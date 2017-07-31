В Губкине открыли самый большой в городе фонтан

В Губкинском микрорайоне «Журавлики», в сквере имени Пушкина, открыли самый большой фонтан из десяти имеющихся в городе. Его стоимость составила около 10 миллионов рублей. Подарок горожанам сделал Лебединский ГОК ко Дню металлурга и 50-летию ГОКа.
Диаметр фонтана — 15 метров, его построили из керамогранита и полированного металла за 28 дней.
— Мы успели сделать фонтан. Он успешно работает и уже стал настоящим центром притяжения детей и взрослых. Для обрамления зоны отдыха здесь появились скамейки, вазоны с цветами, — цитирует «БелПресса» главу Губкинского округа Анатолия Кретова.