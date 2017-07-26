Tele2 запустила в Белгородской области тариф «Мой онлайн»

В Белгородской области альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил тариф «Мой онлайн». Абоненты, воспользовавшиеся новым предложением оператора, получат 350 минут для звонков абонентам других операторов и на городские телефоны Белгородской области, 10 гигабайт интернет-трафика и 50 SMS на номера домашнего региона за 299 рублей в месяц. Также пользователи тарифа смогут без ограничений звонить абонентам Tele2 по всей России, находясь в Белгородской области, и не будут платить за входящие звонки в поездках по России, кроме поездок в республику Крым и Севастополь.
Помимо этого, тариф включает в себя бесплатный интернет-трафик для общения в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и мессенджерах WhatsApp и Viber в любой точке России, за исключением Норильска, республики Крым и Севастополя.
Как и на всех других тарифах линейки «Мой Tele2», на новом тарифе «Мой онлайн» неизрасходованные минуты, интернет-трафик и SMS, включённые в тарифный пакет, автоматически перенесутся на следующий в месяц при своевременном внесении абонентской платы. Подробное описание тарифного плана «Мой онлайн» размещено в разделе «Тарифы» на tele2.ru. Больше о новой тарифной линейке Tele2 можно прочесть здесь.
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