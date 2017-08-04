В Белгородской области синоптики обещают сильную жару и грозы

Студенты БелГУ услышат часовой концерт певицы. В Белгороде в четверг, 1 сентября, на площади учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной выступит певица МакSим.Фото maksim-club.ruНапомним, что в мае руководство вуза опубликовало голосование в группе «Союза студентов» НИУ «БелГУ» и предложило выбрать артиста на 1 сентября. Можно было проголосовать за Викторию Дайнеко, Юлианну Караулову с Анастасией Задорожной или МакSим. Из 3530 проголосовавших большинство (1942 человека – прим. ред.) выбрали именно эту певицу. Начало концерта в 20:00. При оплате проезда банковской картой или с помощью мобильного телефона стоимость проезда по городу составит десять рублей. В пятницу, 10 марта, в Белгороде в автобусе, следующему по седьмому маршруту «Аэропорт – БГТУ имени Шухова», и троллейбусе, движущемуся по восьмому маршруту «БГТУ имени Шухова – Аэропорт», появилась возможность оплатить проезд при входе не только наличными, но и с помощью банковских карт и мобильных телефонов, которые подключены к сервисам Apple Pay и Samsung Pay. Фото belregion.ru— Планируется в течение месяца полностью на седьмом и восьмом маршрутах внедрить возможность безналичной оплаты проезда — картой, мобильным телефоном... У нас в партнёрстве два банка: Газпромбанк и Сбербанк [...]. Планируется, что в будущем сохранится дифференциация тарифа — наличный способ оплаты проезда будет немного дороже безналичного. Данная разница может составить порядка 25 процентов, — рассказал замруководителя администрации губернатора области — начальник управления информационных технологий и связи Евгений Мирошников. На безналичной оплате сейчас можно сэкономить пять рублей (33 процента — прим. ред.) — при оплате таким способом проезд пока будет стоит десять рублей. Сейчас оплачивать проезд будут помогать кондукторы с переносными терминалами, но в дальнейшем банковские устройства станут стационарными. Если эксперимент по безналичной оплате пройдёт успешно, такую систему станут использовать на всех городских маршрутах.Напомним, что о введении безналичной оплаты проезда в трёх муниципалитетах — Белгороде, Губкине и Белгородском районе — стало известно в июне 2016 года, когда губернатор подписал соответствующее постановление. Тогда же впервые заговорили о том, что использование безналичного варианта оплаты позволит белгородцам экономить на проезде. В середине февраля этого года Сбербанк и МУП «Городской пассажирский транспорт» подписали договор о введении безналичной оплаты на одном из городских маршрутов до 15 марта. На едином портале за сдачей экзаменов можно будет наблюдать онлайн. Рособрнадзор и компания «Ростелеком» заключили государственный контракт на создание единой системы мониторинга за ЕГЭ. Наблюдать за школьниками во время экзамена можно будет на специальном сайте. Трансляция будет вестись в течение 30 дней, пока будут идти экзамены. В остальное время на портале можно будет знакомиться с материалами архивов видеозаписей с уже завершившихся ЕГЭ. — Стратегическая задача проекта видеонаблюдения за ЕГЭ — обеспечить проведение государственной аттестации максимально объективно и прозрачно с равными условиями для выпускников школ по всей стране. Мы уверены, что благодаря нашей системе видеонаблюдения полученные результаты достоверно и честно отразят уровень подготовки российских выпускников, — заявила вице-президент ПАО «Ростелеком» Ольга Румянцева.В 2016 году более 35 тысяч аудиторий в 85 регионах России будут охвачены системой видеонаблюдения. Одновременно 10 тысяч пользователей смогут онлайн следить за ходом экзамена. Сам портал будет постоянно защищаться от DDOS-атак. Мужчина говорит, что выращивал коноплю для личного потребления. В Борисовке возбудили уголовное дело на 30-летнего жителя села Стригуны, который на своём участке выращивал 215 кустов конопли. Кусты обнаружил полицейский районного отдела полиции. Мужчина добровольно отдал полицейскому около 95 граммов сушёных листьев и 90 граммов семян конопли, которые он хранил на чердаке. Житель села утверждал, что выращивал растения для личного потребления. На него завели уголовное дело за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Теперь мужчина может получить до двух лет лишения свободы. Ранее похожий случай произошёл в одном из сёл Старого Оскола, в котором полицейские нашли 28 кустов конопли на участке 47-летнего, ранее судимого за оборот наркотиков местного жителя. Мужчина также утверждал, что выращивал коноплю только для себя. Учащиеся гимназии № 19 вместе с сотрудниками филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» поздравили ветерана Василия Носатова с наступающим Днём Победы. Ученики белгородской гимназии № 19 навестили ветерана Великой Отечественной войны, отличника энергетики и электрификации Минэнерго СССР Василия Носатова. Вместе с коллективом филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» школьники поблагодарили ветерана и поздравили с приближающимся праздником. Сотрудники «Белгородэнерго» вручили ему материальную помощь, собранную в благотворительной акции накануне праздника. Василий