В Белгородской области для абонентов «Ростелекома» запустили онлайн-игру «Тайна заколдованной башни»

Мошенники от имени властей рассылают письма, в которых просят перечислить деньги на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Правительство Белгородской области обратилось в полицию с просьбой провести проверку сообщений о мошенниках, которые просят жителей региона сдать деньги на помощь ветеранам ВОВ.— Все подобные сообщения о сборе средств — заведомо ложные и являются результатом действия мошенников, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства. Напомним, белгородец Иван Попельнюк рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о письме от имени правительства области, в котором его просили перечислить деньги на помощь ветеранам войны. Попельнюк вступил в переписку с авторами письма, но не перечислял им денег, потому что заподозрил мошенничество. В УМВД по Белгородской области сообщили, что пока не получали жалоб от жителей области на такой вид мошенничества. В апреле 2016 года возбуждено около 20 уголовных дел по обращениям жителей региона, ставших жертвами мошенников. Во многих случаях жертвы переводили деньги незнакомым людям за покупку различных товаров и сообщали реквизиты своих банковских карт. Издание «Р-Спорт» со ссылкой на НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии сообщает о госпитализации девушки. В среду, 12 октября, в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии сообщили о том, что у них находится 16-летняя дочь Фёдора Емельяненко.— У нас лежит девочка 16 лет, избита мужчиной, как сказал её лечащий врач. Завтра, может быть, её выпишем, — цитирует «Р-Спорт» сотрудника медучжреждения.О нападении на девушку первым сообщил «Московский комсомолец». По предварительным данным, её избил неизвестный мужчина ещё 9 октября. СМИ связывают нападение на подростка с недавним скандалом вокруг детских боёв по смешанным единоборствам, которые прошли в Грозном с участием детей президента Чечни Рамзана Кадырова. 5 октября Фёдор Емельяненко высказался написал о недопустимости подобных детских соревнований. На критику известного белгородского бойца ответили сторонники Рамзана Кадырова. В частности, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов и президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов. 7 октября в инстаграме Рамзана Кадырова появилась публикация, в которой он потребовал удалить оскорбления в адрес Емельяненко. Ожидается, что знаменитый белгородский боец выйдет на ринг 17 июня. Фёдор Емельяненко может провести свой ближайший бой в Санкт-Петербурге 17 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Имя соперника Емельяненко при этом не называют. Ранее сам знаменитый боец заявлял, что проведёт поединок в России.Напомним, о возвращении на ринг Фёдор Емельяненко объявил летом 2015 года. 31 декабря в Японии он нокаутировал индийца Джайдипа Сингха. На сегодняшний день Фёдор Емельяненко — четырёхкратный чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжёлом весе по версии японской организации Pride, а также четырёхкратный чемпион мира по боевому самбо. Бывший мэр Белгорода станет седьмым заместителем главы региона и будет курировать образование. В пятницу, 9 октября, Евгений Савченко подписал распоряжение о назначении Сергея Боженова заместителем губернатора. В пресс-службе областного правительства рассказали, что экс-мэр Белгорода будет «осуществлять управление в сфере образования, в том числе дополнительного профессионального педагогического образования (за исключением организации профессионального образования)».Таким образом, Сергей Боженов станет седьмым по счёту заместителем губернатора. Ранее образование курировал первый заместитель губернатора Валерий Сергачёв. Бывший начальник департамента образования Игорь Шаповалов ушёл в отставку. Новое место работы экс-чиновника пока неизвестно. Напомним, об уходе Сергея Боженова с поста мэра стало известно 7 сентября на внеочередном заседании горсовета. Присутствовавший там Валерий Сергачёв рассказал, что в будущем областные власти хотят видеть Боженова в качестве депутата Государственной думы. Елизавета Трухачёва исполнила песню «Кукушка». Студентка Белгородского университета кооперации экономики и права Елизавета Трухачёва получила диплом лауреата третьей степени Всероссийского конкурса студенческого творчества «Российская студенческая весна» в номинации «Вокал эстрадный (сольное исполнение)».Конкурс проходил в Казани. По информации сотрудников Центра молодёжных инициатив, его участниками были около 500 исполнителей. В доме на проспекте Славы нашли боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Во вторник, 12 апреля, УМВД по Белгородской области сообщает о возбуждении уголовного дела на 29-летнего жителя областного центра. Мужчину подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Боеприпасы времён Великой Отечественной войны подозреваемый хранил у себя дома. Он рассказал полиции, что обнаружил их во время раскопок.