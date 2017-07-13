В Губкине врач заплатит более 100 тысяч рублей за покушение на мошенничество

Белгородца, захватившего в апреле 2014 года банк «Западный», освободят из заключения. Белгородец Александр Вдовин, захвативший банк «Западный», покинет колонию-поселение. К заключению его приговорили после того, как в апреле 2014 года он несколько часов удерживал сотрудников банка в офисе, требуя вернуть деньги. Go31.ru со ссылкой на Воронежскую прокуратуру сообщает, что статья, за которую был осужден Александр Вдовин, попадает под действие широкой амнистии. В связи с этим было принято решение о его освобождении. Предполагается, что на свободу Вдовин выйдет уже 27 августа. Бывший адвокат Вдовина Алексей Уколов узнал об амнистии подзащитного из СМИ. В беседе с корреспондентом «Фонаря» он выразил недоумение, почему его амнистировали только сейчас. По словам адвоката, Александра могли отпустить ещё в мае. Также Алексей Уколов отметил, что шансов вернуть свои деньги — а это около 20 миллионов рублей в векселях — у Вдовина в нынешних правовых условиях практически нет.Напомним, захват банка «Западный» произошел 21 апреля 2014 года. Суд приговорил Вдовина к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за «Самоуправство» и «Незаконное лишение свободы». Житель Белгородского района пригласил девушку встретиться, потом предложил ей погулять с его другом, а сам в это время обокрал её квартиру. В Белгороде задержали мужчину, которого подозревают в квартирной краже. Ранее судимый 24-летний мужчина украл из квартиры своей 39-летней знакомой ноутбук и телевизор. Мужчина и женщина познакомились через социальные сети и договорились о встрече, на которую подозреваемый приехал вместе с другом на своём автомобиле. Во время встречи мужчина сказал, что ему нужно отъехать, и попросил друга погулять с новой знакомой. Сумку с ключами от квартиры потерпевшая оставила в автомобиле, этим и воспользовался подозреваемый. Украденные вещи скоро вернут пострадавшей, а мужчине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей. Прокуратура нашла нарушения в контрактах с газовиками и энергетиками. В Белгородской области прокуратура оштрафовала шесть директоров сельских школ и детских садов в Ровеньском районе. Во время проверки сотрудники ведомства нашли нарушение в муниципальных контрактах на оплату электроэнергии и газоснабжения учреждений. Оштрафованные руководители не разместили на официальном сайте закупок информацию об исполнении контрактов.В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что каждый из директоров должен выплатить по 15 тысяч рублей. Пять человек, среди которых и сотрудники администрации Ровеньского района, привлекли к дисциплинарной ответственности. В мэрии заявили, что Давид Бузиашвили покинул пост по собственному желанию. Глава департамента экономического развития администрации Белгорода Давид Бузиашвили ушёл в отставку. Информацию об этом распространила «БелПресса». Увольнение чиновника «Фонарю» подтвердили в мэрии Белгорода. В администрации подчеркнули, что Бузиашвили ушёл по собственному желанию. Давиду Бузиашвили 27 лет, он вошёл в состав «команды» нового мэра Белгорода Константина Полежаева, работал в администрации с конца ноября 2015 года. До прихода в мэрию являлся директором ООО «Холборн». Основной вид деятельности компании — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Бывший начальник департамента экономического развития города — сын генерального директора ОАО «Белгородский хладокомбинат». С этим фактом в городе связывали строительство стационарных кафе «Оранжевый остров» в Белгороде, однако Бузиашвили опроверг причастность к этому. Расследование дела взял под свой личный контроль начальник УМВД по Белгородской области Виктор Пестерев. В субботу, 19 ноября, в пресс-службе УМВД по Белгородской области рассказали о том, что в ведомстве прошла служебная проверка расследования массовой драки на Крейде в начале сентября. В ходе проверки обнаружили несколько процессуальных нарушений, который были допущены сотрудниками отдела полиции № 2 по Белгороду. Сейчас рассматривается вопрос об их соответствии замещаемой должности в органах внутренних дел. Ещё трёх сотрудников полиции привлекут к дисциплинарной ответственности. — Расследование этого дела находится под личным контролем генерал-майора полиции, начальника управления УМВД по Белгородской области Виктора Пестерева. 