В Белгородской области синоптики обещают сильную жару и грозы

В Белгородской области синоптики снова объявили штормовое предупреждение из-за высокой температуры. Во второй половине дня в пятницу, 4 августа, температура воздуха может подняться до 35 градусов. Днём в некоторых районах ожидаются дожди с грозами. Скорость ветра может достигать 10 метров в секунду, а во время грозы она может усилиться до 18 метров в секунду.
В главном управлении МЧС по Белгородской области рекомендуют воздержаться от поездок в лес, разведения костров, а также советуют долго не находиться на жаре и соблюдать правила безопасности на водоёмах.
— В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области +
7 (4722) 39-99-99, — напоминают в пресс-службе Главного управления МЧС по Белгородской области.