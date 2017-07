В региональном управлении ветеринарии прокомментировали информацию о «карантине из-за африканской чумы свиней» в Шебекинском районе 

Оргвзнос за участие в турнире составляет 500 рублей. В Белгороде открылась регистрация на благотворительный турнир по боулингу, который пройдёт 29 ноября, во Всемирный день благотворительности, в боулинг-клубе «Коктейль». Финал запланирован на следующий день. Турнир проводит организация «Святое Белогорье против детского рака» при поддержке городского управления физкультуры и спорта. Главная цель турнира — привлечение внимания к проблемам, связанным с оказанием паллиативной помощи семьям с тяжелобольными детьми. В нём смогут поучаствовать команды из двух человека, которые внесут оргвзнос — 500 рублей. Максимальное количество команд — 80. Все собранные деньги отправят на строительство первого детского хосписа в Белгороде.Зарегистрироваться на турнир можно в Центре помощи детям с тяжёлыми заболеваниями (Архиерейская, 8, 2 этаж — прим. ред.). Подробности о турнире по боулингу можно получить по телефону +7 (4722) 36-50-78. Напомним, что строительство детского хосписа инициировала организация «Святое Белогорье против детского рака». Сейчас в Белгородской области на учёте стоят 482 неизлечимо больных (паллиативных) ребёнка. В областной детской больнице для таких детей предоставлены только 13 коек. Детский хоспис станет благотворительным частным медицинским учреждением и будет бесплатно оказывать помощь детям с ограниченным сроком жизни бесплатно. — Детский хоспис должен быть домом радости, а не скорби. Место, попав в которое. ребёнок может получить максимум хорошего в свои последние дни. Это должно быть определённое помогающее пространство, абсолютно домашнее учреждение. И там дети должны получать всё, что они хотят. Это уже лежачий ребёнок, но я хочу, чтобы в хосписе он имел возможность гулять, купаться в бассейне. Если он захочет заниматься творчеством, чтобы он имел и такую возможность. Если у него не работают руки, нужно сделать так, чтобы у него эти руки были в виде рук медсестры. Я хочу, чтобы он мог слушать сказки не по телевизору. Чтобы был человек, который их прочтёт. Но самое главное — чтобы у него были там друзья. Это будут социальные педагоги, которые станут не просто сотрудниками, а смогут быть друзьями, — рассказывала о том, каким будет детский хоспис руководитель «Святого Белогорья против детского рака» Евгения Кондратюк. Прокуратура нашла в действиях чиновников нарушение закона «О защите конкуренции». В понедельник, 23 января, УФАС по Белгородской области сообщило о возбуждении административного дела на администрацию Старооскольского городского округа и ООО «ТрансАльянс». Антимопонопольной службе предстоит рассмотреть материалы проверки прокуратуры, которая нашла в действиях чиновников и предприятия признаки нарушения закона «О защите конкуренции».— Согласно данным прокуратуры, совместные действия администрации Старооскольского городского округа и ООО «ТрансАльянс» ограничили доступ иных хозяйствующих субъектов на рынок услуг пассажирских перевозок Старооскольского городского округа, — сообщили в пресс-службе регионального УФАС. Напомним, в сентябре 2016 года водители маршруток предприятия «Оскольский пассажирский транспорт» записали видеобращение к президенту Владимиру Путину. Для записи ролика она выставили автобусы в фразу «Путин, помоги» и попросили его вмешаться в ситуацию с отстранением их от пассажирских перевозок в городе. В администрации Старого Оскола расторжение договор о пассажирских перевозках с «Осколпасстрансом» объясняли большим количеством нарушений со стороны перевозчика. ООО «ТрансАльянс» — предприятие, которое на сегодняшний день осуществляет большую часть пассажирских перевозок в Старом Осколе. По уточнённым данным, в ДТП погиб двухлетний мальчик, который находился на заднем сиденье на руках у матери. В УМВД по Белгородской области рассказали об обстоятельствах аварии в Новооскольском районе, в которой погиб ребёнок. Скончавшийся двухлетний мальчик находился на коленях у матери, сидевшей на заднем сиденье автомобиля «Шевроле Ланос». В полиции отметили, что в машине не было детских кресел. Напомним, в воскресенье, 13 декабря, на трассе «Белгород-Павловск» столкнулись «Нива Шевроле» и «Шевроле Ланос». Водитель на иномарке при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в отечественный внедорожник. Водитель и ещё трое пассажиров «Ланоса» — две женщины 54 и 32 лет, а также трёхлетний мальчик — госпитализированы в Новооскольскую центральную больницу. Победители получат по 10 тысяч рублей из городского бюджета. Перед Днём города в Белгороде на городскую Доску почёта добавили 44 коллектива и работника. Всего в различных номинациях победили 20 предприятий и 24 работника. Так, например, лучшим строительным предприятием стал завод «АэроБел», лучшей строительной организацией — «Трансюжстрой — ПГС», лучшим образовательным учреждением — городская школа № 11, лучшим работником культуры признали балетмейстера Людмилу Болтенкову, достижением года — успехи спортсмена-инструктора Центра спортивной подготовки — Школы высшего профессионального мастерства Евгения Тищенко, а лучшим работником связи — Дмитрия Романенко.