафона, Екатерина Петровна Нагаева и Мария Денисовна Колтакова спустя 70 лет вновь окажутся в городах, которые когда-то освобождали. Двое ветеранов Великой Отечественной войны из Белгорода — Екатерина Петровна Нагаева и Мария Денисовна Колтакова — спустя 70 лет всё-таки побывают в Праге и Берлине. История трёх женщин, освобождавших европейские столицы вместе с Cоветской армией, была опубликована в апрельском номере журнала «Белгородский бизнес-класс». Деньги на поездку буквально собирали «с миру по нитке». Суммы пожертвований — от 500 рублей до 50 тысяч рублей.В Москве белгородские фронтовички побывали у памятника генералу Ватутина, фото Наталии ЧернышовойУтром 10 мая Екатерина Петровна и Мария Денисовна вместе с сопровождающими вылетели из белгородского аэропорта в Москву. К сожалению, Анна Михайловна Мишнева не смогла поехать из-за плохого самочувствия. Уже 11 мая ветераны будут в Праге, где встретятся с Еленой Николаевной Ватутиной — дочерью легендарного полководца, генерала Ватутина. После Праги их ждёт Берлин. Фронтовички вернутся в Белгород 17 мая.— Я рада, что нам всем удалось воплотить в жизнь мечту этих прекрасных женщин. Ещё раз спасибо всем-всем огонькам, которые зажгли эту мечту! Эта история — доказательство того, что вместе мы можем всё! — написала на своей страничке в «Фейсбуке» одна из организаторов поездки и сбора денег, главный редактор журнала «Белгородский бизнес-класс» Наталия Чернышова. У водителя отечественной легковушки не было водительских прав, а шесть его пассажиров, по предварительным данным, были пьяны. Около часа ночи в четверг, 14 января, в Ровеньском районе 25-летний водитель на ВАЗ-2106 не справился с управлением и по касательной столкнулся с КамАЗом. После столкновения отечественная легковушка вылетела на «встречку» и врезалась в ещё один КамАЗ с прицепом. После этого машина слетела с дороги в автобусную остановку.В ГИБДД по Белгородской области рассказали, что в машине виновника аварии кроме него находились ещё шесть пассажиров. Все молодые люди были пьяны. У водителя взяли кровь на анализ. Также известно, что у него нет водительских прав. В 2015 году его арестовывали на десять суток за езду в нетрезвом состоянии и без водительских прав. По факту происшествия проводят административное расследование. Акция пройдёт на Соборной площади. Белгородская администрация анонсировала акцию, участвуя в которой любой желающий может покататься на коньках с местной звездой мирового спорта. С 1 по 8 января, на ледовом катке на Соборной площади каждый день будут кататься известные белгородские спортсмены. Среди них, например, Сергей Тетюхин, который выйдет на лёд 4 января. Катание со звездой будет начинаться каждый день в 16:00. С белгородцами встретятся Маргарита Нестерова, Юрий Куценко, Юрий Носуленко, Андрей Кожемякин и другие спортсмены региона. Они будут кататься со всеми и раздавать автографы. Подробное расписание акции можно найти здесь. Осуждённый свою вину признал. В Шебекине за распространение экстремистских материалов местного жителя арестовали на десять суток. Осуждённый несколько лет назад опубликовал у себя на странице во «Вконтакте» аудиозапись, которая внесена в Федеральный список экстремистских материалов. Суд признал мужчину виновным по статье 20.29 кодекса об административных правонарушениях. — В судебном заседании осуждённый свою вину в совершении административного правонарушения признал, пояснив, что аудиозапись находилась в свободном доступе в сети Интернет. Примерно 2-3 года назад он разместил аудиозапись на своей странице из-за любопытства, однако данную аудиозапись он не прослушивал. О том, что размещение указанной аудиозаписи запрещено, не знал, — пояснили в пресс-службе шебекинского районного суда. Напомним, что в последнее время часто в СМИ встречаются новости о том, как на людей заводят дела за посты и репосты в социальных сетях. Чтобы понимать, как работает система, и как не стать интернет-экстремистом мы рекомендуем вам прочитать наш материал, где мы разговариваем с экспертами, которые объясняют принципы работы нашего законодательства. Мужчина не хотел давать вещи для личного досмотра. Свердловский районный суд вынес приговор мужчине, оскорбившему сотрудника исправительной колонии. Мужчина отбывал заключение по приговору 2011 года. 1 апреля 2015 года его доставили в штрафной изолятор из-за распития алкоголя. Сотрудник колонии должен был обыскать заключённого и осмотреть его личные вещи, чтобы проверить, нет ли у него запрещённых средств и веществ. Мужчина не хотел отдавать вещи, и потому стал в присутствии других заключённых и работников учреждения оскорблять представителя власти.