Ранее, в воскресенье, 10 апреля, мешок с минами обнаружили в подъезде дома на проспекте Славы после звонка жителя дома. Из-за этого пришлось оцепить здание и эвакуировать жильцов. По данным ГУ МЧС по Белгородской области, в мешке обнаружили один инженерный снаряд и восемь миномётных мин. Все боеприпасы изъяли и уничтожили на специальном полигоне. Белгородцу за хранение оружия и боеприпасов грозят штраф и лишение свободы на срок до четырёх лет. Пока команда под руководством госпожи Алфёровой готовится 15 мая в 20:00 сесть за игровой стол в арт-кафе «Башня», обозреватель «Фонаря» (в прошлом один из инициаторов появления в Белгороде городского клуба «Что? Где? Когда?») узнавала, как помог интеллектуальный поединок Александру Верзуну в его карьере руководителя Грайворонского района, и вспоминала один из самых каверзных вопросов от «старожила» клуба Дмитрия Силина. 29 мая в арт-кафе «Башня» Центра молодёжных инициатив пройдёт финал весенней серии игр «Что? Где? Когда?», в котором лучшая команда сезона сразится со зрителями — авторами коварных вопросов. Клуб, инициированный активистами молодёжной организации «Новое Поколение», действует в области более четырёх лет. Если на игровом столе интеллектуального казино — 13 секторов с вопросами, то у белгородского ЧГК — 13 секторов знаний и успеха. Сектор 1. Начало За время действия клуба сменилось несколько поколений организаторов. Всё началось с невинной записи Дмитрия Тупейко «ВКонтакте»: «Привет! Как дела?» от 1 февраля 2011 года. В комментариях обозначились заинтересованные люди — студенты и школьники, которые за пару часов решились организовывать лигу «Что? Где? Когда?». — или, как назвали её руководители клуба, — «нулевую» игру провели 18 февраля в небольшом конференц-зале Центра молодёжных инициатив, отрабатывая технологию ведения шоу. На игру команды господина Савицких собралось порядка 70 человек. Отрисованное акриловыми красками на атласной ткани игровое поле венчала детская юла пурпурного цвета, которую реставрировали лаком для ногтей. Вопросы были отобраны из общедоступной базы федерального ЧГК. И, несмотря на доморощенность проекта, большая часть зрителей вернулась смотреть игры в марте, когда стартовал первый и самый большой сезон за историю ЧГК в Белгороде — 20 команд боролись дважды в неделю за чемпионство. Скриншот текстового онлайна— Даже когда находишься на игре, удобно следить за текстовой трансляцией: мы обычно рьяно (хоть и шёпотом) обсуждаем вопросы и ответы знатоков и часто пропускаем часть вопроса следующего раунда. Сразу заходим, читаем вопрос и начинаем мозговой штурм, —делится наблюдениями Ольга Сабылинская. Иногда в теме онлайна обсуждают прошедшую игру. Зрители обмениваются впечатлениями, благодарят или дают ценные указания, над чем поработать. Сектор 12. Друзья клуба Клуб «Что? Где Когда?» — далеко не единственная площадка «умных» игр в городе. Регулярно организует «IQ-битвы» студенческий актив БГТУ им. В. Г. Шухова, разноплановые игры проводит и БелГУ — «Интеллектуальный выстрел», «Рюшки». Клуб интеллектуальных игр IQ-дo, о котором мы уже рассказывали, собирается каждые выходные, чтобы поиграть в «Свою игру», «Брейн-ринг» или провести чемпионат по спортивной версии. Есть в городе и клуб «Иград», который занимается организацией турниров по интеллектуальной игре «Мафия». О том, как белгородцы провели свой первый международный турнир по «Мафии» мы уже писали. Сектор 13 Однако самым главным «сектором успеха» всегда был и остаётся тринадцатый сектор. Или, попросту говоря, зрители. Отзывчивые и заинтересованные, которые приходят завершить трудовую неделю в удивительной атмосфере интеллектуального клуба. Во время игр в конференц-зале ЦМИ и подвале «Пыж-кафе» из-за большого количества зрителей не то что яблоку было негде упасть, а в буквальном смысле не хватало кислорода. Были прецеденты остановки игры из-за того, что некоторые зрительницы падали в обморок. Со дня образования в клубе действует дресс-код. Классические костюмы для мужчин и платья для девушек стали привычным внешним видом на играх. В 2012 году организаторы ввели цветовой дресс-код: играющая команда выбирает свой любимый цвет и предлагает зрителям облачиться в соответствующую одежду или выбрать подходящий аксессуар. Иногда случаются забавные казусы: так, на открытии осеннего сезона 2014 года приглашённая команда Сбербанка проводила фиолетовую игру, потому что зелёный цвет уже выбрали фавориты клуба — команда Семёна Кириллова. — Ну вот, сезон ЧГК закончился, куда же теперь в платье сходить? — сетуют зрительницы клуба. — Игры нашей команды были эпизодическими, раз в полгода, без тренировок и разбора механики игры. Это был просто способ весело провести время. Ну, а для меня ещё и повод надеть туфли из-за дресс-кода, — улыбается Люба Шаталова. На управляющие компании, должностные и физические лица составили 345 протоколов о нарушениях. В январе на белгородские управляющие компании и товарищества собственников жилья составили 123 протокола об административных правонарушениях, ещё 70 протоколов — на должностные лица, а 152 — на физические лица. Все они, по информации пресс-службы городской администрации, «некачественно провели уборку снега и наледи на вверенных им территориях». 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