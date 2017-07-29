В Белгородской области синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Главное управление МЧС по Белгородской области предупреждает об ухудшении погоды. В воскресенье, 30 июля, в регионе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Будет дождливо, в некоторых районах возможны сильные дожди с грозами и градом. Будет дуть юго-восточный ветер, который может поменяться на северо-западный. Его скорость — не больше 12 метров в секунду, но при грозах порывы могут достигать 17-и, а некоторых районах возможно шквалистое усиление ветра даже до 23 метров в секунду. Будет прохладнее, чем в последние дни, — ночью температура будет не выше 21-го, а днём — 25-и градусов тепла.
Главное управление МЧС по Белгородской области рекомендует при сильном ветре по возможности не выходить из зданий, а если вдруг он застанет на улице, ни в коем случае не прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.
— В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». Телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области
7 (4722) 39-99-99, —напоминают в ведомстве.