— Я руковожу компанией с апреля 2015 года. Пришёл в неё в декабре 2014 на должность коммерческого директора. Считаю, что привнёс сюда стабильность, прозрачность и уверенность в завтрашнем дне. Думаю, что городской администрации пришлось делать сложный выбор, так как в нашей отрасли работает много достойных кандидатов. Это не только персональная награда, а отметка работы моего коллектива, — рассказал «Фонарю» генеральный директор ООО «Региональные ТелеСистемы» Дмитрий Романенко. С полным списком победителей можно познакомиться на сайте городской администрации. Все они получат по 10 тысяч рублей из городского бюджета. — Останавливаться на достигнутом белгородцы, уверен, не будут. В свою очередь городская управленческая команда будет делать все возможное для решения возникающих вопросов, — пообещал мэр Белгорода Константин Полежаев на открытии обновлённой Доски почёта. Водителю грозит штраф до 2 тысяч рублей. Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила, что сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который мыл автомобиль рядом с мемориалом «Атаманский лес» в Старом Осколе и пригласили его на беседу.30-летний украинец сказал, что сделал это неумышленно и не хотел никого оскорбить, поэтому принёс извинения всем, чьи чувства были задеты.В полиции пояснили, что водителя привлекут к административной ответственности за нарушение правил обеспечения чистоты и порядка на территории городских и сельских поселений Белгородской области. За это нарушение ему грозит штраф до 2 тысяч рублей. Эксперты МТС/Медиа назвали ТОП-5 способов, как белгородцам потратить время на выходных с пользой, используя для этого смартфон. 1. Выучить иностранный язык (точнее сделать первый шаг для этого)*. Современные технологии позволяют изучать иностранные языки без репетитора даже тем, кто в школе и в вузе не уделял этому достаточного внимания. Мобильные приложения сегодня становятся отличными помощниками и учителями. Один из вариантов — бесплатная программа Duolingo. Правда, в русскоязычной версии есть только два языка для изучения — английский и немецкий. Но те, кто по-английски неплохо понимает, могут сразу скачать англоязычную версию. В ней уже есть девять языков: помимо немецкого, можно также учить испанский, французский, итальянский, португальский, ирландский, голландский, датский и шведский.Ещё один полезный сервис — LinguaLeo. Учить английскому языку вас будет львёнок Leo. Он будет называть слова, предлагать почитать книги и забавные тексты, послушать песни и посмотреть видео. Если вы будете хорошо запоминать, то львёнок не оставит вас без фрикаделек — внутренней валюты приложения. Иллюстрация langformula.ru2. Прочитать интересную книгу.Сегодня в интернете можно найти практически любую книгу. Любители бумажных вариантов, конечно, по-прежнему ходят в книжные магазины и библиотеки, но те, кто привык читать с букридеров, могут подобрать себе что-нибудь интересное, например, в специальном приложении «МТС Книги». Здесь есть более 60 тысяч книг российских и зарубежных авторов. Можно подобрать нужную книгу определённого жанра, узнать о трендах в мире книг, авторских коллекциях и найти книгу, посвящённую актуальным мировым событиям. Новички могут семь дней пользоваться сервисом бесплатно — у них будет доступ к 500 книгам из каталога. В дальнейшем за использование услуги «МТС Книги» будет списываться по семь рублей в сутки. Кстати, на «Фонаре» можно почитать обзоры книг в спецпроекте «Книжная полка» и выбрать книги, которые можно будет потом скачать себе в приложении МТС.Фото myslo.ru3. Переключиться на здоровый образ жизни.Несколько приложений для тех, кто хотел ещё с прошлого понедельника начать правильно питаться, ходить в тренажёрный зал, делать зарядку по утрам и прочие полезные вещи, но так и не начал этого делать. Во-первых, Waterbalance. Оно поможет выработать привычку регулярно пить воду. Не забывайте заносить информацию о выпитом, помощник похвалит вас, даст несколько премиальных баллов и напомнит, когда нужно будет ещё выпить. Во-вторых, iКулист — оно поможет самостоятельно провести упрощённую диагностику зрения и даже проверить его остроту у малышей. Для этого нужно только протянуть смартфон с включённым приложением на расстояние вытянутой руки и посмотреть на картинки на экране. 100-процентного результата разработчики не