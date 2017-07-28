В Белгородской области для абонентов «Ростелекома» запустили онлайн-игру «Тайна заколдованной башни»

Белгородский филиал компании «Ростелеком» запустил среди участников программы «Бонус» онлайн-игру «Тайна заколдованной башни». Соревноваться в поиске сокровищ подземелий можно до 30 сентября включительно.
Участники должны отыскать пять «магических» книг, спрятанных за дверями в заколдованном подземелье. В самом начале они получат волшебные ключи, количество которых зависит от их статуса в программе «Бонус». За бонусы можно будет также покупать ключи.
Участники получат телекоммуникационные призы от «Ростелекома» и электронные подарочные сертификаты. Так телеком-призы достанутся победителям при выполнении каждого хода, а подарочные сертификаты получат те, кто соберёт все пять «магических» книг и откроет сундук в «Тайной комнате». Три главных сертификата достанутся абсолютным победителям игры «Тайна заколдованной башни».
Если вы абонент «Ростелекома» и вы захотите тоже сыграть в «Тайну заколдованной башни», вам нужно зарегистрироваться в Едином личном кабинете и стать участником программы «Бонус». Больше об этой программе можно прочесть здесь.
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