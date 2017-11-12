​На Стойленском ГОКе выбрали лучших инженеров года*

На Стойленском ГОКе прошёл корпоративный конкурс «Инженер года». Участники соревновались в профессионализме и защищали проекты.В конкурсе поучаствовали 33 стойленца с 25 коллективными и индивидуальными проектами. Их разработали для повышения качества продукции, совершенствования технологий и оптимизации производства. Особое внимание жюри обращало на устранение рисков, экономический эффект, сроки и окупаемость.



В итоге к защите допустили авторов девяти проектов. Лучшим в номинации «Повышение эффективности производственных процессов» стал оператор пульта управления фабрики окомкования Кирилл Нестеровский. Первые места в номинации «Энергетика, энерго- и ресурсосберегающие технологии» заняли ведущий инженер технического отдела обогатительной фабрики Александр Кононов и начальник отдела по охране окружающей среды Эдуард Тарасов. В номинации «Горная промышленность» победил проект инженеров технического отдела исполнительной дирекции Юрия Стрижака, Владимира Деревянкина, Никиты Иванова и Вадима Фещенко. Победители получили дипломы и 30 тысяч рублей премии.

Призёром в номинации «Энергетика, энерго- и ресурсосберегающие технологии» стал электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ремонтного комплекса Алексей Машуков. А инженер Сергей Опарин — в номинации «Повышение эффективности производственных процессов». Они также получили премии в 15 тысяч рублей.

Фото пресс-службы Стойленского ГОКа

Проекты победителей и призеров отправят на областной и всероссийский конкурсы «Инженер года-2017», а также будут применять на комбинате.