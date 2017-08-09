Абоненты «Ростелекома» могут подключить домашний интернет и интерактивное ТВ по «лёгкой цене»

Компания «Ростелеком» продолжает акцию «Лёгкая цена» и предлагает новым абонентам до конца сентября подключить домашний интернет и интерактивное ТВ практически по одной цене.
Абоненты смогут подключить пакет «Лёгкий» для интерактивного ТВ с 60-ю популярными телеканалами и услугу «Управление просмотром» на срок до двух месяцев или «Мультискрин». Первая — позволит в любой момент поставить эфир на паузу, перемотать или посмотреть передачи из архива, а сервис «Мультискрин» даёт возможность абонентам «Ростелекома» смотреть видео и ТВ не только дома и не только на телевизоре, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах — в любом месте, где есть интернет.
Абоненты «Ростелекома» могут настроить домашний интернет по своему усмотрению, подключив дополнительные опции «Фиксированный IP», «Антивирус» и другие.
Подробности акции «Лёгкая цена» можно узнать на сайте «Ростелекома», в центрах продаж и обслуживания, а также по бесплатному номеру
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