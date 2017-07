В Белгородской области синоптики предупреждают об ухудшении погоды

В пресс-службе компании отметили, что лесозащитные полосы на СГОКе высаживают уже седьмой год. Сотрудники Стойленского ГОКа на трёх гектарах посадили 14 тысяч саженцев дуба, липы, акации и рябины. Таким образом предприятие включилось в областную программу «Зелёная столица». Все саженцы высаживали в пять рядов вдоль границы промышленной зоны: сперва три ряда дубов и лип, а потом ещё два ряда акаций и рябин. Как отмечают в пресс-службе СГОКа, эти деревья в будущем станут естественным барьером от возможной пыли и шума вокруг фабричной площадки предприятия.Фото пресс-службы СГОКаВ пресс-службе компании добавляют, что лесозащитные полосы на СГОКе высаживают уже семь лет подряд. Кроме того, в 2016 году на предприятие начали рекультивировать бывший глиняный карьер — там уже уложили почвообразующий грунт, а в 2017 году высадят 9 тысяч саженцев и сеянцев дуба и акации.На предприятии также заботятся о защите окружающей среды. Специалисты-экологи контролируют соблюдение нормативов выбросов в атмосферу, сбросов вредных веществ в почву и воду, а также следят за обращением с опасными отходами производства. На правах рекламы В Белгородской области 1 апреля официальный дилер Skoda презентует новую Skoda Octavia, а сейчас дилерские центры в Белгороде и Старом Осколе объявили акцию на покупку предыдущей модели. «Фонарь» коротко рассказывает, почему автомобилистам стоит присмотреться к Skoda Octavia А7. Насколько автомобиль вместителен? Skoda Octavia третьего поколения — действительно большая машина. За свои деньги кузов лифтбек предлагает пассажирам немало внутреннего пространства, а объём багажника считается самым большим среди машин этого класса — 568 литров и 1558 литров со сложенными задними сидениями.Фото предоставлено официальным дилером ŠKODA в Белгороде и Старом Осколе Что появилось нового в комплектациях моделей 2017 года? Для «Октавии» Skoda расширила опции во всех комплектациях. Например, в комплектацию Active добавлена мультимедийная и информационная система Swing, с помощью которой можно управлять машиной. Комплектация Ambition порадует владельцев эффектным технологичным решением — передними противотуманными фарами, которые способны осветить даже самые малозаметные препятствия. Также данная комплектация теперь оснащена функцией Bluetooth. В комплектацию Style встроено голосовое управление машиной и задние яркие и экономичные LED-фонари, выполненные в виде двух С-образных контуров. Кроме того, в третьем поколении «Октавии» используются экономичные бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом. У них расход топлива и выброс выхлопных газов меньше на 23 процента, чем у предшественников. В машине есть множество помощников, которые помогают контролировать «слепые зоны» и держать полосу. Во время движения система Drive Activity Assistant распознаёт усталость водителя и предлагает ему отдохнуть. А адаптивный круиз-контроль и система аварийной остановки могут остановить машину, если водитель слишком долго не управляет ей во время движения.Фото предоставлено официальным дилером ŠKODA в Белгороде и Старом Осколе Насколько эта модель безопасна? В «Октавии» предусмотрено до девяти подушек безопасности, а сам кузов сконструирован таким образом, чтобы поглощать энергию во время аварии. Машина получила пять звёзд по результатам краш-тестов Euro NCAP. Помимо этого, в машине есть несколько систем, которые контролируют безопасность водителя и пассажиров. В случае сильного удара двигатель смещается под днище автомобиля, не причиняя никому вреда. При фронтальном столкновении конструкция рулевой колонки ограничивает движение руля, а строение педалей гарантирует соскальзывание в случае удара, уменьшая риск травм ноги водителя. Если я решу купить автомобиль сейчас, могу ли как-то сэкономить? Да. В марте на Skoda Octavia А7 действует скидка в официальном дилерском центре в Белгороде и Старом Осколе. Суммарно выгода при покупке машины с комплектацией Ambition и сдачей старого автомобиля по системе трейд-ин составит до 190 тысяч рублей. Подробнее о Skoda Octavia А7 можно узнать на официальном сайте дилера. На правах рекламы Депутаты одобрили поправки в «Социальный кодекс Белгородской области» и закон «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области» В четверг, 18 февраля, депутаты облдумы одобрили поправки в «Социальный кодекс Белгородской области» и закон «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области». Нововведения дают пожилым жителям региона — одиноким, неработающим пенсионерам или пенсионерам, которые живут в семье с неработающими пожилыми супругами — право на компенсацию платежей за капремонт. Компенсация в 50 процентов от регионального стандарта жилплощади полагается людям в возрасте 70–79 лет, компенсация в 100 процентов от регионального стандарта — людям от 80 лет и старше.