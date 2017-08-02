​В Белгороде пройдёт праздничный ужин «Национальный акцент»

В пятницу, 4 августа, в ресторане «Континенталь» пройдёт праздничный ужин «Национальный акцент». Повара из пяти регионов проведут мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни: «Ужин с Дарьей Пожарской» из Торжка, «Воронежская кухня» от Виктора Кобилова, «Шоколадная фея» и «Блинчики по-липецки» от Светланы Пономарёвой, «Вырезка из телятины по-булгарски» от Диляры Муртазиной из Казани, а также «Перепечи — традиционное удмуртское блюдо» от повара из Ижевска. Гости ужина определят победителя, который получит подарочный сертификат «Уикенд в отеле RELITA-KAZAN» на двоих, а также бесплатную экскурсию по городу.
— Мы не могли не поддержать такое интересное мероприятие, как гала-ужин «Национальный акцент», в котором своими кулинарными опытами поделятся представители пяти регионов страны. Не могу не отметить, что с 4 по 6 августа город Белгород, благодаря городской администрации, станет межрегиональной гастрономической площадкой. 4 августа в рамках регионального конкурса «Туристический сувенир» около 20 регионов представят свои туристические гастрономические сувениры, вечером этого же дня всех ждут на гастрономическом шоу «Национальный акцент», а 5-6 августа в Белгороде на фестивале «Русская каша» будет представлено более 50 рецептов каши и других угощений, из разных городов страны, — рассказал Геннадий Шаталов, глава ФРОС Region PR, которая выступает организатором «Национального акцента».