15 ноября возбудили уголовное дело по части второй статьи 115 «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Личности всех участников драки установлены. Найден ещё один пострадавший во время драки. Сейчас ведётся следствие, — рассказал начальник управления информации и общественных связей УМВД по Белгородской области Алексей Гончарук. Участникам драки может грозить до двух лет лишения свободы. Напомним, что видео (посмотреть можно здесь, но предупреждаем о наличии нецензурной лексики, 18+), на котором видна драка, появилось в интернете в конце октября. Оно сопровождается текстом от первого лица, в котором женщина рассказывает, как неизвестные избили её мужа после того, как он вместе со знакомым помог избитому ранее этими же парнями человеку. По данным предварительной проверки полиции, в драке участвовали четыре мужчины и две девушки. Пострадавший поступил на стационарное лечение в городскую больницу, где находился 11 дней. Подозреваемые уже признались полицейским, что увезли и продали животное. Сотрудники полиции в Волоконовском районе задержали двух мужчин, подозреваемых в краже коровы. В правоохранительные органы обратился 51-летний владелец коровы, когда обнаружил пропажу животного. Задержанные подозреваемые — жители Белгородского района — рассказали, что украли корову случайно. По их словам, они проезжали мимо луга на «Газели», увидели животное, погрузили его в машину и решили сдать на мясо. Корову они продали за 25 тысяч рублей.Мужчин будут судить по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Если суд признает их виновными, злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы. Деньги из федерального бюджета должны израсходовать на создание малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому Белгородская область получит деньги на строительство спортплощадок. По программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы» нашему региону выделили 44 миллиона рублей на создание малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, в том числе и в школах.В распоряжении фигурируют ещё несколько регионов России. Больше всего денег на строительство спортплощадок выделили Карелии — 71 миллион рублей, меньше всего получила Брянская область — чуть больше 11 миллионов. Специалисты компании рассказали белгородским предпринимателям о выгоде и удобстве корпоративных тарифов. В Белгороде прошёл День финансовой грамотности для предпринимателей, организованный информационным порталом belfinance.ru при поддержке Центра инноваций социальной сферы Белгородской области и Белгородского регионального ресурсного информационного центра. На встрече обсуждались вопросы рационального использования финансовых услуг и оптимизации расходов, с которыми ежедневно сталкиваются предприниматели в своей деятельности. Менеджер по развитию корпоративного бизнеса Белгородского филиала Tele2 Елена Фомина рассказала участникам семинара о том, каким образом корпоративная связь позволяет не только повышать эффективность бизнес-процессов, но и снижать издержки предприятия. По словам представителя мобильного оператора, 80 процентов существующей корпоративной абонентской базы — это организации с количеством персонала до 15 человек. В отличие от других телекоммуникационных компаний, у Tele2 очень простой продуктовый портфель, созданный преимущественно для представителей малого и среднего бизнеса — он включает в себя три тарифа. Бизнес-тарифы позволяют оптимизировать затраты предпринимателей и экономить на услугах мобильной связи до 30 процентов. С помощью специального сервиса «Контроль расходов» любому руководителю предприятия удобно отслеживать затраты на связь своих сотрудников и устанавливать лимиты, прогнозируя таким образом ежемесячные расходы на связь всей организации. Корпоративные тарифы Tele2 уже четвёртый год подряд признаются самыми выгодными в России. Это подтверждают исследования, проведенные ComNews Research в 2012–2015 годах. Также старший специалист по связям с общественностью Белгородского филиала Tele2 Ольга Сабылинская рассказала участникам о всероссийском конкурсе социальных предпринимателей, организованным благотворительным фондом «Навстречу переменам» при поддержке Tele2. В марте победителями конкурса станут шесть бизнесменов, для которых будет разработана индивидуальная программа поддержки, включающая в себя начальное финансирование в сумме 1,2 миллиона рублей, а также консультационную помощь в продвижении проекта в формате бизнес-инкубатора и поддержку на территории региона. На правах рекламы Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. На 34-летнего мужчину завели уголовное дело за кражу кредитной карты у тёщи. По версии следствия, подозреваемый украл кредитку и потратил с неё деньги на покупку мобильного телефона за 36 тысяч рублей. Новый телефон он заложил в ломбард, выручил 16 тысяч рублей и уехал на заработки. Когда женщина увидела, что её кредитка пропала, она обратилась в полицию. Полицейские задержали подозреваемого. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Бизнес-пространство «Контакт» начинает серию встреч с предпринимателями. В четверг, 21 июля, в Белгороде в кафе-блинной «Молоко» пройдёт первый еженедельный деловой бизнес-ланч, гостем которого станет общественный деятель и эксперт проекта ОНФ «За честные закупки» Игорь Гладков. Участники обсудят продажи и маркетинг в кризис, тонкости белгородского бизнес-сообщества, стратегию и тактику развития на «турбулентном» рынке, оптимизацию издержек в кризис. Здесь же можно будет задать вопросы эксперту.— Сегодня актуальность бизнес-образования очевидна. Предприниматели всегда пытаются самостоятельно находить эффективные способы решения задач. Однако в условиях спада экономики иногда требуется услышать мнение авторитетного эксперта, — рассказали организаторы встречи.Подробнее о встрече можно узнать на официальной странице во «ВКонтакте». Кафе-блинная «Молоко» находится в бизнес-простр