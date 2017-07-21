Власти Белгородской и Рязанской областей договорились о сотрудничестве

В Прохоровке губернаторы Белгородской и Рязанской областей Евгений Савченко и Николай Любимов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
По информации пресс-службы правительства Белгородской области, соглашение позволит расширить торговые связи между организациями регионов, наладить поставку продуктов питания, установить сотрудничество между учреждениями спорта, культуры и туризма. Кроме того, взаимодействие регионов будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства.