​​На Стойленском ГОКе внедряют новую систему измельчения и обогащения руды

Во вторник, 19 апреля, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов прибыл с рабочим визитом в Белгородскую область. В регионе он проверял выполнение «майских указов» Владимира Путина: для этого за день Беглов объехал более десяти точек в разных сёлах и посёлках региона. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев следил за попытками полпреда добиться обратной связи от белгородцев для президента. Программа рабочего визита полпреда президента в ЦФО Александра Беглова включала более десяти пунктов — даже бывалые операторы белгородских телеканалов удивлялись её насыщенности. Приготовления к приезду высокого гостя в Ракитном начались давно. За час до прибытия Беглова перед ледовой ареной «Дружба» всё блистало: небольшую парковку заняла выставка советских тракторов, легковых машин, старых велосипедов, прицепов — в общем, всего, что когда-то ездило, а теперь хранится в местном музее. — Сейчас приедет делегация, представитель президента какой-то, — объясняли смысл показа техники мне двое студентов ракитянского техникума. Каждый из них отвечал здесь за то, чтобы быстро поднять информационную табличку экспоната в случае, если она упадёт из-за ветра. Чуть дальше, возле входа на каток, мини-выставка из грамот, фотографий и кубков рассказывала об успехах местных спортсменов. Журналисты, в свою очередь, интересовались экономическими достижениями «Дружбы». — Нам ставится задача — собирать 30 процентов платных услуг. Остальное — идёт доплата из бюджета, — отвечал директор катка Василий Черномуров. По его словам, он верит в светлое будущее: «Оранжевый лёд» в Белгороде «работает с перерывами», а «Серебряный Донец» и вовсе «собираются прикрывать», поэтому Черномуров не просто надеется на приезд белгородцев, а всерьёз ждёт горожан. Тем более что гостям Ракитного будет что делать в перерыве между матчами — за ареной недавно появилась пейнтбольная площадка, а перед катком разбит «дендропарк». — Это не просто посадка! — обратил моё внимание глава района Владимир Перцев. — Есть схема, есть проект. Будем продолжать его расширять: сейчас два гектара, будет до восьми. Так сейчас выглядит ракитянский дендропарк Глава рассказал и о планах сделать на месте визитной карточки района — Юсуповского парка — настоящий парк культуры и отдыха. На вопрос о том, собирается ли Перцев просить средств на это (в частности, сегодня), чиновник улыбнулся и махнул рукой: «Муниципальный бюджет начинает! А потом кто-то подвязывается к нам, кто-то помогает…». За спиной Перцева раздался громкий шум. Это один из стендов мини-выставки не выдержал порыва ветра; осколки грамот, части кубков разлетелись по светло-серой плитке. Глава быстро зашагал к очагу несомненно главного на эту минуту районного ЧП. Приехавший кортеж во главе с Александром Бегловым, губернатором Евгением Савченко и главным федеральный инспектором региона Александром Закоржевским, конечно, уже не видел этого. Перцев как ни в чём не бывало рассказывал о растениях из Северной Америки, Азии, Европы и России, представленных в дендрарии, потом — о 167 спортивных сооружениях района. Затем — о первом месте районного управления спорта в областном рейтинге. Взяв слово, директор арены «Дружба» Василий Черномуров говорил, что на его катке тренируются все соседние районы. «Красная Яруга, Борисовка, Ивня… Да, вот они все здесь!» — изобразил удивление руководитель, словно и не знал, что соседи соберутся утром буднего дня на его льду. И действительно, команды, фигуристы и парни в шапках-ушанках, — все вышли в это утро на каток. Глава района пытался удивить высоких гостей. — В пятницу-субботу мы запускаем дискотеку на льду, очень популярно! Встречаются здесь, на втором этаже кафе, пьют кофе... — На коньках? — осторожно уточнил Беглов. — На коньках! — подтвердил Перцев. Оригинально в «Дружбе» подошли и к «конфликтам фигуристов и хоккеистов». — Мы делаем музыкальный театр! — раскрыл секрет примирения директор катка. — Участвуют и хоккеисты, и фигуристы. Сделали уже три представления. Замахнулись на «Золушку»! Александр Беглов, Владимир Перцев и Евгений Савченко (слева направо) на ледовой арене «Дружба»Помолившись в Свято-Никольском храме, представитель президента и губернатор переехали к местному Дворцу культуры. Здесь, перед зданием, стенды с выставкой фотографий девушки предусмотрительно удерживали сзади.Внутри ДК тоже было много инициативности. Беглова и Савченко завели буквально в каждый кабинет, где хоры, кружки самодеятельности, группы детей и местные умельцы показывали гостям, кто во что горазд. В основном все пели, что очень понравилось представителю президента; позже он не единожды отмечал это, постоянно восхищённо кивая головой. В одной из комнат чиновников ждал хор ветеранов. Сначала Евгений Савченко проявил перед пенсионерами дирижёрские способности, затем представил Александра Беглова, а после спросил: что передать через представителя президента самому Путину. «Историческая возможность!», — подчеркнул значимость момента Беглов. — Что у нас всё хорошо! — ответила ему одна из солисток. — Мы поём! — объяснила вроде бы очевидную вещь вторая.