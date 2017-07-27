На Стойленском ГОКе выбрали лучшего слесаря подвижного состава

На Стойленском ГОКе прошёл конкурс «Лучший слесарь по ремонту подвижного состава». Его цель — укрепление престижа профессии и повышение мастерства рабочих. Участниками конкурса стали 29 работников цеха железнодорожного транспорта комбината.
Состязание
проходило в два этапа. В
первом — теоретическом
— участвовали
все претенденты. Они
проходили
электронное
тестирование на знание инструментов
бережливого производства, системы
менеджмента и других
сфер. Ко второму — практическому —
этапу допустили только десятерых
работников. Они должны были за пять
минут разобрать
кран воздушной магистрали, поменять
его на новый и заменить
изношенную
тормозную
колодку.
Лучшим слесарем по ремонту подвижного состава стал Олег Романов, второе место разделили Михаил Пряженцев и Владимир Мишустин, третью ступеньку занял Андрей Широков. Призёров наградили дипломами, памятными подарками и денежными премиями. Кроме того, в течение года они будут получать от 20 до 30 процентов надбавки к ставке.
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