​В Белгородской области назвали самые аварийные участки дорог

На сайте «Народная экспертиза» появилась интерактивная карта, где можно отмечать проблемные участки дорог в Белгородской области. На карту нанесены интерактивные метки с местами, где зафиксированы ДТП с ранеными и жертвами. Помимо этого, пользователи сами могут дополнять карту: обозначать ямы, указывать на отсутствие разметки и знаков, а также сообщать о других проблемах. Напомним, что аналогичный проект запустили также в Общероссийском народном фронте.
Всего в Белгородской области найдено 32 места, на которых управление ГИБДД по региону зафиксировало большую концентрацию ДТП: в этих местах за 2016 год были ранены 142 человека, а пятеро — погибли.
В Белгороде выявили 17 опасных участков, на которых пострадали 63 человека и один погиб. Опасными признаны перекрёстки улиц Щорса и Костюкова; Щорса — Апанасенко; улицы Преображенской и проспекта Богдана Хмельницкого; проспекта Богдана Хмельницкого — улицы Студенческой; проспекта Богдана Хмельницкого — Белгородского проспекта; Михайловского шоссе и улицы Волчанской; пересечение улиц Губкина, Спортивной и Архиерейской, Щорса и Есенина; Горького 71; Щорса 20; Королёва в районе центра досуга «Космос» и Михайловское шоссе.
Второй город, лидирующий по количеству ДТП, — Старый Оскол. В городе нашли 10 мест с опасной концентрацией ДТП, в происшествиях за 2016 год были ранены 49 человек, двое погибли. Опасными признали перекрёстки улиц Угарова — 25 Съезда КПСС; Угарова и Молодёжного проспекта; Угарова — Бутовой; Комсомольской — 8-го Марта; Прядченко и Советской; Шухова — 25 Съезда КПСС, а также дорогу «Незнамово — Архангельское — Потудань — Роговатое» и транспортную развязку дороги «Короча — Губкин — Горшечное».
Также к опасным отнесли участок дороги в Губкине на Комсомольской улице в районе дома № 35 и два перекрёстка в городе Алексеевка: улицы Победы — Чапаева; Льва Толстого и Республиканской. Один человек погиб после аварии, ещё 5 получили ранения в двух других ДТП на участке дороги «Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки».