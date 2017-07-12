​На Стойленском ГОКе выбрали лучшего токаря

В Старом Осколе на Стойленском ГОКе прошёл профессиональный конкурс «Лучший токарь». В соревновании участвовали сотрудники комбината, которые на первом этапе отвечали на теоретические вопросы.
— Теоретическое задание проводилось в виде тестирования. Участники состязания отвечали на вопросы, касающиеся правил эксплуатации оборудования, знания инструментов бережливого производства, охраны труда и промышленной безопасности, а также системы менеджмента качества и промышленной экологии, — пояснили в пресс-службе СГОКа.
В финал конкурса прошли 10 человек, которых допустили к практическому заданию. Конкурсантам надо было за 20 минут сделать ось блока к конвейеру. Жюри обращали внимание на качество работы и соблюдение правил промышленной безопасности. В итоге первое место занял Юрий Кузнецов, второе — Максим Щур, третье – Сергей Зорин. А победителем в номинации «Лучший молодой токарь» признали 30-летнего Евгения Афанасьева.
За призовые места работники комбината получили подарки и премии. Помимо этого, на год им сделают надбавку к зарплате за профессиональное мастерство.
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