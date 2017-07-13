В Губкине врач заплатит более 100 тысяч рублей за покушение на мошенничество

Губкинский городской суд признал врача-кардиолога районной больницы виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения.
По версии следствия, к обвиняемому обратилась женщина, которая хотела получить бессрочную группу инвалидности. Врач пообещал решить этот вопрос, хотя не был членом комиссии, которая отправляла на экспертизу, и не был членом самого бюро медико-социальной экспертизы. За это он попросил у пациентки 25 тысяч рублей. В январе этого года женщина принесла ему деньги, но потратить их врач не успел, так как его задержала полиция.
Суд обязал обвиняемого выплатить 120 тысяч рублей штрафа.