​Общероссийский народный фронт запустил «Интерактивную карту свалок»

Активисты Общероссийского народного фронта запустили «Интерактивную карту свалок», на которой можно отмечать все незаконные свалки Белгородской области и России. Карта стала основной частью проекта «Генеральная уборка», который запускается ОНФ в честь года экологии в России.
По словам активистов, сейчас в стране есть около 20 тысяч незаконных свалок, половина из них — стихийные. Организаторы надеятся, что с помощью людей смогут находить свалки и требовать от местных властей их уборки.
— Мы не просто будем выявлять проблемные мусорные объекты, но и добиваться их ликвидации, обращаться в надзорные органы и к представителям власти, привлекать волонтеров. Мы рассчитываем, что для жителей нашей страны проект «Генеральная уборка» станет своеобразной общественной службой «одного окна», куда каждый сможет сообщить о той или иной незаконной свалке, — объяснила Ольга Тимофеева, сопредседатель центрального штаба ОНФ.
За первую неделю работы сервиса, на карте появилось около 90 точек указывающих на незаконные свалки.
— Сообщения, которые только поступили и одобрены модератором, обозначены красной точкой, сообщения, по которым идет активная работа, и уже есть первоначальные действия, обозначены желтым цветом, а зеленым – полностью рекультивированные объекты, — пояснили в пресс-службе ОНФ.
В Белгородской области на данный момент нашли три свалки.