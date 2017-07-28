В Белгородской области объявили штормовое предупреждение

Пресс-служба
главного управления МЧС по Белгородской
области сообщает об ухудшении погоды.
В субботу, 29 июля, синоптики прогнозируют
сильные дожди и ливни, местами с градом,
грозами и усилением ветра до 20 метров
в секунду. Жара спадёт — ночью максимальная температура
будет достигать 23 градусов, днём — 31 градуса.
— Во время грозы запрещено укрываться возле одиноких деревьев, прислоняться к скалам и отвесным стенам, останавливаться возле водоёмов, находиться возле костра, хранить металлические предметы в палатке и использовать электроприборы в доме, — напоминают в пресс-службе ведомства.