В судебном заседании заключённый полностью признал свою вину. Учитывая чистосердечное признание и извинения перед потерпевшим, суд назначил мужчине штраф в 20 тысяч рублей. На заседании комитета облдумы по бюджету и финансам председатель региональной Контрольно-счётной палаты Николай Звертаев представил отчёт о работе за 2015 год. Ведомство нашло любопытные факты трат бюджетных денег на санаторно-курортное лечение ректоров, премии сотрудникам, излишне дорогие материалы и другое. «Фонарь» публикует основные тезисы отчёта, составленного по результатам проверок. В отчёте Контрольно-счётной палаты (далее КСП — прим. ред.) указывается, что «отдельные показатели», которые Белгородская область должна была достигнуть благодаря вливаниям из федерального бюджета, не были достигнуты. В документе отмечается, что это произошло «в основном по объективным причинам»: «размер государственного долга Белгородской области не превышает нормативных значений, установленных Бюджетным кодексом РФ».Всего в 2015 году в КСП Белгородской области выявили финансовых нарушений на 336 миллионов рублей, из которых более трети приходится на областной бюджет. В ведомстве отмечают, что наиболее частой проблемой оказывается беспечность заказчиков, из-за которой оплачивается невыполненная работа, завышается её стоимость, выплачивается «необоснованная» зарплата. Большая часть нарушений происходит в бюджетной сфере — здесь больше всего случаев «необоснованного» использования средств. В общем объёме нарушений оно занимает половину. Неэффективного использования бюджетных средств выявлено на 122,5 миллиона, нецелевого — на 2,5 миллиона, потери бюджета составили 45,5 миллиона рублей. В КСП отмечают, что во многом причиной нарушений стало «отсутствие принятия адекватных мер к поставщикам, подрядчикам и другим контрагентам и персональной ответственности за допускаемые нарушения руководителей проверяемых объектов».При строительстве детского сада в Короче чиновники превысили смету на 9 миллионов рублей, за которые был перевезён грунт и выкорчеваны деревья; здесь же почти на 2 миллиона рублей были сделаны работы, вообще не предусмотренные документами. Представления были выписаны заместителю губернатора Николаю Калашникову и генеральному директору «Белгражданпроект-1» Сергею Никифорову, а материалы проверки переданы в УФСБ.Почти 5 миллионов рублей ушли «налево» при строительстве пристройки к школе в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района. Существенная доля нарушений здесь связана с не взысканием неустойки с контрагентов, просрочивших срок выполнения обязательств. Представление было также выписано Николаю Калашникову.КСП проанализировала финансирование Белгородской областной станции переливания крови с 2006 по 2015 год. Здесь установлен целый спектр нарушений: оплачена смета, которая на деле не применялась; оплачена проектная документация, сделанная уже после выполнения всех работ; оплачен 81 облучатель, который в принципе не может использоваться учреждением; 351 тысячу рублей стоили материалы, которые были установлены, чтобы вскоре их демонтировать; 405 тысяч стоили 195 некачественных секций радиаторов, которые также пришлось убрать; в акты о приёмке работ включены невыполненные работы и несуществующее оборудование и так далее. Всего выявлено нарушений на 8 миллионов рублей.Строительство блоков начальных классов в Масловой Пристани Шебекинского района проходило по завышенным ценам — КСП выявила почти 4 миллиона рублей излишка. Представление на этот раз получил Калашников-младший, глава района.Существенные завышения цен выявлены при строительстве перинатального центра в Белгороде и благоустройстве территории возле него. В частности, почти на 2 миллиона рублей подорожала стоимость установки семи лифтов, на 3 миллиона — установка свай, на 171 тысячу рублей — работы по замене напольного покрытия, почти на 1 миллион возросла цена на потолок из-за замены материалов при его устройстве. В целом сметная стоимость в перинатальном центре, по данным КСП, оказалась завышена на 69 миллионов рублей. Благоустройство территории рядом с «единым медицинским центром» в Белгороде показало завышение стоимости работ на 20 процентов или на 18 миллионов рублей в денежном эквиваленте.Ректор БГИИК Ирина Игнатова, фото пресс-службы БГИИКПредставление по этим фактам выписано на имя начальника управления культуры области Сергея Курганского. Целый список нарушений КСП нашла и в спортивной сфере. Проверка проходила осенью 2015 года. На тот момент футбольное поле, приобретённое за счёт федеральных денег и планируемое к вводу в эксплуатацию в 2014 году, всё ещё не работало. На ледовой арене в Ракитном не был установлен тренажёр за 36 тысяч рублей, а также здесь были оплачены фактически невыполненные работы. В ФОКе в Красногвардейском районе не использовалось спортивное оборудование. По результатам проверок Контрольно-счётной палаты в 2015 году, 25 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по восьми проверкам материалы направлены в прокуратуру и правоохранительные органы. Автомобилист на улице Щорса насмерть сбил 82-летнего мужчину. В среду, 27 июля, в Белгороде на улице Щорса около 11 часов водитель на ВАЗ-21112 насмерть сбил 82-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по «зебре». От полученных травм пожилой белгородец скончался.Родственники погибшего в социальных сетях просят откликнуться свидетелей аварии, особенно автомобилистов с видеорегистраторами, которые могли заснять аварию — они боятся, что виновник аварии может избежать ответственности. Бывший ректор регионального института развития образо