В региональном управлении ветеринарии прокомментировали информацию о «карантине из-за африканской чумы свиней» в Шебекинском районе 

Управление ветеринарии по Белгородской области ответило на редакционный запрос «Фонаря» о ситуации в селе Большетроицком Шебекинского района, в котором якобы ввели карантин «из-за обнаружения африканской чумы свиней».
— В связи со сложной эпизоотической обстановкой (широкое распространение инфекционной болезни среди одного или нескольких видов животных на значительной территории — прим. ред.) на территории Российской Федерации и Украины в Белгородском, Волоконовском, Корочанском, Новооскольском и Шебекинском районах с 14 по 24 июля проводились учения по ликвидации возможного эпизоотического очага африканской чумы свиней, — пояснили в ведомстве.
Учения проводили по распоряжению губернатора Белгородской области от 14 июля 2017 года №543-р.
В ответе на редакционный запрос начальник управления ветеринарии Данила Карайченцев также сообщил, что посты ветеринарно- санитарной обработки автотранспорта в нескольких хуторах Шебекинского района организовали в рамках проходивших учений. На вопрос, существует ли угроза эпидемии африканской свиной чумы в Шебекинском районе, в ведомстве не ответили.
Информация о «карантине» в одном из сёл Шебекинского района появилась на сайте shebekino31.ru 17 июля.