Остальные тоже, мягко говоря, ни на что не пожаловались; при этом гости явно были готовы к приёму обращений и даже выждали небольшую паузу, чтобы певцы собрались с мыслями. — Мальчиков у вас маловато, — решил сам придумать для хора проблему губернатор.— Здоровья всем! — попрощался представитель президента. Гости заглянули в центр семьи, где женят ракитянских новобрачных. — Мы сохранили от абортов 11 семей! И от разводов ещё в определённой степени… — продолжил рассказы об успехах глава района. Краснояружский многофункциональный центр предоставления госуслуг после кипящего жизнью ДК смотрелся не так ярко, но, безусловно, полезно. В каждом из пяти «окон» МФЦ сидела девушка, которая по роду своих обязанностей должна была оформлять определённую госуслугу. — Может, есть какие-то пожелания? Или вы посадили тех, у кого нет пожеланий? — обратился к директору учреждения Савченко. — Беседуйте, — пожал плечами тот. Оказалось, что пожеланий нет — по словам девушек, «команда работает слаженно, всё хорошо». Савченко и Беглов заехали к Александру Титовскому, генеральному директору Краснояружской зерновой компании. Там он провёл гостям ликбез на тему сельского хозяйства; в частности рассказал о бороне, рыночная стоимость которой — 3 миллиона 800 тысяч рублей, тогда как такая же борона, которую выпускают в компании, обошлась всего в 850 тысяч рублей.— Эта борона прошла испытания, 2 тысячи гектаров без поломок, металл заказали, в России он есть. Единственное, мы делаем всего три штуки в месяц. Хотя потребность есть в больших объёмах. За сутки она готовит 400 гектаров, экономит ГСМ существенно, — убеждал Титовский в эффективности импортозамещения. Александр Титовский рассказывает о преимуществах бороныИ получил одобрение со стороны Беглова — полпред спросил предпринимателя, что мешает на данный момент увеличить производство. Титовский смутился, ушёл от ответа, Беглов напомнил о своём вопросе, и тогда предприниматель ответил, что надеется на решение проблемы на региональном уровне с помощью губернатора. «Ну хорошо», — пожал плечами полпред.Илёк-Пеньковская средняя общеобразовательная школа, которая стала следующим пунктом программы визита Беглова, сходу поразила размерами и внешним обликом на фоне крошечного села. Тем удивительнее обилие всего, что сконцентрировано под её крышей. — Нашей школе 45 лет, но в прошлом году она была капитально отремонтирована, — рассказывала директор гостям на входе в учреждение, объясняя, что с капремонтом к школе добавили ещё одно здание с актовым залом, пищеблоком и детским садом. Необычность учреждения продемонстрировали сразу же — вместо обычного урока в первом кабинете проходило занятие с кадетами, проводил его капитан Александр Шевцов. Он рассказывал ученикам об экипировке пограничников и их оружии. «Поднимаем патриотический настрой», — объяснил Шевцов. — Вы сами местный? — спросил губернатор. — Я закончил Дальневосточное высшее командное училище, по распределению был отправлен сюда. — Не тоскуете по дому? — Я же военнослужащий: куда меня отправят, там я и буду служить. — А жена? — Жена здесь. — Оттуда или здесь? — Местная, Евгений Степанович. — Больше он никуда не денется, — пообещал Беглов губернатору и попрощался с кадетами, чтобы в соседнем кабинете встретиться уже со школьным лесничеством. Тут губернатора больше всего интересовали две вещи: не жгут ли местные леса и растёт ли крымская сосна, которую исследуют в учебном кружке. Выяснилось, что леса не жгут, а сосна растёт. И у губернатора дома, оказалось, тоже растёт крымская сосна. По такому случаю Александр Беглов подарил классному руководителю ноутбук. Евгений Савченко и крымская соснаДальше полпреда ждал очередной хор — на этот раз целый народный. — Когда последний раз на гастролях были? — спросил Савченко. — Да вот только сейчас, подтверждали (звание народного — прим. ред.), — вспомнили певцы. — Подтвердили? — уточнил Беглов. — Да! На четыре года, — ответили ему. Полпреду назвали интересные цифры: оказывается, Краснояружскому району поручили подготовить статистику о возвращении выпускников городских вузов обратно в район после обучения в университетах. Результат — 60 процентов вернувшихся за десять лет. — Так, если бы вам сказали задать вопрос Владимиру Владимировичу Путину, какой бы вы вопрос задали? — перешёл к главному глава региона. Повисла пауза. — Что передать Владимиру Владимировичу? — конкретизировал Александр Беглов. — Или пожелать… — попытался получить хоть какую-то обратную связь Савченко. — Большое спасибо за то, что у нас прекрасные условия. Мы живём, работаем, отдыхаем, — заочно поблагодарила президента девушка. — Если мы поём, значит у нас всё нормально, — продолжила её мысль вторая. — Мы очень любим свой район и воспевать его сердцем готовы, гордость области он, нет в России другого такого, — речитативом проговорила первая. И только гармонисту было невесело — он всё время сидел без улыбки, а сразу после ухода гостей спешно стал уходить со сцены. «Спели же уже!», — не понял он, зачем дирижёр просит продолжить репетицию, но остался. Народный хор Илёк-Пеньковской школыА гости пошли в школьную библиотеку, где, по меткому замечанию библиотекаря, «из детей делают патр