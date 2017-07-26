Tele2 запустила в Белгородской области тариф «Мой онлайн»

По итогам проверки сотрудники ведомства признали, что председатель Общественной палаты не нарушил закон о контрактной системе в отличие от сотрудников департамента внутренней и кадровой политики, допустивших нарушения при оформлении документов для аукциона. Белгородское УФАС проверило электронный аукцион по обеспечению деятельности Общественной палаты Белгородской области. В ведомство поступила информация, что единственным участником аукциона была гостиница «Патриот», одним из учредителей которой является сам председатель Общественной палаты Александр Ахтырский. Автор обращения посчитал, что в этом есть признаки аффилированности и нарушения закона о контрактной системе. Ещё одним нарушением, по мнению заявителя, было то, что гостиница якобы не могла оказать все услуги, перечисленные в заявке, так как основной её деятельностью является предоставление мест для временного проживания, а согласно заявке нужно было оказывать «информационные, организационные, методологические, полиграфические, технические и консультационные услуги». Александр Ахтырский, фото op31.ru По результатам проверки комиссия ведомства не нашла конфликта интересов, так как председатель Общественной палаты Александр Ахтырский не входил в состав аукционной комиссии и не был руководителем заказчика и руководителем контрактной службы. Кроме того, не было нарушений и с выполнением указанных в заявке видов деятельности, так как по уставу гостиница «Патриот» могла выполнять «иные виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству РФ». Но Белгородское УФАС нашло нарушения при оформлении документов для аукциона, который проводил департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области. — Содержание и объём требуемых к исполнению услуг в документации об электронном аукционе не были раскрыты, что помешало участникам закупки определить, имеется ли у них возможность выполнить услуги по объекту, а также не позволило рассчитать затраты, связанные с выполнением таких услуг. Данный факт повлёк за собой ограничение количества участников закупки, — сообщает пресс-служба УФАС по Белгородской области. Сейчас в ведомстве рассматривают вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Напомним, что ранее руководитель Белгородского УФАС Сергей Петров предполагал, что в случае с торгами Общественной палаты могла идти речь об аффилированности. Сам же Александр Ахтырский утверждал, что ничего незаконного в проведении аукционов нет, а регулярные победы ООО «Патриот» в закупках на оказание услуг Общественной палате он объяснил низким интересом к ним со стороны других организаций. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололёде. Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что на последних январских выходных в Белгородской области ожидается потепление. В субботу, 30 января, температура воздуха днём будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, ночью — от 0 до 5 градусов мороза. 31 января и днём, и ночью температура будет от –4 до 1 градуса. В понедельник, 1 февраля, днём синоптики обещают от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, ночью от –4 до 1 градуса тепла. В Белгороде температура воздуха ночью будет 2–4 градуса мороза, днём — 0–2 градуса тепла. Плюсовая температура может сохраниться в регионе до конца первой недели февраля. Синоптики предупреждают, что в эти дни на дорогах может быть гололёд и возможны осадки в виде мокрого снега. Мальчик ушёл из дома в Старом Осколе больше двух дней назад и до сих пор не вернулся. Полиция в Белгородской области разыскивает подростка из Старого Оскола. Мальчик ушёл из дома и до сих пор его местонахождения неизвестно. В УМВД по Белгородской области рассказали, что пропавшему на вид 15–16 лет. Он был одет в куртку светло-коричневого цвета с капюшоном, пиджак и брюки чёрного цвета, чёрные туфли и светлую рубашку. Всех, кто знает, где находится мальчик, просят звонить в ОМВД по Старому Осколу по телефонам +7 (4725) 46-26-02, 24-54-05 и +7 (952) 430-22-04. Фото пресс-службы УМВД по Белгородской области Основной причиной чрезвычайных ситуация остаётся нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и неосторожное обращение с огнём. На пресс-конференции в Главном управлении МЧС по Белгородской области замначальника управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Гусев рассказал о пожарной обстановке в регионе. За три месяца в Белгородской области произошло 182 пожара, в которых погибли 23 человека, а ещё 17 — получили травмы. Основная причина чрезвычайных происшествий — неправильное использование электроприборов и оборудования, а также неосторожное обращение с огнём. За три месяца спасатели 24 раза выезжали тушить горящие автомобили. Чаще всего причиной возгорания становились поджоги и неправильная эксплуатация автомобилей. В ведомстве отметили тот факт, что в регионе в течение пяти последних лет не было ни одного лесного пожара. По мнению Алексея Гусева, к такому результату привела профилактическая работа спасателей с жителями, наземное