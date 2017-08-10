​​На Стойленском ГОКе внедряют новую систему измельчения и обогащения руды

На Стойленском
ГОКе внедряют
уникальную
для горнорудной промышленности России
предиктивную (от английского прилагательного
predictive – предсказывающий, предвещающий, прогнозный — прим.ред.) систему измельчения и обогащения руды. Она в режиме
реального времени собирает информацию о
работе
агрегатов, сравнивает её со
статистикой
за прошлый период и корректирует.
Сама предиктивная система тоже обновляется и корректируется с учётом
полученных
данных.
Промышленные испытания системы уже начались на четвёртой секции обогатительной фабрики СГОКа.
— Основная задача, которую решает внедрение такой интеллектуальной системы, — нахождение и поддержание точки технико-экономического равновесия — оптимальных режимов работы оборудования, когда выход качественного концентрата максимизирован, а расход ресурсов и потери минимизированы. В результате применения этой системы мы дополнительно вынимаем из руды 1,5-2 процента чистого железа, то есть дополнительно более 100 тысяч тонн железорудного концентрата в год только на одной секции обогащения. Сейчас начинаем развёртывание системы на остальных трёх секциях, — рассказывает вице-президент Группы НЛМК по инвестиционным проектам Константин Лагутин.
Как сообщают в пресс-службе Стойленского ГОКа, система повысит эффективность добычи железной руды до 400 тысяч тонн концентрата в год. Этот и другие проекты по модернизации производства позволят к 2018 году увеличить мощности по выпуску железорудного концентрата с нынешних 15,4 до 17,4 миллионов тонн в год.
На правах рекламы