— Любой гражданин, подав соответствующее заявление до 1 июля этого года, может быть, даже позже, имеет право на возмещение этих завтра с 1 января этого года. Ориентировочно у нас таких граждан в области 27 тысяч. Мы будем проводить их перерегистрацию и выплачивать соответствующую компенсацию, — заявил заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области-начальник управления социальной защиты населения области Сергей Степанов.В управлении соцзащиты населения Белгородской области пояснили, что в ближайшее время должен быть проработан механизм подачи заявлений на компенсацию и выплаты денег. Региональный стандарт жилплощади — 33 квадратных метра. В 2016 году тариф на капремонт в Белгородской области составляет 7,4 рубля за квадратный метр. Инициатива единоросса Максима Егорова вызвала неоднозначную реакцию в интернете. Пользователь Facebook Дмитрий Романенко выложил фотографии социальной акции в одном из магазинов Белгорода. Как указано на информационных материалах, развешанных в магазине «Возле дома» на бульваре Юности, здесь происходит раздача бесплатного хлеба для пенсионеров. В частности, во вторник это был «Дарницкий новый формовой». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));Б — благотворительность.Позитивный нежданчик в магазине "у дома" на бульваре юности.Опубликовано Дмитрием Романенко 10 февраля 2016 г.Акция, как видно из этих же материалов, проходит «при поддержке депутата областной думы Максима Егорова». Это стало поводом для обсуждения в соцсетях —некоторые считают, что это доброе дело, другие называют пиаром, а третьи ограничиваются ёмкими «позор» и «стыдно». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-35961352_233565", -35961352, 233565, 'UFsmbKUXAgGvDUipbVWJNEfbUg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());В комментарии «Фонарю» директор и собственник продуктового магазина «Возле дома» на бульваре Юности Алексей Лагутин пояснил, что идея раздавать бесплатно хлеб пенсионерам принадлежала именно ему. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Белгородской области, в воскресенье, 27 ноября, в регионе может ухудшиться погода. Будет облачно с прояснениями. Возможен снег, в том числе мокрый. Не исключён гололёд и налипание мокрого снега. Будет дуть юго-западный ветер, порывы которого могут достигать до 19 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до шести градусов мороза, а днём поднимется до трёх градусов тепла. ГИБДД по Белгородской области в таких погодных условиях рекомендует водителям и пешеходам быть осторожными на дорогах. — Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростных режимов движения, предельной внимательности, особенно при проезде мостов и эстакад, где в утренние и вечерние часы возможно обледенение проезжей части. Пешеходам также необходимо быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части, а в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами, — сообщает пресс-служба ведомства.Спонсор разделаEvent-компания «Золотая рыбка» знает, как сделать новогодний праздник незабываемым. За плечами компании семь лет работы на корпоративных вечерах, нестандартных праздниках и событиях городского масштаба. Если у вас уже есть мысли, как сделать новогодний праздник особенным, но не знаете, кто может исполнить это желание, звоните: +7 (920) 551-551-0. «Золотая рыбка» воплотит в жизнь все ваши идеи и сделает ваш Новый год самым ярким событием этой зимы.Event-компания «Золотая рыбка» — стоит только пожелать. Следственный отдел по Белгороду СУ СК РФ начал проверку в отношении 21-летней подозреваемой. В Белгороде на 21-летнюю девушку завели уголовное дело за то, что она якобы прикуривала сигарету от свечей в храме. Следственный отдел по Белгороду СУ СК РФ возбудил уголовное дело по части первой статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих — прим. ред.). — По версии следствия, в мае 2016 года подозреваемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей фотографии, на которых изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме, оскорбляя тем самым чувства верующих, — пояснили в пресс-службе областного Следственного комитета. Расследование дела продолжается, девушке грозит до одного года лишения свободы. Церемония награждения победителей конкурса состоится на стадионе «ПромАгро». В субботу, 28 мая, на стадионе «ПромАгро» в Старом Осколе состоится церемония вручения премий многодетным семьям «Родительский рекорд». Победителей наградит основатель фонда «Поколение», депутат Государственной думы Андрей Скоч. На концерте в честь церемонии выступят звёзды российской поп-музыки Ирина Дубцова, группа Uma2rman, Авраам Руссо, Наталья Власова, Алексей Чумаков и Ольга Романова. Ведущие церемонии — Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук.Вход бесплатный. Начало в 15:00. Премия «Родительский рекорд» в этом году будет вручена в шестой раз. Фонд премии составляет 15 миллионов рублей. —