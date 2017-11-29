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СГОК помог юным футболистам из Старого Оскола поехать на турнир*

Футболисты выиграли кубок турнира.

Стойленский ГОК помог детской футбольной команде «Оскол-СГОК» поехать на XIX турнир памяти Геннадия Забелина и его супруги. Старооскольские футболисты завоевали кубок матча, а игрока «Оскол-СГОКа» Максим Черников признали лучшим игроком состязаний.

Фото пресс-службы Стойленского ГОКа

Соревнования прошли в середине ноября в большом манеже «Сапсан Арена», куда со всей России съехались 16 детских футбольных команд с игроками 2009 года рождения.

Ранее СГОК помог реализовать в Старом Осколе проект «Спортивный двор».Благодаря поддержке предприятия здесь построили спортивные площадки и реконструировали центр развития массового спорта «Русич». Также комбинат реконструировал спортивные залы школы олимпийского резерва «Юность» и центра развития и социализации детей «Старт». В 2017 году при поддержке предприятия в Старом Осколе отремонтировали плавательный бассейн, который не работал больше десяти лет.

Никита Пармёнов

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#СГОК #Стойленский ГОК #Старый Оскол
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