патрулирование, мониторинг лесов с воздуха и ремонт лесных дорог. Сейчас одним из самых актуальных вопросов остаётся сжигание сухой травы, камыша и мусора. Только в марте Главное управление МЧС по Белгородской области получило 130 сообщений о таких случаях. Нарушители уже заплатили около 55 тысяч рублей штрафа. В пресс-службе ведомства напоминают, что за поджоги травы, камыша и мусора предусмотрены штрафы от тысячи до 200 тысяч рублей. Организаторы пока не определились с местом следующего летнего фестиваля ГТО. Победителем 4-дневного Всероссийского летнего фестиваля ГТО стала Белгородская область. Белгородцы получили переходящий Кубок ГТО, который до следующего фестиваля будет храниться у нас в регионе. — Переходящий кубок «прокатится» по всем муниципальным районам Белгородской области и станет символом здорового образа жизни, важности занятий физкультурой и спортом и хорошей рекламой комплекса ГТО, — сообщает «Р-Спорт». Соревнования проходили во Владимире. Их участниками были 600 человек из 69 российских регионов. Спортсмены в двух возрастных группах (11 – 13 лет и 13 – 15 лет — прим. ред.) соревновались в метании мяча, плавании, прыжках в длину, стрельбе и силовой гимнастике. Фото rsport.ru В личном зачёте белгородцы Максим Шоков и Владислав Солодилов завоевали золотую и бронзовую награды. — Мы к этой победе шли, готовились. У нас большая база школы полиатлона, а в ГТО в основном все виды испытаний из полиатлона. И, думаю, первое место мы заняли, потому что ежегодно готовимся к всероссийским соревнованиям по этому виду многоборья. Я сам двукратный чемпион мира по полиатлону, и дети наши — неоднократные призёры России. Дети очень сильные, — цитирует «Р-Спорт» руководителя Белгородской делегации Евгения Дудкина. По информации издания, победа Белгородской области в этом году пока не говорит о том, что фестиваль 2017 года точно пройдёт в нашем регионе. — Во-первых, по иронии судьбы Белгородская область словно заранее приняла у себя фестиваль. Во-вторых, руководители команд высказали пожелание в будущем задействовать для таких состязаний одну из федеральных площадок в Крыму или Сочи. Речь идёт о детских центрах «Орлёнок», «Артек», «Смена», «Океан», где есть необходимая база и проводятся профильные смены. Мы будем обсуждать этот вопрос с руководством Минспорта, — рассказал изданию заместитель генерального директора «Дирекции спортивных и социальных проектов» — федерального оператора ГТО Александр Карпов. Напомним, что первый летний фестиваль ГТО прошёл в 2015 году в Белгороде. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель легковушки не пропустил грузовик на перекрёстке. В пятницу, 3 июня, в Ракитянском районе на 37-м километре трассы «Томаровка — Красная Яруга — граница Украины» столкнулись ВАЗ-11740 и КамАЗ. По данным ГИБДД, 62-летний водитель легковушки на перекрёстке не пропустил грузовик, двигавшийся по главной дороге. От полученных травм водитель ВАЗа скончался в больнице. Чиновники ведомства неоднократно нарушали порядок рассмотрения обращений граждан. По информации областной прокуратуры, после проверки в Управлении государственного жилищного надзора Белгородской области было возбуждено административное дело на начальника этого ведомства. Чиновника обязали заплатить штраф за то, что он не обеспечил своевременный ответ на обращение гражданина. Он перенаправил заявление в тот орган, где заявителю не могли профессионально ответить.В прошлом году Жилнадзор неоднократно был замечен в подобных нарушениях. Прокуратура привлекала к дисциплинарной ответственности 11 служащих ведомства. Один сотрудник был оштрафован. Проверка показала, что аналогичные нарушения допускаются и в этом году. Сотрудники зоопарка надеются через год получить потомство от Белки и Бена. В Белгородский зоопарк из Липецка переехал кенгурёнок Белка. Посетители уже сейчас могут посмотреть на Белку во время её прогулок. Свою кличку маленькая самка получила из-за схожести в повадках с пугливыми бельчатами. Фото gorod48.ru— Девятимесячную самочку приобрели специально для одинокого кенгуру Бена, которому искали пару с прошлого года. Бен сразу же проявил к ней интерес, но она ещё слишком маленькая, поэтому приняли решение пока держать их отдельно, — цитирует «Интерфакс» заместителя директора Белгородского зоопарка Андрея Шестакова.Потомство от семьи кенгуру работники зоопарка ждут через год. Справка «Фонаря»Кенгуру Беннетта — сумчатое млекопитающее семейства кенгуровых. Животное получило такое название в честь австралийского натуралиста Джорджа Беннетта. Самцы могут весить от 11,5 до 14 килограммов, в то время как вес самок не превышает 10,6 килограмма. Эти животные обитают во влажных тропических лесах на севере Австралии. Жители региона заплатили за услуги фальшивых адвоката и сотрудников Роспотребнадзора. В Белгородской области за один день полиция завела два уголовных дела по статье «Мошенничество» и проводит проверку по третьему заявлению. В правоохранительные органы обратились люди, которые из-за аферистов лишились десятков тысяч рублей.В Белгороде 45-летняя женщина, работающая в одной городских больниц, заплатила мошенникам 75 тысяч рублей. Она купила дорогие витамины, а после покупки к ней обр