В Белгородской области «Ростелеком» запустил акцию «Сосед плохого не посоветует», которая продлится до конца 2017 года. В ней участвуют тарифы домашнего интернета и интерактивного ТВ от компании «Ростелеком».
Новые абоненты могут подключиться к пакету услуг «Ростелекома» и назвать промо-код друга или знакомого, которые посоветовали подключить эти услуги и сами ими пользуются. После этого оба абонента получат месяц бесплатного пользования услугами компании.
— Рекомендуйте нас друзьям, соседям и просто знакомым. За каждого подключившегося по вашему промо-коду мы дарим месяц бесплатного пользования услугами. Скидка суммируется, но каждый промо-код позволяет подключить до 12 соседей, что принесёт его владельцу до года бесплатного интернета и интерактивного ТВ, — рассказал заместитель директора Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом Алексей Солодовников.
Получить промо-коды можно у монтажника при подключении интернета или в центре обслуживания клиентов «Ростелекома».
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