Владимирович посвятил энергетике России более 50 лет жизни — он работал инспектором Госсельэнергонадзора Министерства сельского хозяйства, главным инженером Сельэлектростроя, многие годы возглавлял электротехническую службу «Белгородэнерго». Военные заслуги фронтовика отмечены орденом Отечественной войны II степени, тремя медалями «За отвагу», медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими наградами, трудовые — знаком «Отличник энергетики и электрификации Минэнерго СССР», медалью «Ветеран труда». В 1942 году Василий Носатов был мобилизован в Борисоглебское военное авиационное училище имени В. П. Чкалова, но так туда и не попал. В запасном полку, расквартированном в Ельце, он освоил специальность радиста, но почти всю войну прошёл разведчиком-пехотинцем. Во время битвы на Курской дуге находился в действующей армии, однако в боях не участвовал — его полк находился в резерве главного командования. Боевое крещение Василий Владимирович принял под Сумами. Затем были Чернигов и форсирование Днепра. В бою за освобождение Барановичей его ранили в правую ногу. Короткое пребывание в госпитале — и снова передовая. Второе ранение в левую ногу мужчина получил в январе 1945 года под Кёнигсбергом во время разведывательной операции, а победу встретил в госпитале под Воронежем. За всю войну Василий Носатов четырежды ходил за «языком», участвовал в операции «разведка боем», был десантником в танковом прорыве обороны противника, форсировал Неман. Затем сражался с милитаристской Японией: служил в запасном полку, который базировался на Дальнем Востоке, в Биробиджане, командовал взводом зенитно-артиллерийской дивизии. После служил на Камчатке. В мирное время окончил Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, по распределению возглавил строительство Казанешской ГЭС в Молдавии, после чего более 50 лет жизни отдал энергетике, из них 17 — энергосистеме Белгородчины. В преддверии Дня Победы сотрудники «Белгородэнерго» планируют посетить всех ветеранов войны и тружеников тыла, передав им слова благодарности от 4 тысяч работников филиала. В обеих компаниях отказались комментировать информацию о продаже фабрики украинского концерна. Во вторник, 17 мая, «Коммерсант» со ссылкой на источник в отрасли сообщил, что белгородская кондитерская группа «Славянка» ведёт переговоры о покупке липецкой кондитерской фабрики «Рошен». По данным издания, владелец предприятия просит за актив порядка 100 миллионов долларов. Помимо «Славянки», на активы «Рошен» претендуют ещё несколько покупателей.Гендиректор «Славянки» Сергей Гусев отказался комментировать «Абирегу» информацию о сделке с «Рошен». Гендиректор ОАО «ЛКФ „Рошен“» Олег Казаков заявил изданию, что в ближайшее время концерн должен опровергнуть распространяемую в СМИ информацию. По данным «Абирега», группа компаний «Славянка» объединяет несколько производственных комплексов в России мощностью более 100 тысяч тонн кондитерских изделий в год. Основные активы расположены в Белгородской области. Спонсор разделаУчебный центр «ФИНАМ» проводит бесплатные семинары для начинающих инвесторов. Профессиональные трейдеры на занятиях рассказывают, как грамотно распоряжаться средствами и зарабатывать на ценных бумагах, знакомят с передовыми методиками инвестирования, теорией и практикой биржевой торговли, спецификой и преимуществами разных инструментов инвестирования. Узнать о дате ближайшего семинара можно по телефону +7 (4722) 20-54-54. Подробнее об инвестициях на финансовом рынке здесь. В частные детские сады по специальным условиям могут попасть дети льготников от 1 до 3 лет из муниципальной очереди. Белгородские частные детские сады и управление образования города договорились о размещении детей льготных категорий (дети из многодетных семей, дети матерей-одиночек, сотрудников полиции, учителей Белгорода, военнослужащих — прим. ред.) за такую же цену, которую родители платят в государственных детсадах. Об этой инициативе рассказала на областном педсовете заместитель руководителя регионального департамента образования Ольга Медведева, которая отметила «механизм обеспечения местами почти 300 детей из муниципальной очереди в частных дошкольных образовательных организациях, когда размер родительской платы не превышает стоимости пребывания ребёнка в муниципальном детском саду». «Фонарь» обратился в городское управление образования, чтобы узнать, кто может воспользоваться этой возможностью и в каких именно частных детских садах такое практикуют. — В апреле 2016 года был проведён мониторинг наполняемости частных дошкольных организаций, по результатом которого определено, кто из них имеет неукомплектованные места. С владельцами детских садов «Мишутка», «Стрекоза», «Любимый малыш», «Надежда», «Созвездие», «Успех», «Кроха», «Волшебная страна» достигнута договорённость о направлении детей льготных категорий, состоящих в муниципальной очереди на устройство в МДОУ, — пояснила руководитель управления образования администрации Белгорода Ирина Гричаникова. Условия оплаты такие: родители платят в частный детский сад 5 555 рублей, после этого им возвращают 3 755 рублей компенсации. В итоге получается сумма 1,8 тысячи рублей, равная оплате государственного детского сада. В управле