В Белгородском районе проведут «АвтоПикник»

В воскресенье, 30 июля, одному из крупнейших белгородских сообществ автомобилистов «Белгород авто» исполнится три года. К этому празднику администраторы 43-тысячного сообщества решили организовать для своих подписчиков «АвтоПикник».
— Самое главное — это постоянный контакт с аудиторией, с которой у нас доверительные и тёплые отношения. Мы стараемся добавлять в контент своего сообщества что-то новое, привлекать новых партнёров, организовывать выездные мероприятия и быстро реагировать на любые изменения интересов подписчиков, — рассказал Александр Арсеньев, администратор паблика.
Из последних запомнившихся постов в сообществе Александр Арсеньев назвал пост о пропаже автомобиля, который удалось вернуть благодаря помощи подписчиков.
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Администрация паблика приглашает всех желающих 30 июля с 12 до 23 часов приехать на открытую площадку банного СПА-комплекса «На озере» (Ястребово, улица Кидалова, 1г — прим. ред.). Там проведут игру «Мозгобойня», автоквест и турнир по автомойке, поиграют в футбол, покажут несколько мастер-классов.
— Всех участников ждёт вкусный обед, приготовленным прямо на месте поварами ресторана «Метла», — сообщили организаторы праздника.
Стоимость взрослого билета — 850 рублей, детского — 300 рублей.
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