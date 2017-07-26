В Белгородской области из-за жары объявили штормовое предупреждение

В Белгородской области синоптики объявили штормовое предупреждение из-за высокой температуры. Во второй половине дня 26, а также 27 июля температура воздуха в области достигнет 35 градусов. В связи с этим в Главном управлении МЧС по Белгородской области советует гражданам воздержаться от поездок в лес, разведения костров, а также рекомендует не находиться долго на жаре.
— В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону единой службы спасения – «112» или «101», единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области — 39-99-99, — напоминают в ведомстве.